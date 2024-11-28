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МЮ раскрыл стоимость увольнения тен Хага и приглашения Аморима

вчера, 12:31

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера команды обошлось клубу в 10,4 миллиона фунтов стерлингов (выплаты тен Хагу и его тренерскому штабу). Напомним, голландец был уволен менее чем через 24 часа после поражения команды от «Вест Хэма» со счётом 1:2 27 октября.

Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» потратил около 11 миллионов фунтов стерлингов на «регистрационные расходы», чтобы перевести Рубена Аморима и его помощников из «Спортинга» на «Олд Траффорд».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:57
Денег много,можно и заплатить. Вообще зачем было продлевать контракт - не понятно. Там кроме всяких неустоек,ещё состав под летучего купили, суммы астрономические. У меня такое впечатление,что Глейзеры купили франшизу у ФРС.
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:05
...и это только в фунтах, а если в ихнее доллары перевести,(по владельцу сужу) шесть деревень в Америке и 20 лет вперед сыта да благо!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:49
Емоё, три деревни в Африке могли на 10 лет вперед накормить
311
311
вчера в 12:56
Тен миллионс Хаг
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:37
Исправление ошибок дорого стоит...
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