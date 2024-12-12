Шейхам предложили безумные проекты стадионов ЧМ-2034. Турнир в Саудовской Аравии пройдёт в январе

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12 декабря 2024, 16:41

Знакомимся с красивыми и ужасными аренами.

Из-за климата летом и месяца Рамадана, который через десять лет попадает на ноябрь и декабрь, чемпионат мира в 2034-м предлагают сыграть в январе. Дурость, конечно. Уничтожат клубный сезон, заставив футболистов рисковать здоровьем. Но чиновники слушают хозяев с деньгами, игроки и фанаты им не важны. Разумеется, даже в январе можно провести неплохой турнир в Саудовской Аравии. Неплохой, но не великий, ведь атмосфера для гостей в Германии или Испании совсем другая. Зато обещают современную инфраструктуру. Оценим проекты 15 арен, где планируют разыграть футбольный кубок мира в 2034-м.

1 «Кинг Салман», 92 000 зрителей

Арены рисовали, чтобы впечатлить шейхов, ориентировались на их предпочтения. Там ребята в основном с европейским и американским образованием. Вкус аналогичный, как у богачей. На этом стадионе проведут финал чемпионата мира. Но архитекторы обманывают, что будет столько зелени вокруг. Зато арена классическая, только форма чаши оригинальная.

2 «Кинг Фахд», 70 000 зрителей

Действующий стадион. Раскрыли тему королевского шатра, классическая арена внутри. Первые два сооружения нужны для финала и полуфиналов. Вместимость большая, поэтому дальше клубы из Саудовской Аравии будут играть на пустых аренах в национальной лиге. Хотя в стране свыше 30 миллионов жителей, не всем им интересен футбол.

3 «Принц Бин Салман», 50 000 зрителей

Наследный принц выбрал именной стадион в стиле архитектуры будущего. Странные прямоугольные формы, удивительный порубанный внешний вид. Честно говоря, объект некрасивый, поскольку в нем нет единства композиции. Это как квартал фиолетовых небоскребов. Внутри стандартно, а извне словно попытка выделиться. Не смотрится, плохой проект.

4 «Нью Мурабба», 46 000 зрителей

А вот это очень красивый стадион. Мало в мире футбольных арен, где удачно обыгрывают тему природы. Песок, камень, натуральные оттенки коричневого – кстати, главный цвет будущего года. Внутри всё зеленое, цвет саудовской королевской семьи и ислама. Красивая и оригинальная форма чаши арены. Если построят так, как нарисовали – зачёт.

5 «РОШН Стэдиум», 46 000 зрителей

Снова эксперименты, опять неудачные. Кристаллы, зубы крокодила, который приехал в гости из египетского Нила. Понятно, что для людей без особого вкуса будет смотреться эффектно. Но к архитекторам большие вопросы. Огромные пестрые экраны, которые будут нависать над зрителями и футболистами, могут нервировать и отвлекать спортсменов.

6 «Принц Бин Фад», 46 000 зрителей

Классика модернизма, одобрили спокойный проект, который заметно отличается от многих представленных арен. Такой футбольный стадион легко представить в любом городе Европы или Южной Америки. Ничего оригинального, но при этом форма красивая и может вписаться в архитектуру вокруг. В этом случае, похоже, перестроят арену на 22 000 зрителей.

7 «Саус Рияд Стэдиум», 47 000 зрителей

Самое смешное, что как подобает монархам, шейхи выдумали «салманскую архитектуру». То есть всё, что строят, нарекают объектами в якобы особом стиле Салмана. Снова классика, внутри всё зеленое, даже колонны, внешняя форма стандартная. Об этом проекте нет смысла долго рассказывать, это обычная арена, плюс которой – можно подъехать со всех сторон.

8 «Кинг Сауд Юниверсити», 46 000 зрителей

Одна из немногих действующих арен в списке. На этот раз модернизм с добавлением золотых и желтых оттенков. Аккуратно, спокойно. Жаль лишь, что на самом деле все эти арены будут смотреться намного хуже, поскольку Саудовская Аравия – не Бостон и не Нью-Йорк по плотности застройки городов. Стадион расширят, а потом сократят вместимость до 33 тысяч.

9 «Кинг Абдулла Спорт Сити», 58 000 зрителей

Действующий стадион, ничего невероятного. Такую арену можно построить в любой точке мира. Кстати, по многим рендерам заметно, что финальный продукт может выглядеть намного дешевле, чем хотелось бы заказчикам. Разгадка простая – арены не смогут себя окупить, то есть разогнать стоимость не позволят. Вот и этот стадион весьма простенький.

10 «Кидия Кост Стэдиум», 46 000 зрителей

Говорят, что вдохновлялись «мексиканской волной» фанатов. Смело, радуга в Саудовской Аравии. Есть страны, где шарахаются символа, а здесь стадион в стиле древней игрушки – пружинки. Симпатичная по архитектуре арена, но надо смотреть вживую, ведь при использовании волн и тонких конструкций можно получить рябь вместо красоты.

11 «Джеддах Сэнтрал», 45 000 зрителей

Здесь одобрили проект в спокойных цветах с прямыми углами, чтобы попасть в архитектуру сел вокруг стадиона. Вот только на изображениях пугает угол наклона трибун. Если растянули их по горизонтали, то зрителям на последних местах первого яруса будет неудобно. Должны учесть такие моменты, даже стадион на 45 тысяч можно испортить.

12 «Кинг Абдулла Экономик», 45 000 зрителей

Барабан. Получилось плохо, нельзя одобрять такой проект. Внешний вид скучный, внутри ничего интересного. Архитекторы давно воруют друг у друга волнообразную форму трибун, а выбор плитки и оттенков стен внутри арены не совпадает с внешним дизайном. Понятно, что там могут быть экраны и смена декора, но это банальный проект.

13 «Арамко Стэдиум», 46 000 зрителей

Интересный выбор, вдохновленный формой парусов. Будь жива иранская художница Заха Хадид, ей бы мог понравиться именно этот стадион. Оригинальный вид сверху. Современному стадиону важно не напоминать металлический писсуар, больничную утку и японский унитаз с наворотами. У этой арены получается быть архитектурным объектом.

14 «Кинг Халид», 45 000 зрителей

Форма так себе, но этот стадион уже существует, его придется перестраивать. Для зрителей с земли будет выглядеть прилично. Ничего необычного в архитектуре и подходе нет. Одолжили одну из фишек арены «Бока Хуниорс» с боковой трибуной, но это копирование не вызывает отторжения. Нормальный стадион, хотя и не лучший в списке.

15 «Неом Стэдиум», 45 000 зрителей

«Самый уникальный стадион в мире». Ужас. Архитекторы злоупотребили доверием заказчиков. Проект для резюме, а не для людей. Закрывать крышу конструкциями, которые визуально «падают» на головы футболистам – форменная глупость. Получилось пафосно и некрасиво. Стадион можно представить в мультфильме о будущем, но для жизни не пригоден.