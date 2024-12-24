Soccer.ru
ГлавнаяБлогиДно пробитоИтоги и оценкиИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» переживает кризис. Флик набрал лишь два очка в шести ужасных поединках

24 декабря 2024, 00:24
«Барселона»

Сделали подарки «Атлетико» и «Реалу».

Каталонцы потеряли 16 пунктов за полтора месяца

У «Барселоны» 1 победа, 2 ничьих и 4 поражения в семи последних турах Ла Лиги. Проще говоря, сейчас у каталонцев могло быть на 16 пунктов больше, если бы выиграли все матчи. Команда, которая начала чемпионат с семи побед подряд, а также громила «Реал» 4:0 на «Сантьяго Бернабеу», уступила дома «Лас-Пальмасу» и «Леганесу». Пока футбольные фанаты удивляются краху «Манчестер Сити», случилось ещё одно эпичное падение.

До начала ужасной серии «Барселона» забивала от трех до пяти мячей соперникам и побеждала в Ла Лиге. «Реал» после двенадцати туров отставал от каталонцев на девять очков, имея матч в запасе. «Атлетико» проигрывал Флику на десять пунктов, но без дополнительной игры в кармане. Как можно за семь туров потерять такое сказочное преимущество? Вопрос, который мучит руководителей «Барселоны» и тренерский штаб команды.

Всегда можно кивать на доминирующий стиль, то есть списать всё на неудачу. Левандовски не забил Облаку, разозлил напарников. А затем «Барселона» пропустила второй мяч от «Атлетико». Ход матча не подразумевал третье подряд поражение каталонцев, но счет на табло. Симеоне вспомнил покойного отца – выиграл в его день рождения. «Атлетико» встретит Рождество на вершине таблицы, а испанский чемпионат ушел на паузу.

Вернутся 10 января, лишь один матч проведут раньше – «Реал» сыграет против «Валенсии». Если Анчелотти переиграет «Лос Чес» в гостях, то «Барселона» отстанет от мадридского клуба на пять пунктов. Пауза пригодится, ведь Флику нужно выяснить причины неожиданного кризиса, который накрыл команду с головой. Не бывает случайной серии из шести плохих матчей в семи турах чемпионата, где у «Барселоны» было преимущество.

«Атлетико» и «Реал» поставили на колоссальный опыт

Анчелотти и Симеоне давно в Испании, знают все ходы и выходы в Ла Лиге. Флик – новичок. Дерзкий, успешный, но с известным изъяном. Фанатов «Барселоны» предупреждали, что у Ханси случаются резкие перепады в результатах. Именно поэтому у наставника нет многолетних отрезков работы с грандами. Немец – сильный специалист, но теряет самообладание, когда мяч не идет в ворота. Флик виноват в бледной серии «Барселоны».

Самое страшное для Ханси, что после 19 туров год назад у Хави был 41 пункт, а у немца сейчас 38 очков. Плохая заявка на чемпионство, когда соперники настолько успешные. У «Атлетико» теперь 12 побед подряд во всех турнирах. Они пользуются мастерством Серлота – норвежец прекрасен в дополнительное время, забивает победные голы на постоянной основе в Ла Лиге. Также у мадридцев сильный вратарь Облак и крутые лидеры.

Гризманн проверен временем, Альварес хочет показать себя на новом месте. У команды Симеоне появился огонь, освещавший путь Флика на старте чемпионата. Даже когда соперник старается и не заслужил поражение, как «Барселона», «Атлетико» заберет три пункта. Ценное свойство, которое также демонстрирует «Реал». Хотя у них проблем больше, Мбаппе правильно отметил – сумел оттолкнуться ото дна после серии промахов.

Килиан стал играть раскованнее после снятия обвинений в изнасиловании, нависшем над ним после визита в Стокгольм. Винисиус успокоился, что не дали «Золотой мяч», довольствуется наградой от ФИФА. Родриго хочет доказать свою полезность и вернулся с голами. У Вальверде по-прежнему королевский дальний удар. Даже когда «Атлетико» и «Реал» не играют круто во всех фазах игры, они собирают победы, в отличие от «Барселоны».

У «Барселоны» остаются главные козыри старта сезона

Не каталонцы плохие, а соперники у них ещё мощнее, чем преследователи лидера АПЛ. «Ливерпулю» повезло чуть больше, чем «Барселоне». «Реал» и «Атлетико» –футбольные крокодилы. Вроде бы отдыхают на поверхности речки, а потом цап – и нет преимущества у «Барселоны». Каталонцам надо четко понять, что Анчелотти и Симеоне сами не сломаются. А вот коллектив Флика сейчас демонстрирует психологические слабости.

Футболисты «Барселоны» склонны верить в мессию. Таким человеком был Кройф. Верили в Марадону и Роналдо, хотя две легенды надолго не задержались. Верили в Ромарио и Ривалдо. Потом был Роналдиньо, затем надолго пришел Месси. «Барселона» строится вокруг мессии, и в этот раз опытные игроки сами себя убедили, что появился новый спаситель в футболе – Ламин Ямаль. Без него команда выступает намного тяжелее и хуже.

Понятно, что это лишь иллюзия. Теряли очки с 17-летним парнем на фланге. Но Рафинья, Левандовски и Ольмо раскрываются, когда Ямаль вырезает пас внешней стороной стопы в их направлении. А поскольку в возрасте испанца тяжело играть постоянно, то без него фаворит уязвимее. Также очевидно, что при всех плюсах Педри и Касадо, они не Хави с Бускетсом. Опытные легенды закрывали подступы к воротам Вальдеса.

Пуйоль и Пике тоже были сильнее, чем Кубарси и Мартинес. Старый состав «Барселоны» кишел легендами, как Флорида крокодилами. А вот в составе Флика есть слабые места. Например, позиция голкипера. В прошлом многие недооценивали Виктора Вальдеса. Мол, «тики-така» его защищала, каталонцы мало пропускали, поскольку катали мяч. Но когда в воротах Пенья, то нет правильного управления всей линией обороны.

«Барселоне» точно не везло в отдельных поединках и конкретных эпизодах. Могли победить «Атлетико». У них было преимущество по моментам в нескольких поединках плохой серии. Но реализация и допущенные в защите ошибки перечеркнули старания. При этом изначальные козыри остались. В составе таланты, грозный на фланге Кунде, сильные Гави и Педри в центре. Рафинья, Ямаль и Левандовски – хорошее трио.

Осталось собраться главному тренеру. Флик виноват, что допустил, будто чемпионат Испании у него в кармане. На старте «Реал» лихорадило, «Атлетико» собирал ничьи. Опытные конкуренты усыпили бдительность «Барселоны». А дальше пришел черед середняков и аутсайдеров устроить Флику проверку. Он её не прошел. Но после праздников «Барселона» сыграет против середняков Ла Лиги. Теперь их очередь устроить ремонтаду.

«Тоттенхэм» не заслуживает своих лидеров. Игрокам надо следовать примеру Кейна, Модрича и Бэйла
23 декабря 2024Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
«Реал» давно не был в таком щекотливом положении. Четырнадцать звёзд команды думают об уходе
23 декабря 2024Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии7
«Манчестер Юнайтед» в худшем положении за 35 лет. Виноваты дорогие и знаменитые нападающие
23 декабря 2024Вадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии5
Энрике о серии пенальти с «Лансом»: «Сафонов — специалист в этом деле»
23 декабря 2024
Мбаппе: «Бильбао помог мне, потому что я достиг дна»
23 декабря 2024
Безумный футбол лидера АПЛ в центральном матче тура. «Ливерпуль» убрал с пути «Тоттенхэм»
22 декабря 2024Вадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Все комментарии
DXTK
DXTK
24 декабря 2024 в 17:45
Я говорю Флика брали ради одной цели под ЛЧ, чемпионат это второстепенное победит в Ла Лиге или нет, главное для Барселоны как можно дальше пройти в главном еврокубке и постараться его выиграть.......
Ruslik1982
Ruslik1982
24 декабря 2024 в 10:04
этот кризис уже 10 лет или сколько там
Варвар7
Варвар7
24 декабря 2024 в 06:38
Спады периодически наступают у всех лидеров Примеры...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
24 декабря 2024 в 01:42, ред.
Суть статьи - Флик виноват.
А анализ какой-нибудь? Интересно же сравнить статистические данные матчей на старте сезона и в последних 6-7 матчей.
Например, резко уменьшилось количество офсайдов, в которые удавалось ловить соперников. А это означает, что соперники ожидаемо изучили эту опасную манеру игры в обороне.
Плюс, почему, например, тот же Анчелотти не стремиться обращаться к молодежи (моя версия) - играют на кураже. И если что не так идет - начинаются вот такие серии. Лихорадочность появляется, спешка.
Левандовски, не смотря на голы, за что, конечно, респект, не выглядел форвардом, который создаёт сам себе голы, каким он был у молодости.
Идет игра у флангов, доставляют до него мяч Рафинья и Ямаль - забивает. А нет - и нет.

Успехи Барселоны на старте чемпионата, скорее, удивляли. Что поменялось после посредственного для такого большого клуба сезона?
Араухо, главный ЦЗ Барсы, сломался. Мартинес уже лет 5 как выпал из списка топовых ЦЗ. Бальде был и остается спринтером, играл и играет ненадежно и без головы.
В центре поля только Педро производил впечатление надежности и постоянства, остальные по настроению.
Ольмо тоже сразу выбыл, да и места в составе для него не сильно проглядывалось изначально, но это ладно.
Основной вратарь тоже сломан. Как и Гави - мотор команды.
Чего ждать от Флика то? Только что сумеет успокоить свою молодежь, но словами это не так-то просто. Нужны собственные личности и характеры.
Так что кантера - это, конечно, здорово, но для игры мирового класса, стабильности, проходят единицы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 