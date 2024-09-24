Соболев воссоединился с футболистами «Спартака». Символическая антисборная 9-го тура РПЛ

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24 сентября 2024, 14:04

А ещё ругаем известных арбитров.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

«Ахмат» – единственная команда РПЛ без победы в новом чемпионате. Дома вели 1:0 против «Крыльев Советов» до 90+5-й минуты. Шелия скучал, ведь отразил всего один удар за матч. Но второй тычок в угол оказался смертельным для победных надежд грозненцев. Хотя у Гиорги было много времени, чтобы занять ближний угол, не дотянулся до мяча в итоге.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Появился в перерыве вместо тезки Хлусевича. Заменил более атакующего напарника, чтобы «динамовцы» не забили второй мяч. Но именно Денисов на 90+3-й минуте не сумел остановить Тюкавина. Защитник повис на спине у форварда, но Константин легко пришел к дублю и месту в сборной тура. А Денисову остается позиция в этом составе, так как подвел «Спартак».

Седрик Гогуа («Химки»)

Мог быть грузином, рожденным во Франции, как форвард «Лиона» Микаутадзе? Но нет, Гогуа – это рослый ивуариец. Опытный защитник подставил «Химки», явно сбил со спины соперника на 24-й минуте, вручил «Оренбургу» право на частые атаки. Гости им не воспользовались, но вины с Гогуа это не снимает. Не всегда получится отбиться вдесятером.

Пауло Витор («Акрон»)

У «Краснодара» 23 удара по воротам «Акрона», из них 13 в створ. Оборона голкипера Васютина много раз подставляла стража ворот, а молодой бразилец Витор часто ошибался. Сперцян, Батчи и Кордоба творили, что хотели. А Пауло в отдельных эпизодах им помогал. После выхода резерва «горожан» – Кривцова, Козлова и Смолова, ничего не изменилось.

Александр Эктов («Пари НН»)

Прозевал проход Карпукаса с прострелом на Воробьёва – так «Локомотив» открыл счет голам в матче. «Пари НН» ответил своим мячом, но Эктов неудачно поработал не только в центре обороны, но и на привычном правом фланге. Идея с Александром в тройке центральных защитников не сработала, ведь Эктов неправильно занял позицию, когда Батраков делал дубль.

Полузащитники

Антон Мухин («Пари НН»)

Если с составом «Пари НН» пытаешься остановить Баринова, Карпукаса и Батракова, то надо надежнее закрывать опорную зону. Калинский хотя бы привычно создавал моменты. А вот Мухину матч против «Локомотива» не удался. Батраков забил победный гол хитрым дальним ударом, Антон ему не помешал. В созидании Мухин тоже не выручил «Пари НН».

Роман Зобнин («Спартак»)

У «красно-белых» нет вожаков из числа опытных футболистов. Напарники давно видят, что Зобнин не помогает, когда Станкович ему доверяет. Деян пробовал выстроить схему «4-1-4-1» против «Динамо», но высокое расположение Зобнина на правом полуфланге ничего команде не принесло. Роман не успевал в опорную зону и не создавал явные моменты.

Хорхе Карраскаль («Динамо»)

Полузащитник из нестабильного колумбийца, прямо скажем, так себе. Но раз Личка выпускает его в основе, разрешает действовать по всему полю, а также мешать Бителло – в дерби Карраскаль чаще всего касался мяча на левом полуфланге, то нужна отдача. А её нет. Карраскаль не забил «Спартаку» и не создал ни одного голевого момента для напарников.

Нападающие

Тео Бонгонда («Спартак»)

Постоянный клиент, поскольку Тео выпадает из игры «Спартака». У него ноль ударов по воротам в дерби с «Динамо». Также ни одного созданного момента. Из игроков стартового состава Бонгонда касался мяча реже всех. Маричаль его закрывал, но сам обычно шустрый вингер не показал ничего из арсенала успешного лидера с голевыми действиями.

Александр Соболев («Зенит»)

Второй тур подряд в этой компании. Соболев сыграл на острие у «Зенита» в основе. Но его удары блокировали, а передачи не становились голевыми. Всю работу сделали хавбеки и коллеги Александра. Кассьерра сравнял счет, Гонду забил победный мяч. Вышедший вместо Соболева хавбек Ерохин ушел с поля с голом. Экс-игрок «Спартака» в плохой форме.

Артур Гомес («Динамо»)

Даже со скидкой на то, что бразилец – дебютант, его футбол в поединке со «Спартаком» заслуживает критики. Техничный бразилец с левого фланга должен был раздавить Хлусевича и Денисова, обыгрывая не самых расторопных игроков. Но Гомес не справился. У него нет ударов по воротам. Пока не понимает Бителло и редко действует полезно. Заменили по делу.

Главный тренер

Заур Тедеев («Акрон»)

Во что играл «Акрон» против «Краснодара»? Нельзя, работая с новичком РПЛ , всегда слепо гнуть свою линию. Нельзя, получив вратаря, способного поймать кураж, не поставить игру в обороне. «Акрон» может работать намного лучше. Футболисты, полагаясь на ассисты Дзюбы, забили два мяча фавориту, но «Краснодару» облегчил работу главный тренер «Акрона». Пытался спасти игру заменами. Но если клуб хочет выжить в РПЛ , то надо угадывать со стартовым составом. Команда у тольяттинцев играющая и смелая, но обороняться тоже надо уметь.

Судейские ошибки тура. Сергей Иванов и Сергей Карасёв

Два Сергея натворили глупостей. Причем в ростовском случае не помогли даже ассистенты у мониторов. Иванов в дерби «Спартака» и «Динамо», которое не было сложным для судьи, выдал вторую желтую карточку марокканцу Маухубу. Глупость несусветная, нападающего «Динамо» атаковали со спины, защитник работал руками. Нарушения правил не было, но и симуляции тоже. Форварды имеют право падать, если есть контакт.

А Сергей Карасёв стал героем сатирического ролика «Ростова» после своей грубой ошибки. Сочинили песенку про арбитра под демонстрацию моментов с игры против «Динамо» Махачкала. На 23-й минуте Пальцев явно сбил Роналдо, лишив выхода на ворота. Чистая красная карточка, но Карасёв спас футболиста сборной и лидера дагестанского «Динамо» от удаления. После матча бородатый Карпин даже пошел поговорить с арбитром.