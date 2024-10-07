У «Краснодара» клубный рекорд, а «Спартак» разгромил Карпина. Герои 11-го тура РПЛ

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вчера, 09:30

На паузу ушли без изменений в топ-3.

Вратарь

Богдан Москвичев («Оренбург») – рекордсмен сезона

Десять сейвов против «Зенита» – лучший результат сезона. Хотя Богдан в итоге пропустил с пенальти от Мантуана, отметим именно уроженца Санкт-Петербурга. Воспитанник «Зенита» круто сыграл против родного клуба. Оборона у «Оренбурга» ужасная, допустили 33 удара и 11 в створ, а Деограсию уволили. Но у следующего тренера команды есть перспективный вратарь.

Защитники

Густаво Мантуан («Зенит») – созидатель тура

Бразилец не просто доминировал на позиции правого латераля в игре «Зенита» с «Оренбургом». Он не замечал соперников. Густаво создал 7 моментов для напарников, а также 3 раза пробил по чужим воротам. Футболисты «Зенита» видели, что у бразильца идет игра, поэтому именно Мантуан забил с «точки», когда «Оренбург» допустил решающую ошибку.

Руслан Литвинов («Спартак») – боец недели

Начинал в обороне, затем работал намного выше в центре поля. Защита «Спартака» без лидера Бабича не пропустила от «Ростова», хотя команда Карпина старалась задеть Максименко. Моменты, конечно, возникали, но в основном после 3 голов «красно-белых». Литвинов совершил много касаний на чужой половине поля, сыграл высоко. Часто побеждал в борьбе.

Диего Коста («Краснодар») – стабильность сезона

Снова среди героев. Команда бразильца допустила парочку опасных атак «Химок», но не пропустила в итоге. «Сухарь» заслужили пять разных клубов. Но если перебирать персональную игру защитников, то выходим именно на Диего. Коста удачно перебрался в «Краснодар» из «Сан-Паулу», от крутости его действий зависит окончательный результат сезона РПЛ .

Илья Рожков («Рубин») – включение тура

В матче с тройной заменой в первом тайме от тренера «Факела» спасительный мяч забил левофланговый игрок Альшин. Хвалим Ильнура, но не забываем про Илью. Рожков помог «Рубину» обыграть «Ахмат». Хотя защитнику точно надо лучше работать с мячом, брак зашкаливал, эффективность атакующих действий всё компенсировала. Илья забил «Ахмату» победный мяч.

Полузащитники

Наиль Умяров («Спартак») – прессинг тура

Центральный хавбек «Спартака» надавил на Глебова. Фактически заставил коллегу из «Ростова» забить гол в свои ворота рикошетом от Наиля. Для Умярова мяч в РПЛ – нерядовое событие, отличился всего второй раз в жизни. И хотя «Ростов» пытался нащупать свою игру, в матче Станковича и Карпина уверенную разгромную победу одержал «Спартак» с хавбеком Умяровым.

Саша Зделар ( ЦСКА ) – передача выходных

У «армейцев» привычно выделялись Обляков и Файзуллаев. Но передачи Ивана не всегда находили адресата, способного забить гол. Аббосбек разок справился с задачей, но промахивался. А вот Зделар был хорош. Подготовил плацдарм для классного старта ЦСКА в дерби с «Динамо». А затем именно Зделар выдал голевую передачу на свежего Мусаева – вырвали победу.

Кевин Кастаньо («Краснодар») – джокер тура

Редко в футболе два голевых действия у футболиста, который вышел на замену. Понятно, что «Химки» не «Реал», чтобы у Мусаева пропали все вопросы к Кастаньо по игре в центре поля. Но Кевин отличился в атаке. Появился после перерыва. Отдал голевую передачу на Кордобу, так Джон сделал дубль. А на последних минутах игры Кастаньо довершил разгром 4:0.

Стефан Лончар («Акрон») – открытие сезона

Черногорец снова в сборной тура. Полузащитник не успокаивается, старается наиграть на звание главного открытия сезона. Пока делит первенство с защитником «Динамо» из Махачкалы Пальцевым. У Лончара ассист плюс гол в одиннадцатом туре. Его действия спасли «Акрон» от обидного поражения в игре с «Пари НН», сыграли 2:2. У Стефана 7 голевых действий в 11 турах.

Нападающие

Шамар Николсон («Спартак») – возвращение недели

Мог покинуть «Спартак», играл в аренде, но вернулся. Европейские клубы не подписали форварда. Ямаец остался в Москве, где у него два конкурента – малыш Угальде и рослый Жозе. Станкович не сразу доверился Шамару, но в поединке против «Ростова» форвард порадовал тренера. Николсон забивал голы, два из них засчитали. Отличился в РПЛ впервые за два года.

Джон Кордоба («Краснодар») – эффективность тура

Кордоба забил сороковой мяч в РПЛ в 72-м поединке. Быстрее него добирались до этой отметки только Веллитон, Думбия и Халк. Нападающий «Краснодара» отличился против «Химок» дважды, а еще добавил результативный пас на Батчи. Джон заслуживает место в основе сильной сборной Колумбии. Если отсечь вопросы дисциплины на поле, то Кордоба – машина.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – уверенность недели

Обыграл «Химки» после «Зенита». Развивает успех своей команды. «Краснодар» вернул себе уверенность после неудачного финала Суперкубка и ничьих на старте сезона в РПЛ . Могут иногда уступить в Кубке страны, но Мусаев серьезно подходит к поединкам в РПЛ . Не все фазы игры пока идеальные, но сейчас тренер получит дополнительные недели для анализа, пока наиграются национальные сборные.

Сюжет выходных. Дерби «Динамо» и ЦСКА

Если вдруг кто увидел только первый тайм, а потом пошел по делам, то удивится, досмотрев поединок. ЦСКА мог закрыть вопрос в дерби до перерыва, но у «Динамо» нашлись замены и силы для ответного мяча. Акинфеев пропустил, но оборона не оставила Лунёва в покое. Тот случай, когда нападение ЦСКА помогало сопернику не проиграть, но исправилось, дождавшись новой ошибки «Динамо». Тамерлану Мусаеву подарили гол на 89-й минуте, драматичная развязка в дерби.

Серия тура. «Краснодар» и восемь побед подряд