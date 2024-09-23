Тюкавин огорчил «Спартак», а у «Зенита» волевая победа. Символическая сборная 9-го тура РПЛ

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23 сентября 2024, 22:31

Футбольная неделя посвящена дублям.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – спасение недели

У Давида Волка была работа против «Ростова», но молодой голкипер уступает ветерану, если говорим о сложности главного спасения. Акинфеев потащил один технически невероятно сложный удар. Ещё разок голкипер ЦСКА подстраховал себя сейвом, когда мяч мог попасть в штангу. А на закуску потащил мощный выстрел с острого угла, защитил ничью ЦСКА и «Рубина».

Защитники

Илья Самошников («Локомотив») – активность тура

В этом сезоне видели Самошникова высоко по флангу в атаке. В игре против «Пари НН» Илья успевал работать от собственной штрафной площади до владений вратаря соперников. На его счету голевая передача на Батракова – навес помог Алексею сделать дубль. Самошников успевал выбивать мяч от своих ворот, ударил по воротам и создать три момента.

Александр Филин («Химки») – стена недели

Напарник Филина по центру обороны Гогуа удалился в середине первого тайма. «Химкам» пришлось пережить навал «Оренбурга» в родных стенах. Но Филин сыграл настолько грамотно позиционно, что с новым напарником по защите не допустил ни одной жесткой голевой ошибки. Команда Деограсии не обыграла «Химки» в большинстве, оборона выстояла.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – король воздуха

«Рубин» дома не сдается, казанцы сравняли счет и забрали у «армейцев» два пункта. Но благодаря Роше, который выиграл множество дуэлей, ЦСКА не уступил форварду Даку и его напарникам. Виллиан снял весь верх, у него 10 побед на втором этаже. Также постоянно страховал напарников – 7 удачных выносов, и перехватывал мячи – 5 прерванных чужих атак.

Лукас Оласа («Краснодар») – аккуратность тура

Левый латераль команды Мусаева отдал ключевой первый голевой пас в матче против «Акрона». Дальше уругваец сыграл невероятно аккуратно, у него 89 % точных передач. Соперник не заставил много работать без мяча по флангу в обороне, но Оласа запомнился, когда помогал «Краснодару» готовить атаки. В обороне надо прибавить, но это смелый латераль.

Полузащитники

Жоан Батчи («Краснодар») – ассистент выходных

У правого вингера «горожан» две голевые передачи в поединке против «Акрона». В гостевом матче атакующий футболист из Кабо-Верде позволял себе играть творчески, не боялся неправильной неточной передачи. Должен благодарить Черникова за подстраховку по полуфлангу, а также Сперцяна за выход на ударные позиции. Но и сам Батчи сыграл продуктивно.

Маркус Вендел («Зенит») – щедрость недели

Победа над «Факелом» получилась непростой для «Зенита». Пропустили первыми, сравняли счет во втором тайме. Неплохо вышли на замену Клаудиньо, Ерохин и Мантуан, у каждого по голевому действию. Но они добили уставшего соперника. А расшатал чужую оборону Вендел. У Маркуса элегантный и щедрый футбол. Хавбек подарил гол Ерохину, хотя мог забить сам.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – плеймейкер осени

Создавал моменты, забил два мяча в ворота «Акрона». Атакующий хавбек «Краснодара» с достоинством носит капитанскую повязку в родном клубе. Сперцян хорошо врывается в штрафную площадь, четко открывается под передачи, как нападающих. Без мяча он более цепкий, чем атакующие напарники на флангах, и это тоже помогает «Краснодару».

Алексей Батраков («Локомотив») – неуловимый юниор

Выше всяких похвал. В прошлом туре стал самым юным игроком «Локомотива» с дублем в РПЛ . Теперь у 19-летнего хавбека два подряд двойных голевых подвига. Пострадал «Пари НН». Аутсайдер завершил вничью первый тайм, но затем включился Батраков. Сначала Алексей обманул голкипера ударом низом из-за пределов штрафной площади, а потом забил головой.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо») – палач недели

Возможно, Тюкавин приговорил чемпионские надежды «Спартака». Если бы Станкович победил Личку, то мог сократить отрыв от «Зенита» ещё на два очка. Но Тюкавин забил на третьей минуте матча после паса Нгамалё, а в концовке поединка сравнял показатели на табло. «Динамо» провело не лучший матч против «Спартака», но в меньшинстве сумели отыграться.

Джон Кордоба («Краснодар») – напористость тура

«Краснодар» забил пять мячей. Два на счету Сперцяна, два на счету Кордобы. У Джона пять ударов по воротам Васютина из «Акрона». Оборона соперника не выдержала десятки атак фаворита. Кордоба забил в первом тайме, забил по втором. Утомил защитников так, что ветерану Смолову оставалось лишь создать свою порцию моментов после выхода на замену.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит») – замены недели

«Зенит» проиграл «Факелу» первый тайм в домашнем поединке. Ни разу не попали в створ ворот до перерыва. Тогда Семак сделал тройную замену, и перестановки в итоге сработали. У троих футболистов, вышедших на замену у «Зенита», есть голевые действия. И хотя у Семака большие проблемы с внедрением в игру Соболева, у тренера чемпионов сразу заиграл и забивает Гонду, а Вендел и Клаудиньо хотят создавать моменты. «Зенит» выдал второй лучший старт в истории, 23 очка после 9 туров.

Развязка тура. Последние минуты в дерби «Спартак» – «Динамо»