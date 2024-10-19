Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыИспания. Примера 2024/2025

Флик рассказал о готовности к завтрашней игре Гави, Ольмо и Фермина

вчера, 15:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что полузащитники Гави, Френки де Йонг и Фермин Лопес, а также нападающий Даниэль Ольмо готовы к завтрашнему матчу Ла Лиги против «Севильи».

Гави вернётся в состав на завтрашний матч с «Севильей». Он доступен. Дани Ольмо и Фермин также вернутся завтра, скорее всего, все они будут на скамейке запасных. Френки де Йонг готов, он может начать... и Ламин в порядке.

Напомним, игра 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Севилья» состоится завтра в 22:00 по московскому времени. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу. «Севилья» занимает 11-ю строчку.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил работу Флика.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Неожиданный лидер АПЛ против главного открытия сезона. Их не ждали даже в топ-5
Вчера, 10:12Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии6
Вице-чемпионы РПЛ против тех, кто их деклассировал. «Краснодар» едет к самому неудобному сопернику
18 октябряМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии6
В Минспорта Белоруссии предложили организовать турнир с командами РПЛ
18 октября
Дзюба сыграет против «Зенита», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». РПЛ возвращается с эпичными сражениями
17 октябряВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии5
В «Зените» рассказали, кто не примет участия в игре против «Акрона»
16 октября
Сборной Белоруссии могут отказать в выдаче виз на игру с Северной Ирландией
15 октября
Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:24
Им всем надо бы дать минуты на поле, чтобы чувствовали себя хорошо перед матчами с Баварией и с Реалом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 