МЮ раскрыл стоимость увольнения тен Хага и приглашения Аморима

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вчера, 12:31

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что увольнение с поста главного тренера команды обошлось клубу в 10,4 миллиона фунтов стерлингов (выплаты тен Хагу и его тренерскому штабу). Напомним, голландец был уволен менее чем через 24 часа после поражения команды от «Вест Хэма» со счётом 1:2 27 октября.

Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» потратил около 11 миллионов фунтов стерлингов на «регистрационные расходы», чтобы перевести и его помощников из «Спортинга» на «Олд Траффорд».