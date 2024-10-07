Защитники «Динамо» и «Ростова» разочаровали на выходных. Антигерои 11-го тура РПЛ

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вчера, 17:07

Дарили голы и моменты соперникам.

Вратарь

Даниил Одоевский («Ростов»)

Хороший тур для вратарей, многие сыграли надежно. Вратарь «Рубина» отразил пенальти. Голкипер «Оренбурга» спасал против «Зенита». Лунёв подстраховал «Динамо» с ЦСКА , хоть и уступил. Но они дрались, а Одоевский сдался «Спартаку». Вратарь «Ростова» отдал плохой пас на Глебова – так Умяров открыл счет. Дальше было два мяча Николсона, голкипер не у дел.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Испортил голкиперу Москвичеву визит домой. Уроженец Санкт-Петербурга вытащил 10 ударов игроков «Зенита», но правый защитник «Оренбурга» толкнул в спину Ерохина, заработал пенальти. С ударом Мантуана вратарь не справился. А Малых не показал себя на фланге и в центре. У петербуржцев 31 удар по воротам «Оренбурга». После такого тренера Деограсию уволили.

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

В первом матче в РПЛ после Олимпиады от Бальбуэны убегали форварды «Зенита». В свежей игре против ЦСКА Фабиан не помешал Файзуллаеву и Мусаеву. Капитан «Динамо» не может позволить себе играть настолько медленно. Понятно, что в статичных ситуациях Фабиан по-прежнему хорош, ведь есть опыт. Но как только соперник ускоряется – вратарь Лунёв страдает.

Максим Осипенко («Ростов»)

Максим, как приучил, снимает воздух, побеждает в верховых дуэлях. Но как играет внизу? У форварда «Спартака» Николсона первый гол в РПЛ за несколько лет, и сразу впервые сделал дубль. У «красно-белых» было достаточно моментов у ворот «Ростова», чтобы победить даже крупнее, чем 3:0. Винить нужно многих игроков Карпина, но лидер команды тоже ошибался.

Николас Маричаль («Динамо»)

Скопинцев сыграл плохо, был заменен. Маричаль с мячом работал лучше. Но на счету Николаса решающий ляп в дерби «Динамо» и ЦСКА . «Армейцы» 9 лет не могли обыграть дружественный соседский клуб в гостевом поединке в РПЛ . Но уругваец потерял позицию, оставив Мусаева в правильном положении. Дальше не успел Бальбуэна – случился гол на 89-й минуте матча.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Глебов плохо закрывал опорную зону. Также «привез» ключевой гол «Спартака». Голкипер Одоевский отдал неудачный пас, но у лидера полузащиты «Ростова» были разные варианты. Не успел, получилось скверно – рикошетом от Умярова забил в свои ворота. Глебов в странной форме в новом сезоне. У «Ростова» 1 победа в 6 турах, пережили разгром от «Спартака».

Роберт Мехиа («Химки»)

Молодой колумбиец провел второй поединок в РПЛ . В матче «Краснодара» и «Химок» опорного хавбека видно только за спиной у атакующих футболистов «горожан». Лидер РПЛ не заметил сопротивления в центре поля. Кордоба, Батчи и Кастаньо легко получили свои голы и моменты. Мехиа не смог подстраховать Хосонова и других напарников в полузащите.

Алексей Сутормин («Ростов»)

Как и Осипенко, Алексей частенько терял позицию в фазе без мяча. Сутормин не закрыл левый фланг «Ростова». Также ему не удалось развить голевую атаку на ворота «Спартака». А вот когда Маркиньос и другие футболисты Станковича шли вперед, то по левому флангу легко развивали опасные выпады. Сутормин сейчас играет ниже возможностей.

Нападающие

Роналдо («Ростов»)

Демонстрировал хорошую результативность. Но теперь понятно, почему из Болгарии отправился в РПЛ , а не перешел в топ-5. Роналдо является нестабильным игроком атаки. Хотя у него есть чутье и навыки, класса не хватает. Оборону «Спартака» тяжело назвать идеальной, но даже против москвичей у Роналдо ничего не получилось. Сыграл полный матч, не забил.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Самое полезное действие на острие у «Зенита» сделал Ерохин. Ветеран вышел на замену и заработал пенальти. А Матео играет без голов. Конечно, создавал моменты и получал удары против «Оренбурга». Неудивительно, когда твоя команда сминает соперника. Но форварда оценивают по голам. У колумбийца 7 из 8 последних матчей в РПЛ без забитых мячей.

Артур Гомес («Динамо»)

В первом тайме на попадание в этот состав наиграли Бителло, Карраскаль и Артур. Но из тройки атакующих хавбеков «Динамо» только Гомес был заменен в перерыве. Бразилец пока не раскрылся на левом фланге атаки в команде Лички. Но когда соперник агрессивно отбирает мяч, как ЦСКА до перерыва, то играть вдесятером чревато последствиями.

Главные тренеры

Валерий Карпин («Ростов») и Марцел Личка («Динамо»)

Отличились оба, будет дуэт наставников. Карпин не подготовил «Ростов» к матчу против «Спартака». Проснулись во втором тайме, когда горели 3:0. «Динамо» повезло, что ЦСКА не выигрывал с аналогичным счетом, поскольку «армейцы» создали много моментов до перерыва. Личка сам сказал, что увидел на поле лишь команду Николича. И хотя «Динамо» собралось после паузы и замен, забили ответный мяч, в итоге случилась ещё одна ошибка в защите, уступили. Карпин и Личка – неудачники тура.

Замена тура. Пятибратов из «Факела»

Впервые в истории РПЛ случилась тройная замена до перерыва. Не выдержали нервы у наставника «Факела» Пятибратова. Его можно понять. Сначала оборона выпустила на голевую позицию Агаларова, Гамид пробил голкипера. Затем был выход один на один с центра поля, но Беленов спас. Тройная замена – реакция на плохой футбол в домашнем матче против новичка РПЛ , «Динамо» из Махачкалы. «Факел» сумел сравнять счет, замены сыграли.

Паника тура. «Динамо» на старте дерби с ЦСКА