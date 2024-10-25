В «Эль-Класико» неожиданные расклады. Левандовски и Рафинья в огне и готовы остановить «Реал»

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25 октября 2024, 22:00

У «сливочных» тоже есть козыри.

Каталонцы на эмоциональном подъёме после реванша у «Баварии»

Откровенно говоря, у «Барселоны» складывалась провальная статистика в личных встречах с мюнхенцами на протяжении последних девяти лет. В шести матчах к ряду «Бавария» обыгрывала «сине-гранатовых» – причём четырежды оформляла «сухие» победы, а ещё раз катком прошлась по сопернику. Те 8:2 теперь – золотая классика, которую припоминают каталонцам при любой возможности.

Поэтому даже при отличных результатах на старте «Барса» подходила к этому поединку на предельной концентрации. Рафинья перед игрой Лиги чемпионов отмечал:

Я не думаю о реванше. Прошлое осталось в прошлом. То, что происходило в последних матчах с «Баварией» – позор, но мы сосредоточены на предстоящей игре. Мы готовимся взять три очка.

С холодной головой «Барселона» и отомстила. Команду, которая недавно разобрала загребское «Динамо» (9:2), «блауграна» разобрала на запчасти – 4:1. Автор победного мяча – экс-мюнхенец Роберт Левандовски. А сам Рафинья выстрелил хет-триком. Великолепный еврокубковый вечер.

У Левандовского вторая молодость

Было интересно за тем, как сложится вчерашний матч для Роберта. Поляк много лет отдал мюнхенцам, был их главным бомбардиром – а теперь «баварцы» ухватили Харри Кейна и теперь он первая скрипка. Сам же Левандовски стагнировал в прошлом году и запоминался скорее экстравагантными образами и танцами в TikTok.

Несмотря на критику, в новой кампании у возрастного форварда снова прорезалось голевое чутьё. Дубль в первом же туре, победный гол во втором, а по итогам 10 матчей чемпионата – космические 12 голов. Все ждали Мбаппе на вершине бомбардирской гонки Ла Лиги – но Роберт показывает класс. Вдобавок в Лиге чемпионов поляк отметился уже тремя голами – дубль в ворота «Янг Бойз» и победный мяч в игре с «Баварией». Так что встреча с бывшими точно удалась.

«Сине-гранатовым» крайне важно, что Левандовски сейчас в огне. Это значит, что в «эль-класико» опасность будет исходить сразу от всех футболистов группы атаки.

Рафинья заставляет забыть о Нико Уильямсе

Возрождение переживает в том числе Рафинья – а ведь бразильцу не пихал только ленивый. Он стал заложником действий клуба – боссы подписали вингера, хотя на его позиции уже был Дембеле, карьеру которого реанимировал Хави. Ни тот, ни другой не был так эффективен на левом фланге. И это при том, что каталонцам с трудом даются трансферы.

Позднее Усмана сменил Ламин Ямаль, Рафинья окончательно переместился налево. А летом пошли разговоры, что «Барса» засматривается на очередного вингера. Бразилец в минувшем сезоне забил шесть мячей, отдал девять голевых в 28 матчах чемпионата – но в пару к нему хотели подписать Нико Уильямса. Всё для того, чтобы воссоздать атакующую связку сборной Испании. Только вот провернуть сделку не удалось – на Ольмо деньги с трудом, но нашлись. А Нико остался в «Атлетике» (не получилось даже с альтернативными вариантами.

Рафинья сейчас убеждает, что Уильямс изначально был не нужен каталонцам. Он вместе с Левандовским и Ямалем возглавляет топ бомбардиров команды – исполнитель отметился уже пятью голами и пятью ассистами, идёт по космическому графику. Но окончательно все вопросы снял перформанс против «Баварии». В топ-матче – ярком и крайне принципиальном для своей команды – вингер просто прибил соперника и оформил хет-трик.

Даже проблемный «Реал» предельно опасен

Все игроки атаки «Барсы» в огне – каждый может решить исход отдельного эпизода, а то и матча. Но и «сливочные» не подарок. Даже в нынешнем состоянии. Мадридцы тяжело вкатываются в сезон. То ли устали от постоянных побед (это вряд ли), то ли так сказывается адаптация звёздного новичка. Килиан – главный талант поколения, за которого уже в 18 лет главный клуб Франции согласился заплатить 180 миллионов евро. В тот же год Килиан стал чемпионом мира, потом закрепился в статусе лидера ПСЖ и затмил Неймара.

Вся карьера форварда пропитана лоском, который соответствует статусу «Реала» – но рос он не под присмотром Переса, Зидана и Анчелотти. Его амбиции формировались всё в том же Париже – а потому сейчас приходится адаптироваться. И учитывая эго звёздных игроков в Мадриде и самого Килиана, адаптация эта может быть долгой.

Даже так «Реал» идёт на втором месте в Ла Лиге и разбирает соперников на классе. Пока только не хватило сил на «Атлетико» (1:1) и «Лас-Пальмас» (1:1) – да и «Лилль» во втором туре ЛЧ сотворил сенсацию (победил 1:0). Но когда лидеры «сливочных» разозлятся, получаются такие матчи, как поединок с «Боруссией». К 60-й минуте дортмундцы вели 2:0 – а потом Рюдигер и Винисиус за две минуты сделали 2:2. После 80-й подключился Васкес и Вини оформил дубль с разницей в три минуты. На третьей добавленной – хет-трик бразильца и итоговые 5:2.

Аргумент «Барсы» – общие результаты по сезону, за «Реал» – класс исполнителей

Если отталкиваться от впечатлений от команд в целом по сезону, очевидное преимущество будет за «Барселоной». Коллектив не испытывает проблем в атаке и забивает пачками. Вылет тер Штегена может спутать карты – но и Ямаль, Роберт и Рафинья готовы делать разницу. А ведь это ещё Ольмо не играет так часто, как должен.