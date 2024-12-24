«Барселона» переживает кризис. Флик набрал лишь два очка в шести ужасных поединках

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24 декабря 2024, 00:24

Сделали подарки «Атлетико» и «Реалу».

Каталонцы потеряли 16 пунктов за полтора месяца

У «Барселоны» 1 победа, 2 ничьих и 4 поражения в семи последних турах Ла Лиги. Проще говоря, сейчас у каталонцев могло быть на 16 пунктов больше, если бы выиграли все матчи. Команда, которая начала чемпионат с семи побед подряд, а также громила «Реал» 4:0 на «Сантьяго Бернабеу», уступила дома «Лас-Пальмасу» и «Леганесу». Пока футбольные фанаты удивляются краху «Манчестер Сити», случилось ещё одно эпичное падение.

До начала ужасной серии «Барселона» забивала от трех до пяти мячей соперникам и побеждала в Ла Лиге. «Реал» после двенадцати туров отставал от каталонцев на девять очков, имея матч в запасе. «Атлетико» проигрывал Флику на десять пунктов, но без дополнительной игры в кармане. Как можно за семь туров потерять такое сказочное преимущество? Вопрос, который мучит руководителей «Барселоны» и тренерский штаб команды.

Всегда можно кивать на доминирующий стиль, то есть списать всё на неудачу. Левандовски не забил Облаку, разозлил напарников. А затем «Барселона» пропустила второй мяч от «Атлетико». Ход матча не подразумевал третье подряд поражение каталонцев, но счет на табло. Симеоне вспомнил покойного отца – выиграл в его день рождения. «Атлетико» встретит Рождество на вершине таблицы, а испанский чемпионат ушел на паузу.

Вернутся 10 января, лишь один матч проведут раньше – «Реал» сыграет против «Валенсии». Если Анчелотти переиграет «Лос Чес» в гостях, то «Барселона» отстанет от мадридского клуба на пять пунктов. Пауза пригодится, ведь Флику нужно выяснить причины неожиданного кризиса, который накрыл команду с головой. Не бывает случайной серии из шести плохих матчей в семи турах чемпионата, где у «Барселоны» было преимущество.

«Атлетико» и «Реал» поставили на колоссальный опыт

Анчелотти и Симеоне давно в Испании, знают все ходы и выходы в Ла Лиге. Флик – новичок. Дерзкий, успешный, но с известным изъяном. Фанатов «Барселоны» предупреждали, что у Ханси случаются резкие перепады в результатах. Именно поэтому у наставника нет многолетних отрезков работы с грандами. Немец – сильный специалист, но теряет самообладание, когда мяч не идет в ворота. Флик виноват в бледной серии «Барселоны».

Самое страшное для Ханси, что после 19 туров год назад у Хави был 41 пункт, а у немца сейчас 38 очков. Плохая заявка на чемпионство, когда соперники настолько успешные. У «Атлетико» теперь 12 побед подряд во всех турнирах. Они пользуются мастерством Серлота – норвежец прекрасен в дополнительное время, забивает победные голы на постоянной основе в Ла Лиге. Также у мадридцев сильный вратарь Облак и крутые лидеры.

Гризманн проверен временем, Альварес хочет показать себя на новом месте. У команды Симеоне появился огонь, освещавший путь Флика на старте чемпионата. Даже когда соперник старается и не заслужил поражение, как «Барселона», «Атлетико» заберет три пункта. Ценное свойство, которое также демонстрирует «Реал». Хотя у них проблем больше, Мбаппе правильно отметил – сумел оттолкнуться ото дна после серии промахов.

Килиан стал играть раскованнее после снятия обвинений в изнасиловании, нависшем над ним после визита в Стокгольм. Винисиус успокоился, что не дали «Золотой мяч», довольствуется наградой от ФИФА . Родриго хочет доказать свою полезность и вернулся с голами. У Вальверде по-прежнему королевский дальний удар. Даже когда «Атлетико» и «Реал» не играют круто во всех фазах игры, они собирают победы, в отличие от «Барселоны».

У «Барселоны» остаются главные козыри старта сезона

Не каталонцы плохие, а соперники у них ещё мощнее, чем преследователи лидера АПЛ . «Ливерпулю» повезло чуть больше, чем «Барселоне». «Реал» и «Атлетико» –футбольные крокодилы. Вроде бы отдыхают на поверхности речки, а потом цап – и нет преимущества у «Барселоны». Каталонцам надо четко понять, что Анчелотти и Симеоне сами не сломаются. А вот коллектив Флика сейчас демонстрирует психологические слабости.

Футболисты «Барселоны» склонны верить в мессию. Таким человеком был Кройф. Верили в Марадону и Роналдо, хотя две легенды надолго не задержались. Верили в Ромарио и Ривалдо. Потом был Роналдиньо, затем надолго пришел Месси. «Барселона» строится вокруг мессии, и в этот раз опытные игроки сами себя убедили, что появился новый спаситель в футболе – Ламин Ямаль. Без него команда выступает намного тяжелее и хуже.

Понятно, что это лишь иллюзия. Теряли очки с 17-летним парнем на фланге. Но Рафинья, Левандовски и Ольмо раскрываются, когда Ямаль вырезает пас внешней стороной стопы в их направлении. А поскольку в возрасте испанца тяжело играть постоянно, то без него фаворит уязвимее. Также очевидно, что при всех плюсах Педри и Касадо, они не Хави с Бускетсом. Опытные легенды закрывали подступы к воротам Вальдеса.

Пуйоль и Пике тоже были сильнее, чем Кубарси и Мартинес. Старый состав «Барселоны» кишел легендами, как Флорида крокодилами. А вот в составе Флика есть слабые места. Например, позиция голкипера. В прошлом многие недооценивали Виктора Вальдеса. Мол, «тики-така» его защищала, каталонцы мало пропускали, поскольку катали мяч. Но когда в воротах Пенья, то нет правильного управления всей линией обороны.

«Барселоне» точно не везло в отдельных поединках и конкретных эпизодах. Могли победить «Атлетико». У них было преимущество по моментам в нескольких поединках плохой серии. Но реализация и допущенные в защите ошибки перечеркнули старания. При этом изначальные козыри остались. В составе таланты, грозный на фланге Кунде, сильные Гави и Педри в центре. Рафинья, Ямаль и Левандовски – хорошее трио.

Осталось собраться главному тренеру. Флик виноват, что допустил, будто чемпионат Испании у него в кармане. На старте «Реал» лихорадило, «Атлетико» собирал ничьи. Опытные конкуренты усыпили бдительность «Барселоны». А дальше пришел черед середняков и аутсайдеров устроить Флику проверку. Он её не прошел. Но после праздников «Барселона» сыграет против середняков Ла Лиги. Теперь их очередь устроить ремонтаду.