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Глушенков из «Зенита» и много футболистов «Спартака». Антисборная 10-го тура РПЛ

вчера, 20:57
Максим Глушенков
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Сутормин Алексей
Сутормин Алексей
Полузащитник
Глушенков Максим
Глушенков Максим
Нападающий
Караваев Вячеслав
Караваев Вячеслав
Защитник

Проиграли два самых богатых клуба лиги.

Вратарь

Евгений Латышонок («Зенит»)

Понятно, что Караваев привез гол Кордобы, когда неудачно скинул мяч Евгению. Но Латышонок сам приучил напарников, что «тащит». В этот раз Джон его опередил. А через пару минут колумбийский форвард прострелил с фланга на Смолова. Фёдор прервал серию из 23 матчей в РПЛ без голов, ведь голкипер «Зенита» не успел перехватить передачу соперника.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

В дерби против «Динамо» ошибся в борьбе с Тюкавиным, тогда «Спартак» потерял два очка, играя в большинстве. Против «Локомотива» Денисов вышел в основе, но Пиняев не испугался агрессивного крайнего защитника. Сергей сделал голевую передачу на Самошникова и поучаствовал в ещё одной результативной атаке «Локомотива». А Денисова заменили.

Нуралы Алип («Зенит»)

Эракович не появился справа, где Караваев поучаствовал в голевых атаках «Краснодара» на стороне соперника. Также серб не сыграл в центре обороны, где весь поединок провел Алип. Но у казаха нет шикарного первого паса. Нуралы не протащит мяч вперед, как ван де Вен из «Тоттенхэма» игре с МЮ. Алип сыграл незаметно, а в концовке не смог поймать Кордобу.

Срджан Бабич («Спартак»)

Серб ошибался в дерби против «Локомотива». Не успел за героем тура Самошниковым, когда Илья забивал первый мяч. Когда правый атакующий хавбек «Локомотива» делал дубль, то Срджана не было на его позиции. Красивый гол Воробьева – ещё одно неудачное действие Бабича. Срджан пытался остановить форварда, но случился третий гол в ворота «Спартака».

Полузащитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Правый латераль – автор главной ошибки тура. Или целого сезона? Зависит от стабильности «Краснодара». «Горожане» редко обыгрывали «Зенит» в РПЛ, всего четвертый успех. Семак собирался поздравлять штаб с нулевой ничьей в гостях, но Караваев подарил мяч Кордобе. Фаворита укачало, «Краснодар» взял три очка, а Вячеслав неудачно вышел на замену.

Наиль Умяров («Спартак»)

Оказался в запасе, но Зобнин и Литвинов не впечатлили тренера в первом тайме против «Локомотива». При счете 2:1 в пользу соперника Умяров вышел на замену, чтобы спасти «Спартак». И ничего не получилось. Ни одного созданного момента, ни одного удара по воротам. Выход Мартинса вместо Зобнина тоже не развязал полузащитнику «Спартака» ноги.

Джимми Марин («Оренбург»)

У команды Деограсии после победы над «Спартаком» серия из 13 матчей без побед во всех турнирах. Виноваты лидеры, вроде костариканца Марина. Ярче, чем Джимми, сыграл даже молодой Коваленко. У Марина, который стал участником тройной замены во втором тайме, есть заблокированные удары, но нет голов. «Пари НН» обыграл «Оренбург» на выезде 1:2.

Алексей Сутормин («Ростов»)

«Ростов» пытался отыграться против «Акрона», во втором тайме были с мячом и атаковали. Но хавбек Комаров за несколько минут на поле сделал больше заметных действий, чем Сутормин, которого заменил как раз молодой коллега. У Алексея против скромного в обороне «Акрона» ни одного удара по воротам и всего один созданный момент. Слабая игра в атаке.

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Выпустил Файзуллаева на ударную позицию. Так игрок ЦСКА забил первый из двух мячей. Дальше Тодорович не успел за Аббосбеком в штрафной площади, узбекский атакующий хавбек сделал дубль. Латераль «Ахмата» сыграл бледно и заслуживает места в этом составе. Тодорович против «армейцев» работал на двух флангах, оба раза неудачно.

Нападающие

Максим Глушенков («Зенит»)

Семак переживает. Будет ли Глушенков играть сильно, как на старте карьеры в «Зените»? Максим никогда не был невероятно результативным футболистом. У него есть шикарные ассисты в «Локомотиве», но «Зениту» нужны голы Максима. Дерзкий парень, который предпочитает тренировку с бразильцами игре за сборную России, не справился с «Краснодаром».

Шамар Николсон («Спартак»)

Станкович доверился ямайцу, но получил один удар по воротам до замены Шамара. Голкипер выиграл борьбу, Николсон не помог «Спартаку» с «Локомотивом». В связке с Угальде форвард «красно-белых» не создал достаточное количество моментов, чтобы испугать оборону соседей. Хотя «Спартак» забил с пенальти, в дерби победили «железнодорожники».

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Понятно, что хочет получить Станкович в «Спартаке». Команду, которая всех укатывает, как «Ференцварош» в Венгрии. Но в РПЛ со «Спартаком» нельзя стартовать с одними победами. В десяти турах у «красно-белых» лишь 4 виктории. Против «Локомотива» проиграли, причем показательно 1:3. Станкович допускал ошибки, как и его футболисты. Деян точно не худший иностранный тренер в РПЛ. Хватает проходных специалистов в других клубах. Но серб на шестом месте в таблице. А это значит, что другие фавориты получили фору в 7-8 очков.

Ляп арбитра. Сергей Чебан в игре двух «Динамо»

Последний матч тура тяжело назвать зрелищным, пять ударов в створ на две команды. Но на первых минутах Чебан едва не допустил роковую ошибку. Назначил пенальти в ворота москвичей после того, как мяч от головы одного игрока отлетел в руку его одноклубнику. Расстояние было минимальным, мяч летел от ворот. Непонятно, зачем арбитр назначил пенальти. Хорошо, что ошибка была исправлена с VAR.

Огорчение тура. Уровень игры аутсайдеров

В шести последних турах у «Химок», «Оренбурга», «Факела» и «Ахмата» одна победа на всех. Двадцать четыре возможности, но только «Факел» взял три очка, играя как раз против «Оренбурга». Уровень футбола от аутсайдеров в этом сезоне откровенно огорчает. А если добавить мучения «Крыльев Советов» и «Пари НН» в очном матче – нули на табло, три удара в створ, то накапливаются вопросы к тренерам команд. Понятно, что нельзя требовать игры в стиле «Реала» от «Динамо» из Махачкалы. Но «Оренбург» и «Факел» раньше были живее. Как и «Ахмат», который идёт последним в таблице.

«Краснодар» обыграл «Зенит», у Самошникова дубль против «Спартака». Герои 10-го тура РПЛ
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Все комментарии
Ziller
Ziller
сегодня в 00:28
Максименко пропустил трешку, позорно, Латышонок всю игру отстоял хорошо, и попал в антисборную.
r95amr45u48x
r95amr45u48x
сегодня в 00:20
Травмированный Глушенков здесь явно не в теме, половина спартака должно быть.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 23:29
Вратарь, который отстоял почти весь матч на 0 и пропустил из-за чудовищной ошибки защитника, а второй гол - типичная контратака в концовке выигрывающей в один мяч команды. Никакой вины вратаря, он хорошо отыграл. Но Соккер включает его в антисборную. После этого статью не читал) нет смысла) Чёрное должно чёрным, белое белым, а не наоборот.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:02
Удивлён, если не сказать больше, присутствием в этом списке Максима Глушенкова. Так и хочется спросить у "выборщиков" словами Чацкого: " А судьи кто? " из "Горя от ума" А.С.Грибоедова. Парень получил тяжёлую травму, с риском рецидива вышел на поле, чтобы помочь команде; сделал всё, что мог в его силах и... нате вам, мои дорогие, попал в список худших. Совесть - то есть у тех, кто включил в него Максима ? Ответ очевиден: " Нет!".
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:27
Добрый вечер.
В 19.00 в последний день месяца ставки закрываются и открываются в час ночи 1-го числа.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:14
А почему Деян в одиночку занял весь тренерский трон - мог бы и на колени к себе посадить - на одно Валеру, а на другое Сережу))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08
Доброго времени суток Всем.
Подскажите пожалуйста, сегодняшние вечерние игры вообще появятся в лини игр ???
Гость
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