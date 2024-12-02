«Зенит» проиграл, но осечкой не воспользовались. Претенденты на сенсацию слишком нестабильные

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02 декабря 2024, 16:41

Призраки Рождества наведались в РПЛ .

Хотя «Краснодар» нельзя назвать скупым как Скрудж ни в одном из смыслов, к ним тоже наведались призраки Рождества. Прямо как в знаменитой повести Диккенса. Домашний матч против «Спартака» стал опасным поворотным моментом сезона для Мусаева. После двух обидных ничьих с середняками «Рубином» и «Химками» устраивала только победа. «Зенит» вернулся на первое место до этого тура. И хотя Семак проиграл «Крыльям Советов», дальше фаворит надеялся на осечку «Краснодара» после осечки «Локомотива» с «Химками». Вечному чемпиону снова подарили первое место. Станкович уверенно обыграл Мусаева 3:0. В «Зените» могут поругать себя за неудачу, но празднуют подарок преследователей. А вот «Краснодар» рискует оказаться в моральной яме рядом с «Локомотивом». Ведь к ним наведались призраки прошлого, в похожей ситуации команда уже была.

Призраки прошлого

В отражениях в зеркалах прошлого видят много знакомых деталей. «Краснодар» не может изменить вчерашний день. Но чемпионы должны быть коварными. Мусаеву не хватило наглости весной против «Динамо». Стоило проиграть москвичам, лишь бы сбить «Зенит» с трона. В лучших матчах первого круга, когда обыгрывали Станковича, Семака и Галактионова, «горожане» пытались забыть призраки прошлого. Но старт чемпионата с дурацкими ничьими и новые результаты в РПЛ доказывают, что глупые осечки не ушли насовсем. Зарема Салихова грубая в выражениях, но она права. «Краснодар» напомнил о прошлом. Мусаеву не хватает классных игроков на паре позиций. Нужны сильные латерали и вингеры выше классом. Это призраки прошлого трансферного лета. Также всегда были вопросы к промахам Кордобы и перепадам в игре Сперцяна, из-за которых Эдуарда не забрали в клуб уровня миланского «Интера». «Краснодар» может быть роскошным на длительном победном отрезке. А затем рисковать вылететь из Кубка от «Тюмени». Пора выходить на поле как чемпионы, перерасти одежду вечного неудачливого претендента. Речь ведь не о мастерстве – подтвердили умения, обыграв «Зенит», а в психологии команды без трофеев. «Краснодар» вышел не проиграть Угальде и Барко. Результат – дубль Манфреда и гол Эсекьеля. «Спартак» почувствовал, что оппонент вернулся в прошлое, где оступался в решающий день.

Призраки настоящего

Две мировые и поражение — плохая серия, за три тура «Краснодар» подарил «Зениту» 7 пунктов. Сейчас Семак на одно очко выше, Мусаев упустил перевес в 6 баллов. Впереди у «Краснодара» заключительный матч года против «Локомотива». Календарь словно издевается над преследователями «Зенита». Даже если петербуржцы оступаются, их оппоненты играют между собой. Если выиграл «Спартак», то выиграл и «Зенит», ведь остались первыми. Дальше злой после серии поражений «Локомотив» будет нападать на раненый «Краснодар». Снова призрак настоящего, в котором конкуренты отгрызают головы друг другу, пока Семак тихо набирает на один пункт больше в итоге. Даже если у чемпиона на этот раз не будет заметного перевеса в таблице, даже если поражения от Мусаева и Осинькина не последние для «Зенита», настоящее не меняется. «Краснодар» и «Локомотив» подарили лидеру преимущество, которое Семак пока не заслужил. А «Спартак» только включился в борьбу. Станкович отстаёт, хотя в очном поединке Деян смотрелся неплохо. Но никто не знает, что будет со «Спартаком» в будущем. Призрак настоящего уйдёт к началу Рождества. Дальше длительная зимняя пауза, которая позволит «Зениту» учесть грубые ошибки и переосмыслить свой футбол после отдыха.

Призраки будущего

Футболисты «Краснодара» должны понимать, что у команды мало времени для осуществления мечты Галицкого. «Зенит» быстро учится на ошибках. А плачевное состояние московских клубов может измениться на солнечное во время очередного рывка одной из четырёх команд. «Динамо» почти достало «Зенит» весной, была достойная попытка. Хотя в прошлом, настоящем и будущем у тренера Лички и директора Бувача одна беда – оборона команды. «Динамовцы» не чемпионы, поскольку не было надёжной игры в защите в прошлом сезоне. В том числе в ключевом дерби против «Спартака». Теперь команда под руководством Станковича может предпринять свою попытку удивить удачной серией во втором круге. А сейчас готовятся к вроде бы светлому будущему, разбив «Локомотив» и «Краснодар» в РПЛ . Но где москвичи находят – в столицу проще заманивать ценных легионеров, там южане теряют. «Краснодару» сложнее удерживать внимание футболистов. Их город не Москва или Санкт-Петербург. Сперцян, Черников, Кордоба и Диего Коста могут повторить опыт Сафонова и уехать в другую лигу. Призраки будущего велят «горожанам» показывать максимум сегодня, а не ждать подарков судьбы в будущем. И они уже просчитались.