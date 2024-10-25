В «Эль-Класико» неожиданные расклады. Левандовски и Рафинья в огне и готовы остановить «Реал»

У «сливочных» тоже есть козыри.
Каталонцы на эмоциональном подъёме после реванша у «Баварии»
Откровенно говоря, у «Барселоны» складывалась провальная статистика в личных встречах с мюнхенцами на протяжении последних девяти лет. В шести матчах к ряду «Бавария» обыгрывала «сине-гранатовых» – причём четырежды оформляла «сухие» победы, а ещё раз катком прошлась по сопернику. Те 8:2 теперь – золотая классика, которую припоминают каталонцам при любой возможности.
Поэтому даже при отличных результатах на старте «Барса» подходила к этому поединку на предельной концентрации. Рафинья перед игрой Лиги чемпионов отмечал:
Я не думаю о реванше. Прошлое осталось в прошлом. То, что происходило в последних матчах с «Баварией» – позор, но мы сосредоточены на предстоящей игре. Мы готовимся взять три очка.
С холодной головой «Барселона» и отомстила. Команду, которая недавно разобрала загребское «Динамо» (9:2), «блауграна» разобрала на запчасти – 4:1. Автор победного мяча – экс-мюнхенец Роберт Левандовски. А сам Рафинья выстрелил хет-триком. Великолепный еврокубковый вечер.
У Левандовского вторая молодость
Было интересно за тем, как сложится вчерашний матч для Роберта. Поляк много лет отдал мюнхенцам, был их главным бомбардиром – а теперь «баварцы» ухватили Харри Кейна и теперь он первая скрипка. Сам же Левандовски стагнировал в прошлом году и запоминался скорее экстравагантными образами и танцами в TikTok.
Несмотря на критику, в новой кампании у возрастного форварда снова прорезалось голевое чутьё. Дубль в первом же туре, победный гол во втором, а по итогам 10 матчей чемпионата – космические 12 голов. Все ждали Мбаппе на вершине бомбардирской гонки Ла Лиги – но Роберт показывает класс. Вдобавок в Лиге чемпионов поляк отметился уже тремя голами – дубль в ворота «Янг Бойз» и победный мяч в игре с «Баварией». Так что встреча с бывшими точно удалась.
«Сине-гранатовым» крайне важно, что Левандовски сейчас в огне. Это значит, что в «эль-класико» опасность будет исходить сразу от всех футболистов группы атаки.
Рафинья заставляет забыть о Нико Уильямсе
Возрождение переживает в том числе Рафинья – а ведь бразильцу не пихал только ленивый. Он стал заложником действий клуба – боссы подписали вингера, хотя на его позиции уже был Дембеле, карьеру которого реанимировал Хави. Ни тот, ни другой не был так эффективен на левом фланге. И это при том, что каталонцам с трудом даются трансферы.
Позднее Усмана сменил Ламин Ямаль, Рафинья окончательно переместился налево. А летом пошли разговоры, что «Барса» засматривается на очередного вингера. Бразилец в минувшем сезоне забил шесть мячей, отдал девять голевых в 28 матчах чемпионата – но в пару к нему хотели подписать Нико Уильямса. Всё для того, чтобы воссоздать атакующую связку сборной Испании. Только вот провернуть сделку не удалось – на Ольмо деньги с трудом, но нашлись. А Нико остался в «Атлетике» (не получилось даже с альтернативными вариантами.
Рафинья сейчас убеждает, что Уильямс изначально был не нужен каталонцам. Он вместе с Левандовским и Ямалем возглавляет топ бомбардиров команды – исполнитель отметился уже пятью голами и пятью ассистами, идёт по космическому графику. Но окончательно все вопросы снял перформанс против «Баварии». В топ-матче – ярком и крайне принципиальном для своей команды – вингер просто прибил соперника и оформил хет-трик.
Даже проблемный «Реал» предельно опасен
Все игроки атаки «Барсы» в огне – каждый может решить исход отдельного эпизода, а то и матча. Но и «сливочные» не подарок. Даже в нынешнем состоянии. Мадридцы тяжело вкатываются в сезон. То ли устали от постоянных побед (это вряд ли), то ли так сказывается адаптация звёздного новичка. Килиан – главный талант поколения, за которого уже в 18 лет главный клуб Франции согласился заплатить 180 миллионов евро. В тот же год Килиан стал чемпионом мира, потом закрепился в статусе лидера ПСЖ и затмил Неймара.
Вся карьера форварда пропитана лоском, который соответствует статусу «Реала» – но рос он не под присмотром Переса, Зидана и Анчелотти. Его амбиции формировались всё в том же Париже – а потому сейчас приходится адаптироваться. И учитывая эго звёздных игроков в Мадриде и самого Килиана, адаптация эта может быть долгой.
Даже так «Реал» идёт на втором месте в Ла Лиге и разбирает соперников на классе. Пока только не хватило сил на «Атлетико» (1:1) и «Лас-Пальмас» (1:1) – да и «Лилль» во втором туре ЛЧ сотворил сенсацию (победил 1:0). Но когда лидеры «сливочных» разозлятся, получаются такие матчи, как поединок с «Боруссией». К 60-й минуте дортмундцы вели 2:0 – а потом Рюдигер и Винисиус за две минуты сделали 2:2. После 80-й подключился Васкес и Вини оформил дубль с разницей в три минуты. На третьей добавленной – хет-трик бразильца и итоговые 5:2.
Аргумент «Барсы» – общие результаты по сезону, за «Реал» – класс исполнителей
Если отталкиваться от впечатлений от команд в целом по сезону, очевидное преимущество будет за «Барселоной». Коллектив не испытывает проблем в атаке и забивает пачками. Вылет тер Штегена может спутать карты – но и Ямаль, Роберт и Рафинья готовы делать разницу. А ведь это ещё Ольмо не играет так часто, как должен.
В «Реале» нет такой сыгранности и химии – но не просто так говорят, что с ними нельзя расслабляться до финального свистка. При том, что отсутствует взаимопонимание, как-то мадридцы смяли «Боруссию». Килиан тяжело адаптируется в новой команде – но как-то забил шесть мячей и сейчас это лучший бомбардир команды. Это и есть козырь «сливочных» – они опасны, даже если не идёт игра. Потому что в команде собрались игроки высочайшего класса – и их много. Может выстрелить Вини. Может Родриго. А вдруг Килиан выдаст перформанс, как в фниале ЧМ-2022. Этим и прекрасно «эль-класико» – в исключительных случаях можно выделить фаворита.
у Барсы - большие шансы !
у Барсы - большие шансы !
2-8 НАВСЕГДА!
2-8 НАВСЕГДА!
Вроде один из дорогих составов ,а трусливо сидят в обороне
Вроде один из дорогих составов ,а трусливо сидят в обороне
а как вышло. у Реала мало шанса остановит каталонцев.
единственный шанс, это если сине-гранатовая защита высоко станет обороняться....у Реала быстрые игроки в нападении.
надеюсь Флик учтет это.
хотя всем понятно, что это издержки стиля Флика.
ибо эффективный высокий прессинг и контрпрессинг невозможны
без высокой линии защиты.
иначе будут колоссальные разрывы между линиями.
поэтому это издержка всех доминирующих команд.
но.....Боруссия доказала уже, что худшее, что можно сделать против Реала это закрываться после пару голов.
короче, надо играть в свою игру.
и если надо, сломать игроков Реала.
а как вышло. у Реала мало шанса остановит каталонцев.
единственный шанс, это если сине-гранатовая защита высоко станет обороняться....у Реала быстрые игроки в нападении.
надеюсь Флик учтет это.
хотя всем понятно, что это издержки стиля Флика.
ибо эффективный высокий прессинг и контрпрессинг невозможны
без высокой линии защиты.
иначе будут колоссальные разрывы между линиями.
поэтому это издержка всех доминирующих команд.
но.....Боруссия доказала уже, что худшее, что можно сделать против Реала это закрываться после пару голов.
короче, надо играть в свою игру.
и если надо, сломать игроков Реала.