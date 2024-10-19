Флик рассказал о готовности к завтрашней игре Гави, Ольмо и Фермина

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что полузащитники Гави, Френки де Йонг и Фермин Лопес, а также нападающий Даниэль Ольмо готовы к завтрашнему матчу Ла Лиги против «Севильи».
Гави вернётся в состав на завтрашний матч с «Севильей». Он доступен. Дани Ольмо и Фермин также вернутся завтра, скорее всего, все они будут на скамейке запасных. Френки де Йонг готов, он может начать... и Ламин в порядке.
Напомним, игра 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Севилья» состоится завтра в 22:00 по московскому времени. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу. «Севилья» занимает 11-ю строчку.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил работу Флика.