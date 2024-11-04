Они удаляли Пеле с поля. Одного из них удалили самого из-за этого. Почти все они судили на чемпионатах мира.

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вчера, 20:32

Сколько раз за карьеру был удалён в различных матчах Пеле — вопрос, не имеющий точного ответа.

Нет, точный ответ, наверняка, есть, но…

Если послушать самого Пеле (его интервью после удаления в 1968 г.), то он говорил «на голубом глазу», что это его третье удаление — первое было 8 лет назад, второе 7 лет назад и все в Бразилии.

Трудно сказать, какие именно удаления имел в виду Пеле. Но их точно было не 3!

Странно, но в интернете можно найти несколько правдивых версий общего количества удалений у Пеле за карьеру. Упоминаются числа 11, 12, 13 и 16. Все его удаления были в играх за клуб Сантос. Хотя, это по данным бразильских статистиков. Учитывали ли они игры за Космос?

Один из бразильских блоггеров несколько раз в 2020 году выкладывал свой список матчей, в которых был удалён Пеле.

Поражает, что начинается список с матча 22 июля 1957 года против Коринтианса в чемпионате Паулиста. В указанную дату Коринтианс выиграл 2:1. Но в списке блоггера указан счёт 1:0 в пользу Сантоса. А матч с таким исходом был в воскресенье 22 декабря 1957 г. на стадионе Вила Белмиру, домашней арене Сантоса.

Именно дата 22 декабря 1957 в других многочисленных источниках и указана как дата первого удаления Пеле с поля.

В тот день Пеле было всего 17 лет и 60 дней от роду. Мальчишка. Но…

К тому дню этот паренёк сыграл уже 72 матча за Сантос, начиная с 7 сентября 1956 года. В этих 72 матчах юный Пеле забил 66 голов. И если в товарищеских 28 матчах он отличился всего 15 раз, то на долю официальных 44 игр приходится 51 гол. В том числе уже 2 игры за сборную Бразилии и по голу в каждой в ворота Аргентины.

Так что никаких скидок на возраст не могло быть — вышел на поле, правила одинаковы для всех.

Бразильский блоггер ошибся с датой первого удаления, перепутал матчи. Да и арбитра указал тоже неверно. Вернее, указанный им «первый» арбитр действительно судил матч 22 июля, и там было удаление игрока Сантоса — но не Пеле.

Первым, кто удалил Пеле с поля, был вовсе не бразильский арбитр! 22 декабря 1957 (начало в 16-00) встречу Сантос — Коринтианс в чемпионате Паулиста (начало в 16-00) обслуживал аргентинец Хуан Броцци. Он много судил в том сезоне в Бразилии.

На 55-й минуте аргентинец удаляет с поля сразу двоих — 17-летнего Пеле и 30-летнего защитника Коринтианса Мартинса Олаво. Эти двое сцепились не на шутку. Ну, оба и отправились досрочно отдыхать.

Пеле нет надобности представлять. А вот Мартинса де Оливейру Олаво представлю.

Он сыграл за Коринтианс более 500 матчей с 1952 по 1961. А потом играл вместе с Пеле за Сантос до 1966.

Мартинс Олаво:

Аргентинский реф Хуан Рехис Броцци памятен тем, что в истории Кубка мира он один из двух арбитров ставший очевидцем 8 голов одного бомбардира, находясь «при исполнении». О всех подробностях смотрите мои предыдущие две статьи на эту тему.

Часть 1: https://www.soccer.ru/blogs/record/1391044

Часть 2: https://www.soccer.ru/blogs/record/1392309

Но эти показатели аргентинца Броцци в матчах Кубка мира 1958 ещё впереди. Как впереди и его скандальное судейство в двух матчах за Межконтинентальный кубок между Сантосом и Миланом в 1963 году.

Вот он на фото перед одним из матчей Сантос — Милан на Маракане при 150 тыс. зрителей:

Кстати, Пеле играл только в первом матче с Миланом, в Италии, забил 2 гола. Но в двух других матчах уже в Бразилии он не участвовал из-за травмы.

Последним, кто удалял Пеле, оказался бразильский рефери АмИлкар Феррейра (Amílcar Ferreira). Матч Сантоса против клуба Атлетико Минейро из штата Минас Жерайс (эту команду из города Белу-Оризонти называют «шахтёрами», mineiros) проходил 23 ноября 1969 года на поле «шахтёров» в рамках Турнира Роберта Педросы, вратаря сборной Бразилии на ЧМ -34, умершего в 40 лет в 1954 году.

Сантос в том турнире (предвестник общего чемпионата Бразилии) в том году выступал слабо. И в матче с Атлетико Сантос проиграл 0:2.

Надо вспомнить, что буквально несколько дней назад 19 ноября 1969 на Маракане в товарищеском матче Пеле наконец-то забил свой 1000-й гол в карьере.

А 23 ноября уже на шахтёрском стадионе Mineirão перед матчем Пеле короновали в буквальном смысле слова. На голову Пеле был надет специально изготовленный венок, ювелирное украшение.

Вот юный футболист приготовился к церемонии и занял место повыше:

Сам момент коронования:

Затем уже сам Пеле поднялся на высшую ступень пьедестала:

Матч начался. Но недолго музыка играла.

В немалой степени этому поспособствовал арбитр. На 28-й минуте Пеле врывался с мячом в штрафную, вратарь выпрыгнул на перехват. Чувстсвуя, что может травмировать вратаря, Пеле перепрыгнул его. Но немного задел кипера. Оба встали, причём Пеле помог вратарю подняться. Но реф посчитал действия именитого футболиста грубостью и нападением на вратаря. Итог — досрочный поход в душ, как называют подобную ситуацию в Бразилии. Красных карточек Пеле перед собой ни разу не видел — их ввели впервые на ЧМ -70.

На фото арбитр Амилкар Феррейра на стадионе Маракана перед очередным матчем на Маракане обменивается рукопожатием с руководителем полицеского отдела стадиона. Днями ранее у них возник конфликт и недопонимание, но всё утряслось:

Амилкар Феррейра не привлекался к матчам чемпионатов мира. Но в историю вошёл именно как последний арбитр, удаливший Пеле с поля.

И это последнее удаление было самое несправедливое — это раз. И самое необычное для Пеле — больше никого в тот момент арбитр не удалил, а это абсолютно нетипично для всех остальных удалений Пеле.

Фото Амилкара Феррейры анфас:

Проверив список блоггера (у него пропущено одно удаление в 1958 и одно в 1959, некоторые даты неточны) я насчитал 15 матчей, в которых был удалён Пеле.

А знаете, какое самое резонансное и легко отыскиваемое в сети удаление Короля? Да то, которое в списках вообще не значится.

Да, было и такое. Пеле был удалён с поля в конце первого тайма. Он вынужден был уйти в раздевалку. Но во втором тайме он всё-таки играл. Потому что того арбитра, кто отправил Пеле досрочно в душ, — того арбитра самого сначала отправили в нокдаун, потом передали бразды правления другому судье. А тот первым делом вернул на поле Пеле. Народ ведь собрался смотреть на Пеле.

Не верите? Но так и было 17 июля 1968 года в Боготе, столице Колумбии. В тот день (ближе к ночи) Сантос заканчивал своё мировое турне. С 9 июня 1968 г. Сантос провёл 15 матчей в Европе, Канаде, США и Колумбии. Они выиграли в 12 матчах, проиграли в 3.

Для статистики приведу результаты тех матчей из бразильской газеты:

Олимпийская сборная Колумбии (до 23 лет) готовилась в Олимпиаде в Мехико, матч против Сантоса был полезен как местным футболистам, так и организаторам. На Пеле народ битком забил стадион.

Судил матч колумбиец Гильермо Веласкес. Лайнсмены также были местные — Омар Дельгадо и Роберт Родригес.

Вот фото всей бригады арбитров с Пеле перед матчем:

Слева направо: лайнсмены Омар Дельгадо и Роберт Родригес, реф Гильермо Веласкес крайний справа.

Матч в Боготе на стадионе Эль-Кампин начался с быстрого гола Сантоса (Тониньо). Но колумбийцы сразу отыгрались.

Но гол вышел казусный. Лайнсмен Родригес флаг поднял, зафиксировав офсайд. Но Веласкес дезавуировал решение лайнсмена и взятие ворот зафиксировал.

Защитник Сантоса аргентинец Рамос Дельгадо начал искать правды. Судья был неприклонен. Аргентинец пошёл к Лиме, капитану Сантоса. Тот за помощью направился к Пеле — они ведь с ним были почти родственниками в то время, свояки, женаты на сёстрах.

Вот момент наседания сантистов на лайнсмена Родригеса:

Лима разошёлся и пнул рефери. Это уже хамство — в душ! Лима вроде бы подчинился, ушёл с поля. Но потом вернулся. Тогда Веласкес — бывший боксёр — применил «физическое замечание», чтобы выпроводить Лиму с поля. Обстановка накалилась.

К концу первого тайма счёт стал 2:2, Пеле сравнял счёт. На 42-й минуте Пеле стал выпрашивать пенальти, оскорбил арбитра словами на португальском. Но реф знал немного матерных выражений на этом языке и поэтому, всё поняв, указал Пеле на выход с поля, в душ. Что тут началось!

Недовольны были и свои зрители — кидали в арбитра что ни попадя. А практически вся делегация Сантоса — 25 человек из 28 — окружили арбитра и просто-напросто отмутузили, нанеся и видимый фингал под левым глазом.

Футболист Сантоса Оберда нанёс жестокий удар прямой ногой в арбитра. И фото этого эпизода было опубликовано в бразильской газете:

Разумеется, хулиган был удалён с поля. Кстати, был удалён и один колумбиец.

Серия фото наглядно показывает как развивались события.

Свояки Лима и Пеле разъясняют Веласкесу в чём он неправ:

Тут, похоже, Веласкесу уже засветили в глаз:

Лайнсмен Дельгадо пытается остановить агрессию. Второй лайнсмен Родригес как бы и не при делах.

Есть и видеозаписи. Вот стоп-кадр, где Веласкес уже побывал в нокдауне:

Наиболее известное фото Гильермо Веласкеса с того матча:

Реф Веласкес пошёл зализывать раны в раздевалку. Организаторы матча решили его отстранить от судейства по медицинским показателям. Роль рефери поручили лайнсмену первой линии Омару Дельгадо. Тот пошёл просить совета у Веласкеса. Чтобы доиграть матч и не доводить до неистовства публику и игроков, Веласкес поручил Дельгадо досудить матч до конца.

А как быть с недостающим лайнсменом? На трибуне в штатском был чилийский арбитр Марио Канесса. Он и поработал во втором тайме за лайнсмена — прямо в брюках, в рубашке, махал, кажется, своим платком.

Кстати говоря, чилиец он только по рождению. В конце 60-х он переехал жить в Колумбию. И везде фигурирует как колумбийский арбитр.

Омар Дельгадо — первый рефери из Колумбии, судивший матч на чемпионатах мира.

18 июня 1974 в Гельзенхирхене он реферировал матч Югославия — Заир:

На фото видим капитанов, Драган Джаич и Мантанту Кидуму. Слева по фото лайнсменом именитый уругваец Рамон Баррето Руис. В центре реф омар Дельгадо. Правее лайнсмен из Венесуэлы Висенте Льобрегат.

Кстати, Омар Дельгадо был самым молодым рефери на ЧМ -74, всего 33 года. А вот 4 годами ранее на ЧМ -70 самым молодым был Рамон Баррето, 32 года.

Видно из-за молодости и неопытности Омар Дельгадо даже в таком простом матче, как Югославия — Заир (9:0) напортачил. На 23-й минуте он ошибочно удалил №13 Муламбу Н’Дайе вместо №2 Илунга Мвепу.

За такое происшествие арбитр был дисквалифицирован на несколько месяцев.

Вернёмся в Боготу в 1968 год. Сантос с 9 игроками против 10 у соперника вырвал победу 4:2. Но улететь в Бразилию вовремя они не смогли.

Всю делегацию Сантоса доставили в участок, построили вдоль стены для опознания — кто нанёс травму арбитру Веласкесу? После всяческих проволочек и прочих действий стороны пришли к соглашению: сантисты пишут письменное извинение, арбитру выплатят денежную компенсацию за простой в 25 дней.

Стороны примирились. К Пеле у арбитра не было претензий — он выполнил указание рефери и покинул поле, в драке не участвовал. Пеле и Веласкес пожали друг другу руки:

Как видим, глаз у арбитра заплыл. А вот его прозвище El Chato становится понятным по этому фото. Слово переводится «плоский».

Опеле и Веласкес встретились в 1970 в гостинице, поприветствовали друг друга. Пеле сказал: «Oh, Señor Velasquez, o bandido». Они не то что подружились, но…

Когда Пеле играл за Космос, то он пригласил Веласкеса с семьёй в США на один из турниров. Вот так.

Гильермо Веласкес работал лайнсменом на ЧМ -70. Как было уже рассказано в предыдущих статьях — он единственный лайнсмен в истории Кубка мира, кто был очевидцем 7 голов одного бомбардира. На ЧМ -70 он видел 7 голов Герда Мюллера, находясь на бровке.

В любом случае, любые поиски удалений Пеле за его карьеру в интернете непременно приведут вас к этому матчу в Колумбии. Но удаление вроде как бы и было — на 42-й минуте Пеле поле покинул. Но потом его вернули решением Омара Дельгадо и он доиграл матч до конца.

Чаще других удалял Пеле с поля бразильский реф Армандо Маркес (Armando Marques). Целых 4 удаления Пеле на счету этого арбитра. Он упивался своей властью на поле.

Все удаления при этом арбитре были обоюдные или массовые. В 1961 году в матче на Кубок Бразилии против Америки из Гуанабары Пеле был выдворен с поля вместе с тренером соперника.

В 1963 в матче против Сан-Паулу в чемпионате Паулиста Маркес удалил двух сантистов сразу — Коутинью и Пеле.в конце первого тайма. На второй тайм Сантос вышел без травмированного защитника Апаресидо. По ходу второго тайма из состава Сантоса выбыли по травме Пепе и Дорвал. Арбитр остановил матч, не доиграно было 37 минут. Но в составе Сантоса осталось 6 игроков — правила запрещают играть в таких случаях. Счёт был 1:4, Сантос горел. Так в анналах этот результат и записан.

Фото удаления Пеле в том матче 15 августа 1963:

№11 у Сантоса — это Пепе. Капитан Сан-Паулу Беллини тоже присутствовал.

В 1965 Сантос играл на Кубок Бразилии против Васко. Рефери Армандо Маркес удалил аж 5 человек, включая и Пеле. Кстати, лайнсменом в матче был Ромуалдо Арппи Фильо.

В 1966 арбитр Маркес ещё раз получил удовольствте изгнать Пеле с поля. Вновь матч на Кубок Бразилии, против Крузейро из Минас Жерайс. Вновь был обоюдное удаление.

Армандо Маркес судил и был лайнсменом на ЧМ -66. А также был в тех же амплуа на ЧМ -74.

Вот его фото анфас:

Однажды удалил Пеле с поля и другой именитый арбитр из Бразилии Ромуалдо Арппи Фильо.

Про матч лайнсменом в 1965 мы уже говорили. Но гораздо раньше, в сентябре 1961, Арппи Фильо судил матч Сантос — Ботафого в чемпионате Паулиста. Сантос выигрывал 3:0, в самом конце арбитр удалил Пеле.

Арппи Фильо начал судить с 20 лет. Поэтому в сентябре 1961 ему было всего 22 года. Пеле был помоложе, всего 20 лет. Чуть меньше, чем через четверть века Ромуалдо Арппи Фильо в возрасте 47 лет судил финал чемпионата мира 1986 года.

Ромуалдо Арппи Фильо в 60-е годы (в центре):

Ну, а это уже ЧМ -86.

Удалял с поля Пеле и арбитр, судивший ещё матчи ЧМ -50. Речь об Алберто да Гама Малшер (Alberto da Gama Malcher). О нём был рассказ ранее, смотрите там подробности. Скажу лишь, что Малшер удалил 17-летнего Пеле весной 1958 года, и вновь обоюдное удаление. Компанейский был парень этот Пеле.

В 1959 и вновь в большой компании Пеле удалил бразильский реф Алфредо Бернандес Торрес. Это был матч Сантоса со сборной штата Пернамбуку.

Матч завершился нулевой ничьей. Но Сантос с 61-й минуты играл всемером против полного комплекта у сборной штата.

В первом тайме был отправлен в душ Дорвал за неоднократное выбивание мяча за боковую в знак несогласия с решением арбитра. На 61-й минуте матча Торрес отправил в душевую сразу троих сантистов, включая Пеле. Все они (Пеле, Жетулио и Фиотти) нецензурно обращались к арбитру, оскорбляли.

Вот этот принципиальный арбитр Алфредо Бернандес Торрес:

На другом фото оспаривать решение судьи Пеле помогает и капитан Жаир, но не помогло:

В 1959 Пеле в составе сборной Вооруженных Сил Бразилии выиграл Чемпионат Южной Америки среди армейских команд. 24 ноября 1959 военная сборная Бразилии играла в финале с военной сборной из Аргентины. Судил матч бразилец Эунапио де Кейрус. Но он настолько безучастен был в прямом смысле к здоровью 19-летнего Пеле, что не обращал никакого внимания на откровенную грубость аргентинцев по отношению к Пеле. А вот когда самому Пеле надоела грубость соперников, он грубо ударил одного из них. тот ответил не менее грубо. Оба были отправлены в душ.

Судья Эунапио де Кейрус:

В 1965 Пеле был удалён вместе с вратарём соперника. Это был матч турнира между штатами Рио – Сан-Паулу, играли Сантос и Ботафого. Арбитр Албино Зэнферрари (Albino Zanferrari) в конце матча удалил и Пеле, и вратаря Манга. Да, это тот самый Манга, что сыграл на ЧМ -66 один матч.

Арбитр Зэнферрари:



Остались 4 удаления 1967-68 годов. Не во всех тех случаях арбитры были бразильские.

В 1968 Сантос играл в Чили на турнире между командами со всего мира. В матче против чилийского Коло-Коло местный реф Хаим Амор (Jaime Amor Palacios) уже на 20-й минуте отправил с поля Пеле в компании с игроком Коло-Коло Крусом.

Это самое раннее удаление Пеле.

Два из оставшихся удаления — два подряд по хронологии — вынесли аргентинские арбитры.

Анхель Норберто Коэрецца (Angel Norberto Coerezza) удалил Пеле в матче в Буэнос-Айресе по просьбе игрока Ривер Плейта. Судья и не собирался выгонять Пеле, возможно, ничего и не видел. А вот нашёлся такой Матосас, он и «заложил», и настоял на санкциях.

Коэрецца судил в поле 2 матча и дважды был лайнсменом на ЧМ -70. Он был лайнсменом в финале Бразилия — Италия. На домашнем ЧМ -78 он судил в матче открытия и вновь в 2 играх был лайнсменом.

На фото Анхель Коэрецца перед финалом ЧМ -70 вместе с бразильцами:

В 1968 Пеле был удалён в матче против Васко в рамках Турнира Роберто Педроса (практически, чемпионат страны). Матч судил аргентинец Роберто Гойкоэчеа (Roberto Goicoechea). Удаление вновь было обоюдным.

Гойкоэчеа отсудил 1 матч в поле на ЧМ -66, и в 1 матче был лайнсменом:

Матч Болгария — Венгрия на ЧМ -66. Лайнсмен Хосе Мария Кодесаль (Уругвай) и реф Роберто Гойкоэчеа (Аргентина) с капитанами Борисом Гаганеловым и Ференцем Шипошем.

Практически через месяц в рамках того же турнира Пеле вновь был удалён, своим бразильским рефери — это был Агомар Мартинс (Agomar Martins).

Матч Сантос против Гремио выиграл 3:1, Пеле за постоянные выпрашивания наказаний и санций на 70-й (или 75-й) минуте был отправлен в душ.

Арбитр Агомар Мартинс Рёриг был невысокого роста (1,64 м), но бесстрашный и решительный. Ходил с револьвером Таурус 38 калибра, да ещё кинжал висел на поясе.

В конце приведу свой список удалений Пеле.

Дата Турнир Матч Счёт Минута

удаления Рефери 22.12.1957 ЧП Сантос — Corinthians (São Paulo) 1:0 55 Juan Brozzi ( ARG ) 02.03.1958 Р-СП Сантос — Botafogo (Rio) 2:2 59 Alberto da Gama Malcher ( BRA ) 19.07.1959 Т Сантос — Pernambuco 0:0 61 Alfredo Bernardes Torres ( BRA ) 24.11.1959 ВЧЮА Сб.ВС Бразилии сб.ВС Аргентины 2:1 38 Eunapio de Queiroz ( BRA ) 10.09.1961 ЧП Сантос — Botafogo (Ribeirão Preto) 3:0 87 Romualdo Arppi Filho ( BRA ) 19.11.1961 КБ Сантос — América (Guanabara) 0:1 76 Armando Marques ( BRA ) 15.08.1963 ЧП Сантос — São Paulo F.C. 1:4 41 Armando Marques ( BRA ) 10.01.1965 Р-СП Сантос — Botafogo (Rio) 2:3 87 Albino Zanferrari ( BRA ) 08.12.1965 КБ Сантос — Vasco da Gama (Rio) 1:0 84 Armando Marques ( BRA ) 30.11.1966 КБ Сантос — Cruzeiro (Minas Gerais) 2:6 76 Armando Marques ( BRA ) 28.02.1967 ТЧ Сантос — Colo Colo (Chile) 2:1 20 Jaime Amor (CHL) 15.08.1968 ТА Сантос — River Plate (Argentina) 2:1 63 Angel Norberto Coerezza ( ARG ) 29.09.1968 РП Сантос — Vasco da Gama (Rio) 2:3 50 Roberto Goicoechea ( ARG ) 27.11.1968 РП Сантос — Grêmio (Porto Alegre) 3:1 70 Agomar Martins ( BRA ) 23.11.1969 РП Сантос — Atlético (Minas Gerais) 0:2 28 Amílcar Ferreira ( BRA )