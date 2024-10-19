Флик рассказал о готовности к завтрашней игре Гави, Ольмо и Фермина

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вчера, 15:19

Главный тренер «Барселоны» сообщил, что полузащитники , и , а также нападающий готовы к завтрашнему матчу Ла Лиги против «Севильи».

Гави вернётся в состав на завтрашний матч с «Севильей». Он доступен. Дани Ольмо и Фермин также вернутся завтра, скорее всего, все они будут на скамейке запасных. Френки де Йонг готов, он может начать... и Ламин в порядке.

Напомним, игра 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Севилья» состоится завтра в 22:00 по московскому времени. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу. «Севилья» занимает 11-ю строчку.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил работу Флика.