Аморим знакомится с главным дерби в своей карьере. МЮ выглядит крепче, чем сломленные соседи

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вчера, 22:17

Даже на «Этихаде» у «Сити» не будет преимущества.

Гвардиола в кризисе

Обвал «горожан» произошёл резко – команду буквально повалило вниз по таблице. После трудовой победы над МЮ в Суперкубке Англии не было критических проблем, уверенные победы над «Челси», «Ипсвичем», «Вест Хэмом» – в порядке нормы. Да и ничьи против «Интера» и «Арсенала» несильно выбивались из общей картины. «небесно-голубые» забирали очки там, где должны были.

И то же самое происходило после ключевого матча против «канониров». В том поединке с крестами до конца сезона выбыл Родри – системообразующий опорник (и лучший игрок 2024 года). При этом на результате в течение месяца это никак не сказывалось. Вплоть до поединка с «Тоттенхэмом» в Кубке Английской Лиги.

«Шпоры» выбили «Сити» из турнира, сразу после команда Гвардиолы уступила «Борнмуту» в чемпионате и «Спортингу» в Лиге чемпионов. Затем последовали 1:2 от «Брайтона» и «вынос» от того же «Тоттенхэма» – 0:4 на «Этихаде». К этому моменту «Ман Сити» накопил ещё два поражения, две ничьи и только один раз одержал победу, разгромив «Ноттингем».

Развал гиганта. Лидеры не в форме, плей-офф ЛЧ под вопросом

Логичное следствие такого обвала – «горожане» сильно отстали от «Челси», «Арсенала» и «Ливерпуля». Лидер чемпионата уже опережает «Сити» на девять очков. Куда ближе к команде располагаются «Брайтон» и «Борнмут», идущие на седьмой-восьмой строчке (разрыв – три балла).

Что касается Лиги чемпионов, «горожане» тоже усложнили себе жизнь. Отрезок из последних трёх туров сложился ужасно – «Спортинг» оформил разгром, «Фейеноорд» отнял очки, «Юве» зацепил победу. За два тура до финиша групповой стадии английский гранд находится критически близко к зоне вылета (только на один балл опережает ПСЖ и «Штутгарт»). При этом играть предстоит с «Брюгге» и как раз с парижанами.

Самое же неприятное для «Сити» – это форма лидеров. Эдерсон не набрал игровой тонус, Кайл Уокер тоже смотрится инородным телом в построениях команды. А вдобавок к этому – травмы Аканджи, Стоунза, Фодена, Ковачича. Буквально всех, кто составляет стартовую обойму команды.

МЮ новый, а грабли старые

Ближе к лету манкунианцы закладывали дальнейший вектор для развития клуба. Новый совладелец Джим Рэтклифф сделал акцент на прагматичном менеджменте и отказался от спонтанных решений. Так тен Хагу дали шанс исправиться, начав с чистого листа. И он заработал на новый контракт. Обновили тренерский штаб, пригласили сильных специалистов в руководство – в том числе Дэна Эшуорта. Функционер помог коллективу усилиться, не разбрасывая при этом деньги направо и налево.

Нового курса «Юнайтед» хватило на пять месяцев. Недавно стало известно, что функционер покидает клуб. Решающую роль сыграл Рэтклифф, также отмечалось, что Дэн чувствовал себя отстранённым от принятия важных решений с первых же дней работы – в частности, специалист хотел видеть у руля команды Гарета Саутгейта, но манкунианцы назначили Аморима.

Теперь клуб планирует новую чистку состава – хотят отказаться от Кристиана Эриксена (был креативным центром команды двумя годами ранее) и Антони (провальный трансфер почти за 100 млн евро). При этом планируют покупку очередного форварда – нацелились на Осимхена, Мармуша, Бонифаца или Коло Муани, это с учётом того, что начал забивать Хёйлунд, постепенно адаптируется Зиркзее и тот же Рэшфорд способен закрыть эту позицию. Это к слову о качестве менеджмента.

Аморим просит запастись терпением

В игровой плоскости тоже не всё гладко. Запала после увольнения Эрика тен Хага хватило на семь матчей – за это время ван Нистелрой постарался разобраться с психологическим состоянием «Юнайтед», а Аморим сразу по пришествии занялся перестройкой. Только если с «Будё-Глимт» и «Эвертоном» удалось одержать победы, то игры с «Арсеналом» и «Ноттингемом» показали объективный уровень «красных дьяволов».

Сейчас команда только переходит на схему с тремя центральными защитниками и учится новым алгоритмам взаимодействия. Тому же Рэшфорду, Гарначо, Диалло, Далоту и Маласиа нужно найти позиции – конкуренция на флангах стала больше, поскольку теперь играют в «3-4-2-1». Плюс новые стандарты при игре без мяча, в прессинге, в развитии атак. Даже победа над «Викторией Пльзень» далась не так просто. Аморим говорит откровенно:

МЮ долго будет страдать. Мы многое меняем, нужно время. Либо через год у нас будут те же проблемы, либо мы сейчас рискнем, помучаемся и станем сильнее.

«Сити» успешно противостоял даже тен Хаг

Сейчас пропасть между командами не так велика. «Красные дьяволы» ещё могут сотворить перформанс на остатках эмоционального импульса, да и «горожане» пребывают в глобальном системном кризисе. Вдобавок «Юнайтед» неплохо противостояли «небесно-голубым» в двух последних дерби. В финале Кубка Англии Эрик тен Хаг вообще добыл сенсационную победу, да и в Суперкубке удалось сдержать напор соперника (победа «Сити» по пенальти).