«Реал» давно не был в таком щекотливом положении. Четырнадцать звёзд команды думают об уходе

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23 декабря 2024, 14:09

Вернулись к победам, но есть подвох.

Дорога Анчелотти ведёт наставника в Рим

Карло подумывал пожить в Канаде, откуда родом его жена. Мечтал тренировать сборную Бразилии, любит с супругой отдыхать в теплых краях. Но есть интересные курорты в родной Италии. Если Анчелотти не хочет на полноценную пенсию, то легко может вспомнить клуб, в котором играл восемь лет. Хотя речь о воспитаннике «Пармы», знаменитый полузащитник впервые стал чемпионом Италии именно в составе «Ромы» в 1983-м. Он «Ювентус» недолюбливает, поэтому пытался скинуть его с трона, согласившись работать на безумного Де Лаурентиса в «Наполи». Тогда не получилось. Анчелотти с радостью вернут в «Милан», но он никогда не тренировал других любимчиков – «Рому». Не исключаем, что Карло покинет «Реал».

Винисиус и Родриго польщены вниманием

У форвардов «Реала» появились проблемы. Родриго болезненно отреагировал на непопадание в список 30 лучших футболистов года по версии организаторов «Золотого мяча». Опубликовал свое фото с трофеями. А когда забивает за «Реал», то празднует в стиле «меня не замечают». Прозрачнее будет только заявление о желании уйти, но Родриго так не поступит. Всегда можно мечтать вернуться в твердую основу, если «Реал» будет играть «4-3-3», а Мбаппе освоится в центре атаки. Но если Родриго вне основы, то это удар по амбициям. Слишком крутой игрок для скамейки. А Винисиус после награды лучшему игроку сезона по версии ФИФА опять смог пообщаться с представителями Саудовской Аравии. Его манит 1 миллиард евро доходов.

Испанцы планируют заменить защитников

Рюдигер – душа компании, но ему нужен сильный напарник. У Милитао и Алабы травмы, хавбек Тчуамени играл в центре защиты. Во втором составе есть парочка талантливых ребят, но их подводит здоровье. Начо в Саудовской Аравии, Ляпорта оттуда не пригласили. Но скауты «Реала» во главе со знаменитым бразильцем Калафатом нашли для заявки звездных защитников. Хуни завербовал многих звезд в клуб и с ними дружит. Хотя немец Та и голландец ван Дейк не из Южной Америки, представитель «Реала» найдет к ним подход. Защитника «Байера» в «Реал» может заманить будущий главный тренер Хаби Алонсо. А ван Дейк летом станет свободным агентом. Просто ли будет легенде «Ливерпуля» отказать легендарному клубу из Мадрида?

«Реал» могут покинуть сразу две легенды

Уже вспомнили пятерых, но в «Реале» намного больше игроков, которые задумались о будущем. Голкипера Куртуа зовут в Саудовскую Аравию. Перес не выдаст бельгийцу такую зарплату, как дали Облаку в «Атлетико» за верность. Тибо может остаться в «Реале», но тогда подумает об уходе молодой Лунин. Андрея звали клубы из АПЛ . Также в «Баварии» ищут молодого вратаря, который сможет заменить Нойера. Кроме стражей ворот, есть еще два крайних защитника. Карвахаль сейчас в лазарете. А когда вернется, то может найти на правом фланге «Реала» молодого Александер-Арнольда. Трент никогда не согласится на трансфер, если ему предложат пару лет посидеть на лавке. А слева канадец Дэвис может заменить француза Менди.

Клубу нужны деньги на заметные трансферы

Хотя некоторых игроков хотят заманить свободными агентами, Перес всегда доплачивает в таких случаях. Алаба получил крутой контракт и подъемные. А семья Мбаппе стала богаче на 115 миллионов евро. Если этот сезон завершится без грандиозных побед в Ла Лиге и Лиге чемпионов, где у «Реала» проблемы, то не заработают достаточно денег для свободного поведения на рынке. Следовательно, будут искать футболистов на продажу. О расставании с французом Тчуамени говорят очень давно. Успехи Энцо Фернандеса, чей подход импонирует Пересу, тоже активизируют «Реал». Составляют список тех, кто может уйти. В нём находятся Диас и Себальос. Марокканцу хочется играть чаще, а испанец устал от роли вечного запасного в «Реале».

Модрич хочет отдыхать, а молодые играть чаще

Лука может завершить карьеру следующим летом. Логично, учитывая почтенный футбольный возраст мастера из Хорватии. А вот Эндрик, Гюлер и молодые испанцы желают намного чаще появляться на поле. Следовательно, могут уйти в аренды. Даже Фран Гарсия, если покажет себя в чемпионате Испании, окажется в другом клубе. Нет смысла сидеть в глубоком запасе команды, которая целый год ищет сильных новичков в оборону. Приезд ван Дейка исключает появление Алабы и Милитао в основе, а это сильные мастера. Появление Александер-Арнольда ставит под вопрос будущее Карвахаля, хотя Дани не 36 лет. Но таковы законы королевства. Рано или поздно всех списывают. Или сами футболисты уходят, как Кроос и Роналду.

Если на решающем отрезке сезона у «Реала» возникнут проблемы во взаимопонимании, то вспомните этот разговор. В заявке невероятно много людей, которые задумались об уходе. Ещё в прошлом сезоне заявляли, что запасные недовольны. Анчелотти учел тот конфликт, но подход не сильно поменялся. В Ла Лиге задействовали всего 23 игрока, что немного для команды с травмами. Семеро сыграли менее 500 минут, а максимальное время у хавбека Вальверде, который менял позиции. «Реал» – машина по сбору трофеев, выиграли пять кубков за год. «Севилью» прибили дальними ударами Мбаппе и Вальверде. Но присутствие недовольных игроков ещё может сказаться. Перес продолжает перестройку. А его подход по-прежнему беспощаден. Не будет скидок. Достаточно расстроить президента «Реала» не результатами, а качеством игры весной – у мадридцев появится новый тренер. Никто не скрывает планы. Отсюда слухи о «Роме» и Анчелотти, а также разговоры о приезде Хаби Алонсо от изданий, где журналисты по тридцать лет дружат с Пересом. Ветераны уходят, молодежь будет искать себе практику. А кто не впечатлит, как невезучий Алаба с травмой – покинет «Реал». У королевской битвы жестокие правила.