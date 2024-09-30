«Краснодар» обыграл «Зенит», у Самошникова дубль против «Спартака». Герои 10-го тура РПЛ

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вчера, 09:47

Два клуба на вершине таблицы.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар») – чёткость тура

Без учета одного не самого удачного выхода из ворот, Станислав сыграл грамотно. Взял удары Кассьерры и Вендела, а на закуску справился с попытками свежего вингера Педро. «Зенит» не сумел забить «Краснодару». С этого началось поражение Семака в центральном матче тура. Агкацев сыграл на ноль, а вот его коллега Латышонок в итоге пропустил дважды и проиграл.

Защитники

Келвен Дуглас ( ЦСКА ) – молния выходных

Защитники ЦСКА вновь создают голы. Келвен оказался на позиции центрального нападающего, а его напарник Мойзес прострелил с левого фланга после паса от ещё одного игрока обороны – Кругового. Три человека из защиты у чужих ворот организовали второй гол ЦСКА . Келвен добавил к результативной передаче на Файзуллаева также эффективный удар.

Диего Коста («Краснодар») – трудяга тура

Коста иллюстрирует, насколько важно угадать с трансферами. Особенно на ключевые позиции. В коллективе Диего вряд ли так важен, как Алонсо, но парагваец в прошлом, как и Сафонов. Теперь выручают Агкацев и Коста. Диего собрал много умных оборонительных действий против «Зенита». Гонду, Кассьерра, Глушенков и Соболев не забили «Краснодару» в гостях.

Пауло Витор («Акрон») – реабилитация недели

После матча против «Краснодара», когда его команда пропустила 5 мячей, Витор был среди антигероев. Но собрался. В Ростове-на-Дону у «Ростова» хватало атак и качественных моментов. Но частенько Пауло выигрывал борьбу у форвардов Карпина. Пауло правильно сыграл на втором этаже и активно работал в предпоследней линии обороны новичка РПЛ .

Роберто Фернандес («Динамо») – эксперимент тура

Круговой из ЦСКА круто сыграл против «Ахмата» в атаке, но соперник слишком слабо защищался. А вот центральный защитник Фернандес сыграл слева в обороне. Получилось неплохо, хотя тезки из Махачкалы умеют драться. Роберто чаще всех в столичном «Динамо» касался мяча. На его счету много удачных единоборств внизу и вверху. Но надо подтянуть меткость паса.

Полузащитники

Илья Самошников («Локомотив») – дубль недели

Перевод в атаку пошел на пользу Самошникову. Там его умение идти вперед без оглядки работает. Илья на седьмой минуте проходом по диагонали сломал линию обороны «Спартака». До конца тайма Самошников сделал дубль. Хитро нашел свободную позицию на своем правом фланге. И снова дважды не думал, пробил четко и хлестко. Гол стал победным.

Стефан Лончар («Акрон») – активность тура

Черногорец оказался классным футболистом. «Акрону» точно подходит. Стефан снова отличился результативным действием. На этот раз ассистировал Дзюбе в поединке с «Ростовом» в гостях. Работал с мячом по всему полю, касаясь снаряда чаще, чем его напарники. Связывал линии, отбирал мяч, когда «Акрон» защищал свою победу 0:2 во втором тайме.

Валерий Царукян («Пари НН») – полезность недели

В первом тайме Валерий забил «Оренбургу» важный гол по пути команд в раздевалку. После перерыва Царукян с левого фланга удачно прострелил мяч в толпу игроков – так «Пари НН» забил второй гол. Валерий оказался самым продуктивным в важном поединке аутсайдеров. Царукян принес важнейшие три очка в гостях, его действия нивелировали атаки «Оренбурга».

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА ) – плеймейкер тура

На старте поединка против «Ахмата» вингер технично левой пробил в нижний угол ворот – Шелия не справился с точным выстрелом. Шесть моментов на счету Файзуллаева, роскошный поединок от двадцатилетнего футболиста. В лучших матчах Аббосбек играет так, что его завтра можно отправлять в топ-5. Файзуллаев четко открылся на дальней штанге и сделал дубль.

Нападающие

Артём Дзюба («Акрон») – возвращение недели

У Дзюбы много ударов и первый гол за «Акрон» в РПЛ . Также много созданных моментов. Ещё больше удачных игровых единоборств на втором этаже. Дзюба развил и завершил атаку, которая обеспечила «Акрону» комфортное преимущество в гостях против «Ростова». Артём напористо зашел в штрафную площадь, смяв защитника Сако. Дзюба вернулся.

Джон Кордоба («Краснодар») – кульминация тура

Матч «Краснодара» и «Зенита» мог завершиться со счетом 0:0, но напористый Кордоба добился своего. Джон сделал разницу в центральном матче тура и, быть может, всего первого круга. На 88-й минуте колумбиец забил победный мяч, а затем прервал 23-матчевую серию Смолова без голов в РПЛ . Ветеран вышел помочь Кордобе, но по факту сам Джон выручил Фёдора.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – ясность недели

«Краснодар» знал, что делать. И хотя «Зенит» не был разгромлен в гостях, в таблицу три очка себе записали именно «горожане». Мусаев в этом сезоне одержал 5 побед в 5 матчах против команд, которые сейчас в верхней части таблицы. Чистейшая работа, ведь общий счет в тех поединках 10:1. «Зенит» пропустил дважды в концовке, у «горожан» хватило сил на важный финал.

Событие тура. «Краснодар» обыграл «Зенит»

«Горожане» не проиграли петербуржцам на протяжении домашнего поединка. Не пропустили. А затем сыграла ошибка Караваева, Кордоба перехватил мяч и забил победный гол. Второй мяч лишь укрепил «Краснодар» во мнении, что они оказались лучше, чем «Зенит». Первая в новом чемпионате большая неудача Семака. Ключевой поединок тура и осени, в котором фаворит подсветил парочку своих минусов. Теперь «Краснодару» и «Локомотиву» надо продемонстрировать стабильность, чтобы не потерять лидерство через неделю. Но сам факт, что есть борьба за первое место, радует всех фанатов. Даже болельщикам «Зенита» точно намного интереснее сезон со здоровой футбольной интригой, чем скучные избиения всех подряд.