Они удаляли Пеле с поля. Одного из них удалили самого из-за этого. Почти все они судили на чемпионатах мира.

Сколько раз за карьеру был удалён в различных матчах Пеле — вопрос, не имеющий точного ответа.
Нет, точный ответ, наверняка, есть, но…
Если послушать самого Пеле (его интервью после удаления в 1968 г.), то он говорил «на голубом глазу», что это его третье удаление — первое было 8 лет назад, второе 7 лет назад и все в Бразилии.
Трудно сказать, какие именно удаления имел в виду Пеле. Но их точно было не 3!
Странно, но в интернете можно найти несколько правдивых версий общего количества удалений у Пеле за карьеру. Упоминаются числа 11, 12, 13 и 16. Все его удаления были в играх за клуб Сантос. Хотя, это по данным бразильских статистиков. Учитывали ли они игры за Космос?
Один из бразильских блоггеров несколько раз в 2020 году выкладывал свой список матчей, в которых был удалён Пеле.
Поражает, что начинается список с матча 22 июля 1957 года против Коринтианса в чемпионате Паулиста. В указанную дату Коринтианс выиграл 2:1. Но в списке блоггера указан счёт 1:0 в пользу Сантоса. А матч с таким исходом был в воскресенье 22 декабря 1957 г. на стадионе Вила Белмиру, домашней арене Сантоса.
Именно дата 22 декабря 1957 в других многочисленных источниках и указана как дата первого удаления Пеле с поля.
В тот день Пеле было всего 17 лет и 60 дней от роду. Мальчишка. Но…
К тому дню этот паренёк сыграл уже 72 матча за Сантос, начиная с 7 сентября 1956 года. В этих 72 матчах юный Пеле забил 66 голов. И если в товарищеских 28 матчах он отличился всего 15 раз, то на долю официальных 44 игр приходится 51 гол. В том числе уже 2 игры за сборную Бразилии и по голу в каждой в ворота Аргентины.
Так что никаких скидок на возраст не могло быть — вышел на поле, правила одинаковы для всех.
Бразильский блоггер ошибся с датой первого удаления, перепутал матчи. Да и арбитра указал тоже неверно. Вернее, указанный им «первый» арбитр действительно судил матч 22 июля, и там было удаление игрока Сантоса — но не Пеле.
Первым, кто удалил Пеле с поля, был вовсе не бразильский арбитр! 22 декабря 1957 (начало в 16-00) встречу Сантос — Коринтианс в чемпионате Паулиста (начало в 16-00) обслуживал аргентинец Хуан Броцци. Он много судил в том сезоне в Бразилии.
На 55-й минуте аргентинец удаляет с поля сразу двоих — 17-летнего Пеле и 30-летнего защитника Коринтианса Мартинса Олаво. Эти двое сцепились не на шутку. Ну, оба и отправились досрочно отдыхать.
Пеле нет надобности представлять. А вот Мартинса де Оливейру Олаво представлю.
Он сыграл за Коринтианс более 500 матчей с 1952 по 1961. А потом играл вместе с Пеле за Сантос до 1966.
Мартинс Олаво:
Аргентинский реф Хуан Рехис Броцци памятен тем, что в истории Кубка мира он один из двух арбитров ставший очевидцем 8 голов одного бомбардира, находясь «при исполнении». О всех подробностях смотрите мои предыдущие две статьи на эту тему.
Часть 1: https://www.soccer.ru/blogs/record/1391044
Часть 2: https://www.soccer.ru/blogs/record/1392309
Но эти показатели аргентинца Броцци в матчах Кубка мира 1958 ещё впереди. Как впереди и его скандальное судейство в двух матчах за Межконтинентальный кубок между Сантосом и Миланом в 1963 году.
Вот он на фото перед одним из матчей Сантос — Милан на Маракане при 150 тыс. зрителей:
Кстати, Пеле играл только в первом матче с Миланом, в Италии, забил 2 гола. Но в двух других матчах уже в Бразилии он не участвовал из-за травмы.
Последним, кто удалял Пеле, оказался бразильский рефери АмИлкар Феррейра (Amílcar Ferreira). Матч Сантоса против клуба Атлетико Минейро из штата Минас Жерайс (эту команду из города Белу-Оризонти называют «шахтёрами», mineiros) проходил 23 ноября 1969 года на поле «шахтёров» в рамках Турнира Роберта Педросы, вратаря сборной Бразилии на ЧМ-34, умершего в 40 лет в 1954 году.
Сантос в том турнире (предвестник общего чемпионата Бразилии) в том году выступал слабо. И в матче с Атлетико Сантос проиграл 0:2.
Надо вспомнить, что буквально несколько дней назад 19 ноября 1969 на Маракане в товарищеском матче Пеле наконец-то забил свой 1000-й гол в карьере.
А 23 ноября уже на шахтёрском стадионе Mineirão перед матчем Пеле короновали в буквальном смысле слова. На голову Пеле был надет специально изготовленный венок, ювелирное украшение.
Вот юный футболист приготовился к церемонии и занял место повыше:
Сам момент коронования:
Затем уже сам Пеле поднялся на высшую ступень пьедестала:
Матч начался. Но недолго музыка играла.
В немалой степени этому поспособствовал арбитр. На 28-й минуте Пеле врывался с мячом в штрафную, вратарь выпрыгнул на перехват. Чувстсвуя, что может травмировать вратаря, Пеле перепрыгнул его. Но немного задел кипера. Оба встали, причём Пеле помог вратарю подняться. Но реф посчитал действия именитого футболиста грубостью и нападением на вратаря. Итог — досрочный поход в душ, как называют подобную ситуацию в Бразилии. Красных карточек Пеле перед собой ни разу не видел — их ввели впервые на ЧМ-70.
На фото арбитр Амилкар Феррейра на стадионе Маракана перед очередным матчем на Маракане обменивается рукопожатием с руководителем полицеского отдела стадиона. Днями ранее у них возник конфликт и недопонимание, но всё утряслось:
Амилкар Феррейра не привлекался к матчам чемпионатов мира. Но в историю вошёл именно как последний арбитр, удаливший Пеле с поля.
И это последнее удаление было самое несправедливое — это раз. И самое необычное для Пеле — больше никого в тот момент арбитр не удалил, а это абсолютно нетипично для всех остальных удалений Пеле.
Фото Амилкара Феррейры анфас:
Проверив список блоггера (у него пропущено одно удаление в 1958 и одно в 1959, некоторые даты неточны) я насчитал 15 матчей, в которых был удалён Пеле.
А знаете, какое самое резонансное и легко отыскиваемое в сети удаление Короля? Да то, которое в списках вообще не значится.
Да, было и такое. Пеле был удалён с поля в конце первого тайма. Он вынужден был уйти в раздевалку. Но во втором тайме он всё-таки играл. Потому что того арбитра, кто отправил Пеле досрочно в душ, — того арбитра самого сначала отправили в нокдаун, потом передали бразды правления другому судье. А тот первым делом вернул на поле Пеле. Народ ведь собрался смотреть на Пеле.
Не верите? Но так и было 17 июля 1968 года в Боготе, столице Колумбии. В тот день (ближе к ночи) Сантос заканчивал своё мировое турне. С 9 июня 1968 г. Сантос провёл 15 матчей в Европе, Канаде, США и Колумбии. Они выиграли в 12 матчах, проиграли в 3.
Для статистики приведу результаты тех матчей из бразильской газеты:
Олимпийская сборная Колумбии (до 23 лет) готовилась в Олимпиаде в Мехико, матч против Сантоса был полезен как местным футболистам, так и организаторам. На Пеле народ битком забил стадион.
Судил матч колумбиец Гильермо Веласкес. Лайнсмены также были местные — Омар Дельгадо и Роберт Родригес.
Вот фото всей бригады арбитров с Пеле перед матчем:
Слева направо: лайнсмены Омар Дельгадо и Роберт Родригес, реф Гильермо Веласкес крайний справа.
Матч в Боготе на стадионе Эль-Кампин начался с быстрого гола Сантоса (Тониньо). Но колумбийцы сразу отыгрались.
Но гол вышел казусный. Лайнсмен Родригес флаг поднял, зафиксировав офсайд. Но Веласкес дезавуировал решение лайнсмена и взятие ворот зафиксировал.
Защитник Сантоса аргентинец Рамос Дельгадо начал искать правды. Судья был неприклонен. Аргентинец пошёл к Лиме, капитану Сантоса. Тот за помощью направился к Пеле — они ведь с ним были почти родственниками в то время, свояки, женаты на сёстрах.
Вот момент наседания сантистов на лайнсмена Родригеса:
Лима разошёлся и пнул рефери. Это уже хамство — в душ! Лима вроде бы подчинился, ушёл с поля. Но потом вернулся. Тогда Веласкес — бывший боксёр — применил «физическое замечание», чтобы выпроводить Лиму с поля. Обстановка накалилась.
К концу первого тайма счёт стал 2:2, Пеле сравнял счёт. На 42-й минуте Пеле стал выпрашивать пенальти, оскорбил арбитра словами на португальском. Но реф знал немного матерных выражений на этом языке и поэтому, всё поняв, указал Пеле на выход с поля, в душ. Что тут началось!
Недовольны были и свои зрители — кидали в арбитра что ни попадя. А практически вся делегация Сантоса — 25 человек из 28 — окружили арбитра и просто-напросто отмутузили, нанеся и видимый фингал под левым глазом.
Футболист Сантоса Оберда нанёс жестокий удар прямой ногой в арбитра. И фото этого эпизода было опубликовано в бразильской газете:
Разумеется, хулиган был удалён с поля. Кстати, был удалён и один колумбиец.
Серия фото наглядно показывает как развивались события.
Свояки Лима и Пеле разъясняют Веласкесу в чём он неправ:
Тут, похоже, Веласкесу уже засветили в глаз:
Лайнсмен Дельгадо пытается остановить агрессию. Второй лайнсмен Родригес как бы и не при делах.
Есть и видеозаписи. Вот стоп-кадр, где Веласкес уже побывал в нокдауне:
Наиболее известное фото Гильермо Веласкеса с того матча:
Реф Веласкес пошёл зализывать раны в раздевалку. Организаторы матча решили его отстранить от судейства по медицинским показателям. Роль рефери поручили лайнсмену первой линии Омару Дельгадо. Тот пошёл просить совета у Веласкеса. Чтобы доиграть матч и не доводить до неистовства публику и игроков, Веласкес поручил Дельгадо досудить матч до конца.
А как быть с недостающим лайнсменом? На трибуне в штатском был чилийский арбитр Марио Канесса. Он и поработал во втором тайме за лайнсмена — прямо в брюках, в рубашке, махал, кажется, своим платком.
Кстати говоря, чилиец он только по рождению. В конце 60-х он переехал жить в Колумбию. И везде фигурирует как колумбийский арбитр.
Омар Дельгадо — первый рефери из Колумбии, судивший матч на чемпионатах мира.
18 июня 1974 в Гельзенхирхене он реферировал матч Югославия — Заир:
На фото видим капитанов, Драган Джаич и Мантанту Кидуму. Слева по фото лайнсменом именитый уругваец Рамон Баррето Руис. В центре реф омар Дельгадо. Правее лайнсмен из Венесуэлы Висенте Льобрегат.
Кстати, Омар Дельгадо был самым молодым рефери на ЧМ-74, всего 33 года. А вот 4 годами ранее на ЧМ-70 самым молодым был Рамон Баррето, 32 года.
Видно из-за молодости и неопытности Омар Дельгадо даже в таком простом матче, как Югославия — Заир (9:0) напортачил. На 23-й минуте он ошибочно удалил №13 Муламбу Н’Дайе вместо №2 Илунга Мвепу.
За такое происшествие арбитр был дисквалифицирован на несколько месяцев.
Вернёмся в Боготу в 1968 год. Сантос с 9 игроками против 10 у соперника вырвал победу 4:2. Но улететь в Бразилию вовремя они не смогли.
Всю делегацию Сантоса доставили в участок, построили вдоль стены для опознания — кто нанёс травму арбитру Веласкесу? После всяческих проволочек и прочих действий стороны пришли к соглашению: сантисты пишут письменное извинение, арбитру выплатят денежную компенсацию за простой в 25 дней.
Стороны примирились. К Пеле у арбитра не было претензий — он выполнил указание рефери и покинул поле, в драке не участвовал. Пеле и Веласкес пожали друг другу руки:
Как видим, глаз у арбитра заплыл. А вот его прозвище El Chato становится понятным по этому фото. Слово переводится «плоский».
Опеле и Веласкес встретились в 1970 в гостинице, поприветствовали друг друга. Пеле сказал: «Oh, Señor Velasquez, o bandido». Они не то что подружились, но…
Когда Пеле играл за Космос, то он пригласил Веласкеса с семьёй в США на один из турниров. Вот так.
Гильермо Веласкес работал лайнсменом на ЧМ-70. Как было уже рассказано в предыдущих статьях — он единственный лайнсмен в истории Кубка мира, кто был очевидцем 7 голов одного бомбардира. На ЧМ-70 он видел 7 голов Герда Мюллера, находясь на бровке.
В любом случае, любые поиски удалений Пеле за его карьеру в интернете непременно приведут вас к этому матчу в Колумбии. Но удаление вроде как бы и было — на 42-й минуте Пеле поле покинул. Но потом его вернули решением Омара Дельгадо и он доиграл матч до конца.
Чаще других удалял Пеле с поля бразильский реф Армандо Маркес (Armando Marques). Целых 4 удаления Пеле на счету этого арбитра. Он упивался своей властью на поле.
Все удаления при этом арбитре были обоюдные или массовые. В 1961 году в матче на Кубок Бразилии против Америки из Гуанабары Пеле был выдворен с поля вместе с тренером соперника.
В 1963 в матче против Сан-Паулу в чемпионате Паулиста Маркес удалил двух сантистов сразу — Коутинью и Пеле.в конце первого тайма. На второй тайм Сантос вышел без травмированного защитника Апаресидо. По ходу второго тайма из состава Сантоса выбыли по травме Пепе и Дорвал. Арбитр остановил матч, не доиграно было 37 минут. Но в составе Сантоса осталось 6 игроков — правила запрещают играть в таких случаях. Счёт был 1:4, Сантос горел. Так в анналах этот результат и записан.
Фото удаления Пеле в том матче 15 августа 1963:
№11 у Сантоса — это Пепе. Капитан Сан-Паулу Беллини тоже присутствовал.
В 1965 Сантос играл на Кубок Бразилии против Васко. Рефери Армандо Маркес удалил аж 5 человек, включая и Пеле. Кстати, лайнсменом в матче был Ромуалдо Арппи Фильо.
В 1966 арбитр Маркес ещё раз получил удовольствте изгнать Пеле с поля. Вновь матч на Кубок Бразилии, против Крузейро из Минас Жерайс. Вновь был обоюдное удаление.
Армандо Маркес судил и был лайнсменом на ЧМ-66. А также был в тех же амплуа на ЧМ-74.
Вот его фото анфас:
Однажды удалил Пеле с поля и другой именитый арбитр из Бразилии Ромуалдо Арппи Фильо.
Про матч лайнсменом в 1965 мы уже говорили. Но гораздо раньше, в сентябре 1961, Арппи Фильо судил матч Сантос — Ботафого в чемпионате Паулиста. Сантос выигрывал 3:0, в самом конце арбитр удалил Пеле.
Арппи Фильо начал судить с 20 лет. Поэтому в сентябре 1961 ему было всего 22 года. Пеле был помоложе, всего 20 лет. Чуть меньше, чем через четверть века Ромуалдо Арппи Фильо в возрасте 47 лет судил финал чемпионата мира 1986 года.
Ромуалдо Арппи Фильо в 60-е годы (в центре):
Ну, а это уже ЧМ-86.
Удалял с поля Пеле и арбитр, судивший ещё матчи ЧМ-50. Речь об Алберто да Гама Малшер (Alberto da Gama Malcher). О нём был рассказ ранее, смотрите там подробности. Скажу лишь, что Малшер удалил 17-летнего Пеле весной 1958 года, и вновь обоюдное удаление. Компанейский был парень этот Пеле.
В 1959 и вновь в большой компании Пеле удалил бразильский реф Алфредо Бернандес Торрес. Это был матч Сантоса со сборной штата Пернамбуку.
Матч завершился нулевой ничьей. Но Сантос с 61-й минуты играл всемером против полного комплекта у сборной штата.
В первом тайме был отправлен в душ Дорвал за неоднократное выбивание мяча за боковую в знак несогласия с решением арбитра. На 61-й минуте матча Торрес отправил в душевую сразу троих сантистов, включая Пеле. Все они (Пеле, Жетулио и Фиотти) нецензурно обращались к арбитру, оскорбляли.
Вот этот принципиальный арбитр Алфредо Бернандес Торрес:
На другом фото оспаривать решение судьи Пеле помогает и капитан Жаир, но не помогло:
В 1959 Пеле в составе сборной Вооруженных Сил Бразилии выиграл Чемпионат Южной Америки среди армейских команд. 24 ноября 1959 военная сборная Бразилии играла в финале с военной сборной из Аргентины. Судил матч бразилец Эунапио де Кейрус. Но он настолько безучастен был в прямом смысле к здоровью 19-летнего Пеле, что не обращал никакого внимания на откровенную грубость аргентинцев по отношению к Пеле. А вот когда самому Пеле надоела грубость соперников, он грубо ударил одного из них. тот ответил не менее грубо. Оба были отправлены в душ.
Судья Эунапио де Кейрус:
В 1965 Пеле был удалён вместе с вратарём соперника. Это был матч турнира между штатами Рио – Сан-Паулу, играли Сантос и Ботафого. Арбитр Албино Зэнферрари (Albino Zanferrari) в конце матча удалил и Пеле, и вратаря Манга. Да, это тот самый Манга, что сыграл на ЧМ-66 один матч.
Арбитр Зэнферрари:
Остались 4 удаления 1967-68 годов. Не во всех тех случаях арбитры были бразильские.
В 1968 Сантос играл в Чили на турнире между командами со всего мира. В матче против чилийского Коло-Коло местный реф Хаим Амор (Jaime Amor Palacios) уже на 20-й минуте отправил с поля Пеле в компании с игроком Коло-Коло Крусом.
Это самое раннее удаление Пеле.
Два из оставшихся удаления — два подряд по хронологии — вынесли аргентинские арбитры.
Анхель Норберто Коэрецца (Angel Norberto Coerezza) удалил Пеле в матче в Буэнос-Айресе по просьбе игрока Ривер Плейта. Судья и не собирался выгонять Пеле, возможно, ничего и не видел. А вот нашёлся такой Матосас, он и «заложил», и настоял на санкциях.
Коэрецца судил в поле 2 матча и дважды был лайнсменом на ЧМ-70. Он был лайнсменом в финале Бразилия — Италия. На домашнем ЧМ-78 он судил в матче открытия и вновь в 2 играх был лайнсменом.
На фото Анхель Коэрецца перед финалом ЧМ-70 вместе с бразильцами:
В 1968 Пеле был удалён в матче против Васко в рамках Турнира Роберто Педроса (практически, чемпионат страны). Матч судил аргентинец Роберто Гойкоэчеа (Roberto Goicoechea). Удаление вновь было обоюдным.
Гойкоэчеа отсудил 1 матч в поле на ЧМ-66, и в 1 матче был лайнсменом:
Матч Болгария — Венгрия на ЧМ-66. Лайнсмен Хосе Мария Кодесаль (Уругвай) и реф Роберто Гойкоэчеа (Аргентина) с капитанами Борисом Гаганеловым и Ференцем Шипошем.
Практически через месяц в рамках того же турнира Пеле вновь был удалён, своим бразильским рефери — это был Агомар Мартинс (Agomar Martins).
Матч Сантос против Гремио выиграл 3:1, Пеле за постоянные выпрашивания наказаний и санций на 70-й (или 75-й) минуте был отправлен в душ.
Арбитр Агомар Мартинс Рёриг был невысокого роста (1,64 м), но бесстрашный и решительный. Ходил с револьвером Таурус 38 калибра, да ещё кинжал висел на поясе.
В конце приведу свой список удалений Пеле.
|Дата
|Турнир
|Матч
|Счёт
|
Минута
удаления
|Рефери
|22.12.1957
|ЧП
|Сантос —
|Corinthians (São Paulo)
|1:0
|55
|Juan Brozzi (ARG)
|02.03.1958
|Р-СП
|Сантос —
|Botafogo (Rio)
|2:2
|59
|Alberto da Gama Malcher (BRA)
|19.07.1959
|Т
|Сантос —
|Pernambuco
|0:0
|61
|Alfredo Bernardes Torres (BRA)
|24.11.1959
|ВЧЮА
|Сб.ВС Бразилии
|сб.ВС Аргентины
|2:1
|38
|Eunapio de Queiroz (BRA)
|10.09.1961
|ЧП
|Сантос —
|Botafogo (Ribeirão Preto)
|3:0
|87
|Romualdo Arppi Filho (BRA)
|19.11.1961
|КБ
|Сантос —
|América (Guanabara)
|0:1
|76
|Armando Marques (BRA)
|15.08.1963
|ЧП
|Сантос —
|São Paulo F.C.
|1:4
|41
|Armando Marques (BRA)
|10.01.1965
|Р-СП
|Сантос —
|Botafogo (Rio)
|2:3
|87
|Albino Zanferrari (BRA)
|08.12.1965
|КБ
|Сантос —
|Vasco da Gama (Rio)
|1:0
|84
|Armando Marques (BRA)
|30.11.1966
|КБ
|Сантос —
|Cruzeiro (Minas Gerais)
|2:6
|76
|Armando Marques (BRA)
|28.02.1967
|ТЧ
|Сантос —
|Colo Colo (Chile)
|2:1
|20
|Jaime Amor (CHL)
|15.08.1968
|ТА
|Сантос —
|River Plate (Argentina)
|2:1
|63
|Angel Norberto Coerezza (ARG)
|29.09.1968
|РП
|Сантос —
|Vasco da Gama (Rio)
|2:3
|50
|Roberto Goicoechea (ARG)
|27.11.1968
|РП
|Сантос —
|Grêmio (Porto Alegre)
|3:1
|70
|Agomar Martins (BRA)
|23.11.1969
|РП
|Сантос —
|Atlético (Minas Gerais)
|0:2
|28
|Amílcar Ferreira (BRA)
Сокращения:
ЧП – чемпионат Паулиста (Campeonato Paulista)
Р-СП – турнир Рио — Сан-Паулу (Torneio RioxSP)
Т – товарищеские (Amistoso)
КБ – Кубок Бразилии (Taça Brasil)
ТЧ – турнир в Чили (Hexagonal do Chile)
ТА – турнир в Аргентине (Pentagonal de Buenos Aires)
РП – турнир Роберто Педросы (Roberto Gomes Pedrosa)
ВЧЮА — чемпионат Южной Америки среди сб. Вооруженных Сил
Получилось 15 удалений вполне доказанных по прессе, плюс удаление, которого как бы и не было 17 июля 1968 года в Колумбии. Можете считать 15 с половиной.
Помните, что в интернете гуляет и число 16. Пока не знаю ничего об одном (или более) удалениях Пеле. Бразильский коллега из Сан-Паулу обещал составить свой список. Тогда и сверимся.
Иногда Пеле давал интервью и в душе. Но, наверняка, не в тех случаях, когда его туда отправлял арбитр: