Неожиданный лидер АПЛ против главного открытия сезона. Их не ждали даже в топ-5

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вчера, 10:12

Топовый матч «тёмных лошадок» АПЛ .

Мареска собрал «Челси»

Летом про «Челси» можно было анекдоты писать. За год до этого всё же угадали с одним трансфером. Зато на этот раз селекционеры насобирали голкиперов на отдельный состав (к Санчесу и Петровичу вернулся Кепа, добавились Йоргенсен из «Вильярреала», Пендер из «Генка»). Потом раскрутилась некрасивая история с Рахимом Стерлингом – сообщалось, что футболиста прямо перед стартом сезона поставили перед фактом, что новый тренер на него не рассчитывает. Параллельно на ту же позицию подписали Педру Нету и отдали ему номер Рахима, чтобы прозрачно намекнуть на необходимость прощания. Непопадание англичанина в заявку Энцо объяснял тем, что в команде не найдётся места для всех 30 игроков и кто-то должен уйти. А после перехода Стерлинга в «Арсенал» «Челси» арендовал ещё одного вингера – Джейдона Санчо.

За «аристократами» уже закрепился образ недальновидных толстосумов, которые скупают всё блестящее. И прогресса в команде не наблюдалось – Почеттино боролся с теми же проблемами, что и Поттер. И с ними же столкнулся Мареска.

Кто же ждал, что именно у итальянца получится выжать из команды необходимый результат? «Синие» после тяжёлого матча против «Ман Сити» в первом туре разобрали «Вулвз» (6:2) и идут без поражений вот уже шесть туров. «Аристократы» находятся в топ-5, а от замыкающего тройку «Арсенала» отстают лишь на три очка. Кто ожидал такое развитие событий?

Палмер в огне

Можно сказать, что стиль Марески хорошо накладывается на особенности нынешнего «Челси» – и это приносит результат. В игре команды много хаоса из-за раздутой заявки. Почеттино в попытках его упорядочить играл на контратаках и полагался на индивидуальное мастерство – спасли Коул Палмер и Конор Галлахер.

Энцо ставит на владение. За 11 матчей сезона исключения лишь три: «Брайтон», «Вест Хэм» и «Сити». Но всё так же хочет видеть от игроков инициативу и вариативность при игре 1-в-1, особенно от вингеров. В этой системе окончательно потерялся Мудрик (хотя «аристократы» упорно отказываются его продавать), зато раскрылись Джейдон Санчо с Нони Мадуеке, теперь они выходят в старте на позиции вингеров. Как из пулемёта, стреляет и Николас Джексон, который ещё недавно ассоциировался прежде всего с промахами и мемами.

Но настоящую пулемётную очередь выдаёт Коул Палмер. Воспитанник «Сити» в первый же сезон закрепился в старте лондонского клуба и стал делать разницу, а теперь подкрепляет свой уровень стабильностью. Энцо не сразу подобрал ему позицию, пробовал заиграть на фланге атаки. Хорошо, что быстро понял – куда больше из Палмера можно выжать в качестве «десятки». Англичанин на этой позиции забил «Хэмптону» и оформил ассистентский хет-трик, так итальянский менеджер понял, что с его расположением не надо экспериментировать. Сейчас в активе Палмера пять голов и шесть голевых – это за семь игр чемпионата.

Внезапный лидер чемпионата

«Челси» в зоне Лиги чемпионов – абсолютная неожиданность. Но есть сейчас и в топ-3 откровение. Речь о «Ливерпуле». Юрген Клопп сформировал отличную почву под обновление и дальнейшее развитие проекта, позволил новым лидерам сыграться – всё так. Но Арне Слот точно не вселял уверенности в том, что «красные» продолжат в том же духе. Это хороший специалист, который стал победителем Эредивизи, причём не в «Аяксе». Плюс он тоже ставит на активный прессинг.

Проблема тут скорее в том, что от масштаба личности предшественника сложно абстрагироваться, и результаты при Арне неизбежно будут оценивать через призму игры при Клоппе. Плюс Слот ранее не работал в больших командах с европейскими звёздами, не выстраивал систему в настолько конкурентной среде. Предугадать, как у «Ливерпуля» пойдёт, было невозможно. Страхуясь, говорили о неизбежности пары шагов назад. Словом, думали, что на какое-то время мерсисайдцы уйдут в тень.

Пока на это нет и намёка – команда в первых семи играх проиграла лишь раз и одержала шесть побед. 0:1 от «Ноттингема» произошли вовремя, таким образом команда подошла к старту ЛЧ предельно мотивированной и в первом туре хлопнула «Милан». Позже обыграла «Борнмут» и «Хэмптон», а после победы над «Болоньей» разобралась с «Кристал Пэлас» (1:0). При том, что «Сити» в предыдущем туре потерял очки с «Ньюкаслом», «красные» неожиданно вырвались в лидеры.

Патологический страх «красных»

«Челси» сейчас – крепкая боевая единица, которую стоит опасаться даже фаворитам Премьер-лиги. Другое дело, что в последние годы у них образовался комплекс «Ливерпуля». «Аристократы» не могут обыграть мерсисайдцев вот уже 10 матчей подряд – с 2021 года. В одном только 2022-м «красные» отобрали у соперника Кубок Лиги и Кубок Англии, в 2024 году повторили историю с финалом Кубка Лиги. А ведь ещё раньше был Суперкубок Европы-2019 – и там сильнее тоже был «Ливерпуль».

Да, теперь у обеих команд новые наставники и обновившиеся составы. Но для «Челси» всё ещё нет сильнее раздражителя, чем мерсисайдцы. И вместе с тем груз предыдущих поражений накладывает отпечаток на психологическую готовность.

Прогноз Soccer.ru: матч на «Энфилде» – и дома «красные» традиционно хороши. Отдадим предпочтение парням Арне Слота, они удержат лидерство в Премьер-лиге и подольют масла в огонь для «Сити» и «Арсенала».