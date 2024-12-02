Деньги заиграли в футбол в лондонском клубе. «Челси» обошёл «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

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02 декабря 2024, 19:41

Мареска теперь выше своего учителя.

Лондонцы пользуются проблемами других грандов

Классически в английском чемпионате выделяют топ-6. Два клуба из Манчестера, команда из Ливерпуля, а также три коллектива из столицы – «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси». Сейчас проблемы у четырех клубов из шести. Только «Ливерпуль» доволен первым местом и значительным отрывом в таблице. А «Челси» после ужасного прошлого сезона поднялся в тройку. Вернее, делят вторую строчку с «Арсеналом», набрав по 25 пунктов. Но Артета недоволен своими результатами. А Мареска, ещё один бывший ассистент Гвардиолы, рад прогрессу.

Год назад после 13 туров у «Челси» было на девять пунктов меньше. Команда шла на десятой строчке в таблице. Сейчас пропустили меньше, забили на парочку мячей больше. Вопросов к игре лондонского клуба остается много, но Мареска точно не провалил дебютный отрезок. Пока в «Манчестер Юнайтед» поменяли наставника после отката в середину таблицы, в «Челси» радуются, что бывший рулевой «Лестера» пришелся ко двору. Деньги начали работать на клуб, который тратит сотни миллионов евро налево и направо. А без Марески не получалось.

Новые успехи «Челси» не должны удивлять. В сотне самых высокооплачиваемых игроков АПЛ 13 человек из состава «синих». По 16 представителей у клубов из Манчестера, но даже у «Ливерпуля» всего 11 футбольных богачей в первой сотне. У «Челси» на контракте почти 40 человек. Причем деньги тратятся неэффективно. Джеймс и Чилуэлл получают рекордную зарплату в клубе, которому не ответили невероятной игрой. Крайние защитники часто с травмами, а ещё один высокооплачиваемый игрок – Стерлинг, сейчас в аренде в «Арсенале».

Деньги заиграли в футбол с оговорками. «Челси» не стал претендовать на чемпионство. Их максимум оказался минимумом «Арсенала». А «Ливерпуль» оторвался на девять очков. Хотя Мареска уступил в АПЛ только Гвардиоле и Слоту, хватает ничьих, которые исключают разговоры о возвращении «Челси» на высоту, где были с Чехом, Терри, Лэмпардом и Дрогба. Не вернулись к успехам уровня финалов Лиги чемпионов. Зато именно «Челси» вместе с «Брайтоном» и «Ноттингем Форест» оказались самыми шустрыми, когда старые лидеры захромали.

Впереди у «Челси» невероятная распродажа игроков

Боэли переплачивает тем, кто в ближайшие месяцы может покинуть команду. Руководство «Челси» будет формировать список игроков, которые не входят в планы Марески. Не сумели попрощаться с такими футболистами прошлым летом, поскольку стоимость игроков упала, а зарплаты у них настолько огромные, что не нашли желающих забрать на себя обязательства «Челси». Длительные контракты, которые Боэли заключил ради обхода правил АПЛ , тоже сработали сейчас против лондонского клуба. Получили балласт, с которым надо работать.

Финансовые проблемы не за горами, ведь в футболе нельзя только тратить. Рано или поздно догонят правила АПЛ . Зимой «Челси» придется искать новый клуб для Мудрика. Вингер не закрепился в составе, хочет получать больше игровой практики, а лондонцам нужны деньги. Также Мареска нахваливал Жоау Феликса. За португальца зачем-то заплатили 52 млн евро, а теперь не знают, что с ним делать. Француз Нкунку – ещё один футболист, который рассчитывал на другую роль, но не получит её ни в центре атаки, ни на важной позиции «десятки».

Под форвардом Палмер забивает голы и отдает умные передачи. У Коула 47 баллов по «гол плюс пас» в 46 играх АПЛ в «Челси». Один из самых успешных трансферов в АПЛ . Другой диспетчер Мареске не нужен. А если капитан Энцо Фернандес имел проблемы с попаданием в основу, куда успешно вернулся с голевыми действиями в последних матчах, что говорить о Лавии и других футболистах без игровой практики? Судьба «Челси» будет неразрывно связана с расставаниями с известными игроками. Мареске важно со временем навести порядок в заявке.

Вот только нет очереди из покупателей. Некоторые игроки вроде Джейдона Санчо находятся в «Челси» в аренде. Мареска доволен, что отдельные проблемные футболисты пришли в себя. Защитник Фофана собрался, как и центральный хавбек Кайседо. Эквадорец играет так, что можно на время забыть о переплате, которая досталась «Брайтону». Но такова стратегия Боэли. Тодд покупал как безумный, не требуя скидок к «черной пятнице», хватал всех подряд. Лишь после того, как инвесторы попросили американца успокоиться, клуб догадался найти тренера.

Проект Марески нуждается в точечном футбольном усилении

Количество не всюду перешло в качество. Летом тренерский штаб «Челси» сомневался во вратаре Роберте Санчесе, поэтому искали ему замену. Присматривались к Лунину из «Реала». Хотя не только этот голкипер был на трансферных радарах богатого клуба. Справа из-за вечных травм Риса Джеймса играет Мало Гюсто. Мадуеке и Нету на флангах атаки – славные молодые футболисты. Но вряд ли их класса хватит для чемпионской борьбы в будущем. Мареска ведь знает, что опасно оказываться вечно четвертым клубом лиги. Можно провалиться.

А Коулу Палмеру нужен нападающий выше классом, чем Джексон. У сенегальского Николаса 8 голов и 3 ассиста в АПЛ , но это не показатели нападающего, который сделает «Челси» первой командой в чемпионате. Джексону будут искать замену. Точно обсуждали зимний переход Осимхена. Нигериец временно отдыхает в Стамбуле, играя за «Галатасарай». Также Мареска приглядывается к молодому форварду «Ипсвича» Лиаму Делапу. Сын знаменитого мастера дальнего ввода мячей из аутов будет в списках скаутов «Челси», хотя ищут звезду.

Деньги появятся, если устроят новогоднюю распродажу, которую продолжат следующим летом. Серб Влахович из «Ювентуса» – один из кандидатов на место новой «девятки» «Челси». Также в клубе не забывают, что в центре обороны много людей и мало четких связок. Фофана и Колуилл хорошо сыграли против «Астон Виллы», но Мареска попрощается с их коллегами. Поэтому зимой лондонцы будут оценивать центрального защитника Илью Забарного из «Борнмута». Тренер прекрасно видит, что надо строить свой проект, а это значит новые сделки.

Зато «Челси» уже слишком силен для Лиги конференций. Надо взять кубок, невзирая на решение Марески использовать в еврокубках многих резервистов. Результаты хорошие, легкие победы над скромными соперниками поднимают настроение запасным игрокам «Челси». А затем это помогает в других турнирах. «Челси» налаживает работу. Но пока их молодой состав не вклинился в чемпионскую борьбу. Мареска держится неплохо. А когда встречает солидного соперника, то не может победить. В новом году надо прибавить в центральных матчах.