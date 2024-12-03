Раньери удивил неожиданного претендента на титул. «Рома» дала бой апологету персонального прессинга

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03 декабря 2024, 10:00

Подвёл отскок.

Минимум изменений после удачного выезда

Клаудио Раньери достался тяжелейший отрезок для возвращения в «Рому». В первом же матче команда встречалась с лидером Серии А в текущем сезоне – «Наполи». Сразу после – выезд в Лондон к «Тоттенхэму», и теперь матч с «Аталантой».

В текущем состоянии римляне вряд ли рассчитывали даже на ничью хотя бы в одном матче. И поражение от неаполитанцев было логичным. Зато поединок со «шпорами» сложился удачно и дал «жёлто-красным» психологический импульс. «Рома» пропустила первой, в самом начале получив пенальти в свои ворота. Но почти сразу удалось отыграться. Несмотря на то что ближе к перерыву лондонцы забили второй, игровое преимущество было скорее за гостями. Нагнетали римляне ещё и своими голами из офсайда – в большинстве случаев сразу было понятно, что взятие ворот отменят. При этом давление на «Тоттенхэм» только нарастало – и это привело к голу в компенсированное время.

Раньери решил взять расстановку и сочетания, которые принесли успех с лондонцами, за основу. Те же «3-4-2-1» вышли и против «Аталанты». Но с небольшой разницей – Коне заменил Эль-Шаарави на позиции инсайда, вместо самого Ману в центре поля вышел Кристанте.

Раньери требует атаки

Игру с «Тоттенхэмом» можно взять за отправную точку в понимании структуры «Ромы». Раньери в тот вечер отмечал:

Я ясно дал футболистам понять, что хочу видеть атакующую игру. Болельщики любят команды, которые стараются победить. Я поставил перед игроками четкую цель, и они хорошо справились. Они сражались до самого конца.

И в том числе с «Аталантой» «жёлто-красные» следовали этой установке. Римляне выдали очень активное начало. Большую роль сыграли активный прессинг и согласие бергамасков. «Джалоросси» встречали «Аталанту» довольно высоко – при этом если соперник всё же проходил первую линию давления, в обороне хозяева успевали организовать численное преимущество. Гости решили не бороться за инициативу. Подопечные Джан Пьеро Гасперини играли на сдерживание, пока не стихнет стартовый натиск соперника.

Гости смели «Рому» до перерыва

Инициативы римлян хватило на первые 22 минуты. После бергамаски начали поступательно подминать игру под себя. И вскоре перешли в активное наступление. В концовке первого тайма игровое преимущество было за гостями. «Рома» имела подходы в финальную треть и доставляла мяч в штрафную – но стали проявляться проблемы с реализацией. «Джалоросси» надеялись решить их, подписав Артёма Довбика – украинец провёл отличный прошлый сезон, став лучшим бомбардиром Ла Лиги (24 мяча в 36 играх за «Жирону»). Только теперь, в новом клубе, проявился главный недостаток форварда – он совершенно не владеет ударом с правой. Это сильно ограничивает нападающего – и пока у Артёма только четыре гола за 13 матчей. А другого топ-форварда такого же профиля у «Ромы» просто нет.

А вот у «Аталанты» таких проблем нет – поэтому к перерыву команда нанесла уже шесть ударов по воротам (у римлян – только два)

«Джалоросси» успешно противостояли давлению «Аталанты» – но сказалась разница в классе

Даже во втором тайме, когда бергамаски перешли в активное наступление, хозяева находили, чем ответить. Агрессивное давление проходили, ускоряя игру в пас. И опаснейший момент Пауло Дибала создал для Довбика на 49-й минуте – аккуратной передачей вывел того на рандеву с вратарём. Довбик не дотянулся до мяча, чтобы проткнуть его в ворота.

Упорное противостояние так бы и продолжалось при 0:0 – но в критический момент гостям повезло найти свой отскок. Устроив штурм, бергамаски несколько раз выводили своих игроков на удар – в итоге из-за штрафной пробил де Рон. Мяч попал в Челика и полетел в дальний угол. Точку в матче поставил Николо Дзаньоло. Некогда любимец римлян, хавбек искал себя в «Астон Вилле», «Галатасарае». И всё для того, чтобы в этом сезоне вернуться в Серию А и стать частью «Аталанты», которая пустится в чемпионскую гонку.

Ужасный отрезок – но дальше будет проще

Поражение есть поражение – и для «Ромы» оно продолжает кошмарный отрезок. Коллектив не побеждает уже на протяжении месяца. После 1:0 с «Торино» «джалоросси» проиграли «Вероне», «Болонье», «Наполи» и теперь – «Аталанте». Плюс ничьи с «Юнионом» и «Тоттенхэмом». Всё это привело к тому, что «Рома» плетётся на 15-м месте в чемпионате, набрав всего 13 очков в 14 турах. От зоны вылета команду отделяют какие-то два балла. А в зону еврокубков и смотреть не приходится.

Но в положении римлян важно понимать, что есть предпосылки для рывка. Коллектив прошёл тяжелейший отрезок, играя с грандами. И единственное, что могли сделать «джалоросси» – выйти, как на последний бой и показать конкурентоспособность. И на фоне «Наполи» с «Аталантой», и на фоне «Тоттенхэма» «Рома» не выглядела безнадёжно.

Продолжается феерическая чемпионская гонка

А для Гасперини эти три очка позволяют продолжить чемпионскую гонку. Бергамаски пожинают плоды тяжелейшей работы – клуб из скромного городка идёт в тройке, участвуя в самой напряжённой гонке в Серии А за последние годы. «Аталанта» отстаёт от «Наполи» только на один балл (команда Конте обыграла «Торино»). При этом в спину дышат «Интер», «Фиорентина» и «Лацио» — все они набрали по 28 очков и пока не сыграли свои матчи 14-го тура.