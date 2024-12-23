Энрике о серии пенальти с «Лансом»: «Сафонов — специалист в этом деле»

Главный тренер ПСЖ подвёл итоги матча 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса».

Это ситуация, которую мы могли ожидать (о серии пенальти). Когда ты играешь 90 минут вдали от дома против соперника такого уровня, ты должен быть готов к этому. Мы были готовы к этому. — специалист в этом деле, и он снова это показал. Мы очень довольны этим результатом, тем более что победа далась нам с большим трудом. Мы возлагаем большие надежды на 2025 год.

Если сконцентрироваться на том, что делает команда, то это позитивно. Да, были два матча Лиги чемпионов против ПСВ и «Атлетико», которые поставили нас в сложную ситуацию, но я очень доволен тем, что вижу в своей команде.

Игра против «Ланса» была сложной, потому что они были очень сильны физически и очень мотивированы. В таком матче нужно знать, как провести хороший первый тайм. Но, как я уже сказал, это почти неслыханно — играть в первом круге кубка на таком уровне, это почти как финал.