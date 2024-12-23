«Манчестер Юнайтед» в худшем положении за 35 лет. Виноваты дорогие и знаменитые нападающие

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23 декабря 2024, 11:34

Надо было слушать Моуриньо.

Оборону «Манчестер Юнайтед» ругают часто и по делу. Но одна из причин, почему великий клуб впервые за 35 лет встретит Рождество в нижней части таблицы – игра в атаке. А если конкретнее, то работа центральных форвардов. Даже когда на острие был Роналду, Криштиану выдавал слабые матчи, не забивал по 30 голов за сезон в АПЛ . Вчера «Манчестер Юнайтед» снова унизительно проиграл. Аморим увидел голы «Борнмута» после стандарта – защитник забил головой, с пенальти – Мазруаи сбил Клюйверта, пострадавший реализовал приговор, и после атаки левым флангом с пасом в центр. У «красных дьяволов» нет такого разнообразия. А ведь Моуриньо предупреждал. После отставки из МЮ говорил, что не верит в превращение Рэшфорда в «девятку». Многие советовали МЮ начать возрождение клуба с подписания крутого форварда. Кейна нет в составе Аморима, а о других пора поговорить.

Сезон 2024/25. Центрфорварды – Хёйлунд, Зиркзее, Рэшфорд

Аморим обещал, что будут страдать. Вот и страдают. Привезли Зиркзее из «Болоньи», но испортили голландцу карьеру. Не доверяют Хёйлунду. После каждой новой неудачи датчанин будет дальше от основы. Будут искать форварда мечты. Но команда странная. Даже опытный Осимхен может разочароваться, выбрав «красных дьяволов». В список добавят Дьёкереша, его прекрасно знает Аморим. Но другой Виктор тоже не сразу согласится. МЮ опасен для центральных форвардов, а «девятки» огорчают великий клуб. Времена успехов Руни, Ван Перси, Бербатова, Коула, Ван Нистелроя, Кантона и Шеррингема в прошлом. К слову, у МЮ не всегда много забивали именно «девятки». Чарльтон и Бест не играли в центре. Шотландец Лоу был форвардом, но со сменой позиций. Однако это легенды, а сейчас «девятки» работают безобразно. Зиркзее планируют отдать в другой клуб, у Джошуа ничего не получается.

Сезон 2023/24. Центрфорвард – Хёйлунд

Хёйлунд забил 10 мячей, сделал 2 ассиста в АПЛ . Больше голов суммарно создал только Бруну Фернандеш, атакующий хавбек и капитан команды. Однако Расмус недостаточно хорош, чтобы затащить «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов. В этом турнире Хёйлунд тоже забивал, но бывший форвард «Аталанты» не помог тен Хагу выйти из группы. «Манчестер Юнайтед» был плох. А команда не сумела обеспечить центральному форварду сезон с 20 голами в АПЛ . Талантливый датчанин стал очередным заложником бардака в игре «красных дьяволов». Рэшфорд и Антони на флангах не справились, а усилий молодого Гарначо оказалось мало.

Сезон 2022/23. Центрфорварды – Рэшфорд, Марсьяль, Вегхорст

Хёйлунд – центральный форвард, а до его появления в атаке часто играли парни с изначальной привязкой к флангам. Рэшфорд и Марсьяль пришли в центр с левого края. И не всегда инсайду и вингеру просто пройти путь молодого Криштиану Роналду. Особенно если нет рядом Бензема для помощи. «Манчестер Юнайтед» также пробовал поставить в центр классического здоровяка – Вегхорста, но голландец надолго не задержался. Впрочем, от Рэшфорда и Марсьяля несколько лет назад тоже не выжали ничего полезного. Два сезона назад 17 голов Рэшфорда в АПЛ ничего для команды не изменили. МЮ не претендовал тогда на чемпионство.

Сезон 2021/22. Центрфорварды – Роналду, Кавани

Ставка на опыт тоже не сыграла. Роналду забил 18 голов, и это лучший результат центрального форварда МЮ в АПЛ за шесть сезонов. Разные игроки забивали по 17 мячей, но даже показатель Криштиану не был выдающимся. Португалец попал в плохой для ветерана коллектив. Если бы Роналду подносили мячи, то это один расклад. Пришлось драться за моменты, к чему Криштиану не привык, возникали конфликты. Ветеран бывал жёстким к напарникам, когда никто не видит. У Роналду и Кавани хватало претензий к остальным футболистам «Манчестер Юнайтед». Они были правы, но уругваец играл очень мало, а Роналду не сумел изменить МЮ .

Сезон 2020/21. Центрфорварды – Кавани, Марсьяль, Рэшфорд

В схеме с Кавани и Рэшфордом самым результативным в составе МЮ в лиге стал Фернандеш. Бруну забил 18 мячей и сделал 12 ассистов. Ретроспективно отметим, что годы в нестабильном клубе негативно повлияли на португальца. Сейчас он в худшей форме, чем был три года назад. Кавани был слишком старым для прорыва в красной футболке, а Рэшфорд слишком дерзким, чтобы наплевать на соблазны мира вокруг и сосредоточиться на футболе. Хотя в те времена Маркус старался. А вот Марсьяль никогда не был выдающимся центральным форвардом. Даже француз Антони три года назад забивал голы, но смешно сравнивать его с Руни и Ван Нистелроем.

Сезон 2019/20. Центрфорварды – Марсьяль, Рэшфорд

Марсьяль забил 17 голов и сделал 6 ассистов в АПЛ . С фланга ему помогал Рэшфорд, у которого было 17 точных ударов и 7 голевых передач. Гринвуд тоже раскрылся, отличился 10 раз. Но дальше молодой англичанин пошёл избивать беременную подругу. А МЮ остался с нападающим, который не умел играть в центре. Марсьяль мог стать сильным крайним форвардом, если бы выбрал на старте карьеры не Манчестер. Центрфорварды давно ничего не меняют для «Манчестер Юнайтед», хотя в других командах именно они – локомотивы успешных сезонов. Тратили деньги не на тех игроков. А когда нет ни обороны, ни атаки, то будничность поражений стала нормой.

Семь человек пробовались на острие, но только четверо – профильные центральные нападающие. И даже с ними ни одного чемпионского успеха. Можно копать глубже, вспоминая форвардов до этого, но вывод не поменяется. Пока «Манчестер Юнайтед» не подписал монстра в центр атаки, то можно не начинать разговоры о титуле. О «золоте» как цели сказал Аморим. Но с таким футболом, как сейчас, даже серия трансферов не поможет в следующем году. А уходящие 12 месяцев для «красных дьяволов» стали печальными. Оказалось, можно опустить «Манчестер Юнайтед» ещё ниже в таблице, чем в прошлом сезоне, когда тен Хаг финишировал на восьмой строчке. Сейчас Аморим застрял на тринадцатой позиции. Лидер «Ливерпуль» оторвался на 17 очков, и у Слота матч в запасе.