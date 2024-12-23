«Тоттенхэм» не заслуживает своих лидеров. Игрокам надо следовать примеру Кейна, Модрича и Бэйла

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23 декабря 2024, 21:56

«Шпоры» живут без футбольных целей.

После трех пропущенных мячей от нестабильного МЮ и шести голов от атаки «Ливерпуля» тренеру «шпор» Постекоглу есть о чём подумать. Можно кивать на кадровые проблемы в защите. Но «шпоры» легко могут устроить перестрелку с неприличным счетом даже с основными футболистами. Проблема этого клуба называется Дэниел Леви. Совладелец и руководитель «Тоттенхэма» ас в финансах и бездарный менеджер в большом футболе именно как спорте, а не как индустрии развлечений. Его «Тоттенхэм», у которого хватало ресурсов, ведь богатые владельцы находят кредиторов в Лондоне, где занимаются инвестициями, испортил карьеру многим прекрасным футболистам.

После очередного заметного поражения – три гола «Ливерпулю» ничего не значат, матч де-факто завершился при счете 1:5, пора пожалеть прекрасных мастеров в клетке для птицы на логотипе «Тоттенхэма». В мире мало сильных команд, которые настолько не заслуживают своих лидеров. И причина простая – клуб ничего не может дать игрокам, они бесцельно участвуют в многолетнем шапито, где последними смеются соперники. А ведь футболисты часто очень классные, как чемпион мира Льорис или легендарный Модрич.

Сон Хын-Мин, крайний форвард

Зря не уехал из лондонского клуба, когда был заметно моложе. Понимаем, что у «Тоттенхэма» есть клубный колорит. Но как шутят верные фанаты «шпор»: если иностранец болеет за эту команду, то ему надо провериться у психиатра. Южный кореец Сон любит «Тоттенхэм» много лет, ему надо к врачу, чтобы обсудить мазохизм вингера. Причем Сон любит клуб не за деньги, ведь в «Реале» или «Баварии» ему платили бы больше. Не за статус, ведь нет трофеев, надо часто переживать поражения. Сон – толковый мужчина. Но очень жаль, что в 32 года великолепный футболист тратит свой заметный талант на клуб, где футбол нужен боссам, чтобы делать деньги в других сферах. А Сон задумался об уходе, хотя вряд ли понравятся трансферные варианты.

Деян Кулусевски, плеймейкер

Шведский хавбек дружит с Амадом Диалло, ведь пересекались в «Аталанте». Деян неплохо играл за «Парму», но вот в «Ювентусе» не хватило опыта. Зато в составе «шпор» Кулусевски со временем добрался до уровня, который можно назвать международным. Футболист, который растет и может удивить ещё сильнее. Понятно, что ему проще всех уйти из «Тоттенхэма». Игроку лишь 24 года, у него достаточный диапазон позиций, хотя понятно, что Деян творческий мастер, а не разрушитель. Надо поработать над общей результативностью, может забивать чаще. Но Кулусевски растет. И плохо, что прогресс случился в составе «Тоттенхэма», который после 17 туров АПЛ на одиннадцатой строчке в таблице.

Кристиан Ромеро, центрбек

Если бы Кайл Уокер остался в «Тоттенхэме», то мог завершить карьеру без серьезных трофеев. А теперь у хулигана из «Манчестер Сити» гора кубков с Гвардиолой. Сейчас Уокер стал проблемой «горожан», но раньше был важной составляющей успеха. Ромеро в похожей команде тоже мог подняться на другой уровень. А так Кристиан попал в «Тоттенхэм», где его личный максимум – статус одного из самых сильных защитников АПЛ на отдельном отрезке сезона. А на длительной дистанции сложно быть на пике формы в составе «шпор» в защите. Ромеро не стал вторым ван Дейком, поскольку неправильно выбрал себе команду. Он должен накричать на человека, который посоветовал ему довериться «шпорам».

Педро Порро, правый латераль

Испанцу не повезло несколько раз подряд. В Испании слишком много крутых фланговых футболистов, не лучшая эпоха для развития латераля. Есть люди на левый фланг, а есть на правый край, где чаще играет Педро. Второй раз парню из «Жироны» не повезло, когда его затащили в главный клуб корпорации шейхов – «Манчестер Сити». Порро катался по арендам, потерял время, вынужден был доказывать свой класс в составе «Спортинга» после полноценного трансфера. Дальше попал в «Тоттенхэм», где можно ярко атаковать, но остается обреченность в защите. Порро мог достичь большего в другом клубе, где больше грамотной командной работы и нет давления вечных неудачи и проколов.

Мики ван де Вен, центрбек

Тяжело понять, как голландец вообще попал в «Тоттенхэм». Когда шкаф может двигаться со скоростью спортивного автомобиля, то такого защитника надо забирать в состав фаворита Лиги чемпионов. А в «Тоттенхэме» бывший футболист «Вольфсбурга» не сможет пройти путь Рюдигера в «Челси» и в «Реале», или ван Дейка в «Ливерпуле». Нет такой опции – добиться великого успеха, когда играешь за «шпор». У Мики сейчас травма, но даже когда он здоровый, то становится частью команды, которая не претендует на титулы. Пока Салиба стремительно растет в «Арсенале» и ждёт переговоров с «Реалом», ван де Вен может лишь мечтать о подобном развитии событий. Как бы не испортить себе карьеру…

Джеймс Мэддисон, плеймейкер

О чём думал Мэддисон, когда из «Лестера» переходил в «Тоттенхэм»? Не знаем, какую черную магию используют в лондонском клубе, что к ним попадают настолько крутые футболисты. Их словно ослепляет. Они будто не понимают, что творят. Жаль, что Джеймсу уже мешали травмы, но хавбек много раз доказывал, что является исключительно сильным мастером. Но в середняке АПЛ , коим «Тоттенхэм» является в этом сезоне, Мэддисон не сможет достичь новых высот. Понятно, что новый тренер сборной Англии Тухель будет смотреть на всех, ему плевать на названия клубов и их позиции в таблице. Но пока Коул Палмер цветет в «Челси», Мэддисон часто проигрывает в «Тоттенхэме», даже если сам забивает.

«Шпоры» не являются командой с плохой репутацией. Были лишь мелочи, вроде решения закрыть глаза на использование веселящего газа футболистами – глупая привычка для профессиональных спортсменов. У «шпор» нет свинского подхода к игре. Сами атакуют и другим позволяют. Слот прав, абонемент на матчи «Тоттенхэма» гарантируют зрелище. Но пока Леви не отстал от команды как управленец, пока нет четкой ставки на трофеи, а не на процесс ради процесса, то «Тоттенхэм» останется кладбищем талантов. Модрич и Бэйл рано вырвались из клетки, стали великими чемпионами в составе «Реала». А вот Кейн уехал слишком поздно, о чем точно пожалел.