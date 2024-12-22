Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Слот стал достойным наследником Клоппа. «Ливерпуль» едет к команде, которую громили при Юргене

22 декабря 2024, 08:53
«Ливерпуль»

Лидерство в АПЛ сохранят только через победу.

«Шпоры» проваливают зиму

Ошибки «шпор» – не редкость с первых же матчей сезона. Но тогда они уступали пока что свежим «Ньюкаслу» и «Арсеналу», зато громили «Эвертон», убирали «Брентфорд», «Карабах» и просто стирали «Манчестер Юнайтед». Побед всё-таки было чуть больше. То, что происходит сейчас, – настоящий пожар. Победа над «Саутгемптоном» – только вторая на отрезке из последних девяти игр.

Но разгромы «святых» и «Ман Сити» не перекрывают поражений от «Галатасарая», «Ипсвича», «Борнмута», «Челси». Очки у лондонцев также отобрали «Рома», «Фулхэм» и «Рейнджерс». Подопечные Анге Постекоглу оступаются в тех матчах, где должны побеждать на классе, и заставляют понервничать, даже когда ведут 3:0. Как итог – в Премьер-лиге «Тоттенхэм» только на 10-м месте. Спасает разве что то, что конкуренты выше не так стабильны, чтобы сформировать и поддерживать отрыв. После 16 туров «шпоры» всё ещё в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.

Есть неплохая основа – мешают травмы и авантюрный стиль

Ситуацию с «Тоттенхэмом» не так сложно объяснить. Как и в прошлом сезоне, команду подкосила череда травм. Тогда лондонцы тоже ближе к новому году лишились своего главного плеймейкера Джеймса Мэддисона, что подкосило атакующий потенциал. Теперь в лазарете оказались лидеры обороны. Очень не хватает расчётливых Кристиана Ромеро и Мики ван де Вена, Бэн Дэвис давал глубину скамейки. Ключевая потеря – Гильельмо Викарио. Итальянский голкипер – первый номер «шпор», но в матче против «Ман Сити» он сломал лодыжку и теперь требуется длительное восстановление.

Важно понимать, что в системе Постекоглу у игроков обороны определяющее значение. Требуются элитные исполнители, которые смогут компенсировать авантюрно-атакующий стиль и прикрывать партнёров. Вдобавок «Тоттенхэму» не хватает качественной ротации. Всё это приводит к тому, что потеря лидеров обороны дополнительно подсвечивает проблемы с организацией. Сразу проскакивают крупные счета, «робингудский футбол».

Осечки – случайность или начало спада

«Ливерпуль» неожиданно стабильнее, чем кто-либо в Премьер-лиге. «Арсенал» и «Ман Сити» потеряли своих системообразующих игроков – «горожане» так до конца сезона будут играть, плюс наслаивается стагнация возрастных лидеров. Поэтому недавние фавориты неожиданно отпустили молодую и только перестроившуюся команду. Вдобавок в топ ворвались «Челси» и «Ноттингем» – только обоим не хватает опыта, чтобы соперничать с «мерсисайдцами» (те всё же пробовали конкурировать с «Сити» и «Арсеналом» в прошлом году).

Но в недавних матчах проблемы появились даже у такого организованного и крепкого монстра. «Ливерпуль» в двух турах подряд теряет очки – причём огорчили их не самые крепкие «Фулхэм» и «Ньюкасл». Это можно объяснить тем, что в пользу соперников говорит организация и дисциплина. В то же время есть тревожный звоночек, что запал «красных» медленно затухает.

Шанс, которым нужно пользоваться

«Арсенал» тоже неожиданно залетел в гонку двумя годами ранее – тогда случился кризис у «Ливерпуля». Теперь команды поменялись местами. Но всё же есть небольшая разница. Кризис «Ман Сити» – это стагнация на дистанции всего сезона, а резкий обвал. И ощущается он глубже, чем то, что переживал «Ливерпуль».

К тому же отстал и другой конкурент «Арсенал». То есть прямо сейчас бороться приходится с неопытным и не самым стабильным «Челси». Ну и наконец, опыт. «Канониры» развалились на финишной прямой, поскольку им не хватило качества ротации и опыта. У «Ливерпуля» тоже нет первого – зато опыта больше.

Всё решит зимняя закупка – «красным» нужен форвард

И как раз проблему со скамейкой необходимо решить в зимнее трансферное окно. Очень важно снизить зависимость от Мохамеда Салаха. Прямо сейчас египтянин – футболист, который определяет эффективность группы атаки. Он лучший бомбардир команды. При этом не хватает элитного форварда, который бы подсвечивал сильные стороны вингеров. Диас и Жота всё же не совсем подходят, а Нуньес, когда дело доходит до завершения – кромешный кошмар.

Сообщалось об интересе «мерсисайдцев» к Маркусу Тюраму. Он дорого обойдётся клубу – француз закрепился в статусе лидера «Интера», а сейчас даже стал главной опцией в завершении. Плюс у него длительный контракт с «нерадзурри» и козырь – миланцы регулярно борются за титулы, а «красные» – лишь с переменным успехом.

Подавляющее преимущество

«Шпоры» – тот соперник, с которым «Ливерпулю» играть проще всего. За 20 последних матчей «мерсисайдцы» 12 раз одерживали победу, а проиграли только дважды – в октябре 2017-го и сентябре 2023-го.

Встречи всегда получаются результативные, причём забивают обе команды – эта тенденция тянется с декабря 2020 года. Самые результативные встречи на этом отрезке пришлись на сезоны-22/23 и -23/24. Оба раза победа была за «Ливерпулем» – 4:3 и 4:2 соответственно.

Прогноз Soccer.ru: «Тоттенхэм» потерял лидеров обороны плюс слишком нестабилен на фоне своего соперника. Даже фактор домашних стен никак не помогает «Тоттенхэму» – дома «шпоры» оступались с андердогами, едва не упустили кубковую победу над МЮ, а две единственные победы в последних девяти встречах – в гостях. Сейчас «красным» нельзя отпускать лидерство в чемпионате – они это прекрасно понимают, поэтому одержат победу.

«Атлетико» стал близок к чемпионству. Есть причины поверить в Симеоне перед тяжёлым выездом
21 декабря 2024Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии3
Матч с «Сити» – шанс для «Виллы». У «львов» был провал осенью, но они не аутсайдеры
20 декабря 2024Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии1
«Монако» взломал ПСЖ. Хюттер знает, как остановить Энрике – но Лига чемпионов навредила «монегаскам»
17 декабря 2024Максим Тарасов в блоге Столкновения
Аморим знакомится с главным дерби в своей карьере. МЮ выглядит крепче, чем сломленные соседи
14 декабря 2024Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии4
Легенда МЮ поднимает чемпионов Англии. У звёздного нападающее богатое тренерское будущее
13 декабря 2024Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии4
«Лацио» выиграл от смены тренера. Задача «орлов» – вернуться на вершину в Лиге Европы
12 декабря 2024Вадим Багров в блоге Командный духКомментарии1
Все комментарии
drpe5ktxzptv
drpe5ktxzptv
22 декабря 2024 в 11:12
Действительно, команда столкнулась с серьёзными проблемами, связанными с травмами ключевых игроков, что негативно сказалось на их результатах. Авантюрная игра, которая была характерной чертой команды при Клоппе, кажется, приносит больше проблем, чем пользы, особенно без надёжного оборонительного фундамента. Потеря таких важных защитников, как Ромеро и Ван де Вен, а также основного вратаря Викарио, серьёзно ослабляет команду.

Тем не менее, стоит отметить, что "Тоттенхэм" всё еще сохраняет шансы на попадание в зону Лиги чемпионов благодаря нестабильности конкурентов. Возможно, клубу необходимо пересмотреть свою стратегию и уделить больше внимания укреплению защиты, чтобы минимизировать риски крупных поражений. В любом случае, ситуация требует внимательного анализа и корректировок со стороны тренерского штаба и руководства клуба.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 