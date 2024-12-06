Приехал из «Краснодара» – вытеснил чемпиона Европы. Сафонов в огненной форме и делает ПСЖ лучше

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06 декабря 2024, 21:53

Переломил ситуацию.

Ехал вторым номером – но был не согласен с такой постановкой вопроса

Уже сам по себе трансфер из «Краснодара» в ПСЖ был фантастикой. «Быки» до этого не совершали настолько громкие сделки – тем более с участием собственного воспитанника. Для клуба это был настоящий прорыв – возможность сформировать имидж академии на международном уровне и обрасти контактами европейских грандов. Тем более парижане заплатили за Сафонова порядка 20 миллионов евро.

Для самого Матвея это был рывок – он попал в гораздо более сильный чемпионат с доступом к матчам ЛЧ . Ещё и в европейский гранд. Конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой, вратарём сборной Италии, чемпионом Европы потенциально – сильнейший фактор роста. Изначально все были согласны с мнением, что начинать голкипер будет в статусе второго номера – и придётся ждать своего шанса.

Сафонов упорно не соглашался с такой расстановкой сил:

Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно.

Для вратаря сборной России это было серьёзнейшее испытание – и пока он с ним успешно справляется.

Шанс подвернулся быстро

Ещё одна важная деталь – в ПСЖ отказались от деления на основного вратаря и запасного, по крайней мере, на начальный отрезок сезона. Об этом сразу сказали и Матвею, и Доннарумме. Сам Энрике отмечал:

Я никогда никому не говорю, что они будут номерами 1, 2 или 3. Я хочу видеть своих игроков на тренировках, и они должны быть готовы. Хочу, чтобы все мои игроки были готовы, когда я их выберу.

Для Матвея это была хорошая новость. Плюс в сентябре итальянец получил повреждение во время матча Лиги 1 против «Бреста». На восстановление требовалось время – поэтому Матвей смог дебютировать сразу в Лиге чемпионов против «Жироны».

Три матча подряд Матвей провёл в стартовом составе – «Жирону» парижане в итоге обыграли, потом поделили очки с «Реймсом» и одержали победу над «Ренном». Пусть Матвей и оформил только один «сухарь», это была скорее ответственность защитников.

В ноябре Луис Энрике снова задействовал российского новичка – и на этот раз среди соперников оказалась даже монструозная «Бавария». Итог – две победы и поражение.

Мотивация Матвея и спад Доннаруммы

После первого матча россиянина читалось, что это скорее разовая акция – глобально расстановка сил не изменилась. Но несколько факторов повлияли на то, что постепенно ситуация развернулась. Прежде всего, сам Джанлуиджи всегда был нестабильным голкипером с узнаваемым имиджем – над последним поработал широко известный агент Мино Райола. Поэтому итальянец мог требовать самые жирные условия по контракту. И поэтому, к слову, перебрался из «Милана» в ПСЖ . Но проблему нестабильности он так и не решил.

Появление Сафонова показало, что и без того нестабильный Доннарумма ещё и не готов ментально к конкуренции. Как только появился намёк на неё, участились ошибки – 0:2 от «Арсенала», 1:1 с «Ниццей», ничья с ПСВ . Это привело к тому, что тренер усомнился в надёжности итальянца. Сменщикам решили давать больше шансов.

В то же время Сафонов на контрасте с конкурентом был предельно мотивирован и уверен в своих силах (об этом говорит даже статистика). Он при здоровом Доннарумме вышел с первых минут против «Ланса» и оформил «сухарь». Потом отыграл на ноль против «Тулузы». Это привело к тому, что на принципиальный матч с «Баварией» тоже вышел Сафонов – и сохранил надёжность, несмотря на пропущенный мяч. Да, проиграли – но Матвей совершил достаточно спасений, чтобы команда не покинула Мюнхен разгромленной.

Теперь сообщается, что Доннарумма остался недоволен выбором Энрике – это его задело. В клубе параллельно задумались над необходимостью продления контракта с Джанлуиджи. По слухам, руководство считает, что игра вратаря не соответствует его финансовым запросам.

Уход Джанлуиджи – уже не сказка

Понятно, что для команды такая ситуация противоречива. Достаточно вспомнить подобные случаи в «Челси» и «Арсенале». Первые в тандем к Аррисабалаге подписали Эдуара Менди – и два вратаря примерно одинакового уровня не смогли показать свой максимум. У «канониров» был неплох Рамсдейл – Артета предпочёл арендовать Райю. Давид вытеснил Аарона, последний лишился уверенности в своих силах и покинул клуб.

Теперь – ПСЖ . По крайней мере, для Сафонова такая ситуация только в плюс. Джанлуиджи сам своими ошибками подарил Матвею больше игровой практики – и тот шансами пользуется. Судя по всему, в клубе задумаются над продажей итальянского голкипера, чей контракт рассчитан до лета 2026 года (переговоры над продлением приостановили). Самому Джанлуиджи лучше заняться поиском другой команды.

На данный момент сообщается об интересе «Интера», «Ман Сити», «Баварии» и «Ливерпуля». Важно правильно подойти к выбору, если уж об этом зайдёт речь. «Сити», мюнхенцы, «красные» вряд ли подойдут. Хоть это и топ-клубы, их тренеры предпочитают вратарей, хорошо играющих ногами – это предпочтительное качество. С ним-то у Доннаруммы проблемы. Время в любом случае есть – и остаётся вариант выиграть конкуренцию у Сафонова. Правда, пока итальянец к ней просто не готов.