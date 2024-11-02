«Челси» не повезло попасть на МЮ сейчас. Новый тренер смешал все карты, команда уверенно стартовала

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сегодня, 10:17

Ван Нистелрой готов поставить под сомнение необходимость назначения Аморима.

Ван Нистелрой готовит команду для Аморима

Фанаты манкунианцев выдохнули, когда наконец отправили в отставку Эрика тен Хага. Руководству давно стоило подыскать запасной вариант, но упорно доверяли голландцу. Против «Лестера» в Кубке Лиги команда впервые вышла под руководством Руда ван Нистелроя – клубная легенда вернулась на «Олд Траффорд» минувшим летом и вошла в обновлённый штаб тен Хага. Сейчас ван Нистелрой – лишь исполняющий обязанности. При этом уже известно, кто возглавит «красных дьяволов» впоследствии – боссы клуба быстро договорились с Рубеном Аморимом. Он приступит к работе 11 ноября.

У Руда же предельно прозрачная задача. Он знаком с системой тен Хага, но при этом более эмоционален и имеет лучший контакт с игроками. Ему отвели короткий период, в который надо подготовить почву для португальского менеджера – наладить эмоциональный фон в раздевалке, вдохнуть уверенность в лидеров, не отходя от отработанных сочетаний.

И судя по первому матчу, у специалиста не возникнет с этим проблем. Отыграли всё так же неоднозначно – но если с тен Хагом МЮ упускал преимущество и отдавал победу, то теперь команда нарастила обороты и оформила разгром (5:2).

Тяжёлая дилемма

С одной стороны, шаг правильный – команду лучше подготовить к приходу Рубена, чтобы тот не мучился на выжженном тен Хагом поле и уже приступил к строительству проекта. С другой, поставив ван Нистелроя у руля, руководство делает себя заложниками положения. Руд пользуется доверием фанатов за годы карьеры игрока, что он провёл в клубе. Для самого ван Нистелроя «Юнайтед» – не просто место работы или площадка для взлёта. В этом союзе ноль токсичности, что очень подкупает на фоне предыдущих историй.

Поэтому Руда будут поддерживать. А если у манкунианцев ещё и попрёт, неизбежны разговоры: «Зачем нам Аморим, когда есть свой Руд?» Победителями из такой ситуации руководству не выбраться. Оставить голландца? Но уже заплатили «Спортингу» неустойку, причём немаленькую, и объявили о назначении, опять потеряли деньги. Придерживаться плана? Значит, проигнорировали успехи клубной легенды, не доверились ему, а ведь много примеров, когда союз со своим бывшим футболистом приносил огромную пользу. Остаётся только ждать, куда выведет эта история.

«Синие» могут оказаться в топ-3

Вряд ли «аристократов» ждали в борьбе за Лигу чемпионов. С момента прихода новых владельцев клуб топтался на месте, скупая талантливых исполнителей. От Марески ожидали примерно того же – тем более «синие» не изменили своей трансферной политике. Но неожиданно лондонцы после 0:2 от «Ман Сити» в первом туре нашли свою игру и провели шесть туров без поражений. На этом отрезке просто смели «Вест Хэм» и «Брайтон», поделили очки с неуступчивым «Ноттингемом».

В минувшие выходные тяжелый поединок получился с «Ньюкаслом». Несмотря на упущенное преимущество, во втором тайме команда Марески снова вырвалась вперёд и удержала минимальный перевес.

Прошло девять туров – и «Челси» уверенно идёт в первой пятёрке. А самое главное, отставание от «Астон Виллы» и «Арсенала» минимальное (один балл). Уже сейчас «синие» могут ворваться в тройку – «канонирам» после ничьей с «Ливерпулем» даже с «Ньюкаслом» будет тяжело, а «львы» испытают сложности с «Тоттенхэмом» в гостях.

Прогресс Джексона, великолепный Палмер

Отдельная тема для разговора – прогресс игроков «Челси». Николас Джексон запомнился разве что как мем. Форвард с ужасной реализацией, который не способен решить исход эпизода. Мадуеке – тоже не самый заметный персонаж в команде. Но оба сделали огромный шаг вперёд, особенно Джексон. Форвард прокачал реализацию и стал намного ответственнее подходить к своим моментам. Теперь это автор шести голов «Челси» в текущем чемпионате и второй бомбардир команды.

А первый – Коул Палмер, который превращается в одну из главных звёзд лиги. В прошлой кампании молодой хавбек просто стал открытием, тащил «аристократов» и помог забраться в Лигу конференций. Но для полноценной объективной оценки нужен был второй сезон – если его удастся провести на том же уровне, сомнений в классе Коула не останется. И он уже их развеивает. Это лучший бомбардир «аристократов» и третий в лиге. И лучший в АПЛ по системе гол+пас (7+5). Неожиданно у «Челси» оказался крайне крепкий костяк.

Санчо – на сильнейшей мотивации

И в этот костяк интегрируется Джейдон Санчо. Для вингера эта встреча будет особенно принципиальна. Немало времени он провёл в составе «Манчестер Юнайтед». Для полной картины не хватает Эрика тен Хага – именно с ним у англичанина случился конфликт, из-за чего Джейдон оказался в «Боруссии», а летом отправился в Лондон.

Очередная аренда пошла на пользу. Мареска требует от вингеров играть 1-в-1, идти в обводку, брать игру на себя, а в этих условиях Санчо раскрывается лучше всего. Футболист быстро закрепился в стартовом составе и в первых трёх играх отметился тремя голевыми передачами. Выйти против МЮ и доказать, что насчёт него ошибались, для Джейдона очень важно.

Прогноз Soccer.ru: манкунианцы после ухода тен Хага выглядят повеселее – «Челси» точно не будет фаворитом встречи. Плюс «красным дьяволам» нужно догонять команды из пятёрки, пока не оторвались, также есть эмоциональный импульс от удачного начала при ван Нистелрое. Груз спал – и это поможет «Юнайтед» отобрать очки у «синих».