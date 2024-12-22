Слот стал достойным наследником Клоппа. «Ливерпуль» едет к команде, которую громили при Юргене

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22 декабря 2024, 08:53

Лидерство в АПЛ сохранят только через победу.

«Шпоры» проваливают зиму

Ошибки «шпор» – не редкость с первых же матчей сезона. Но тогда они уступали пока что свежим «Ньюкаслу» и «Арсеналу», зато громили «Эвертон», убирали «Брентфорд», «Карабах» и просто стирали «Манчестер Юнайтед». Побед всё-таки было чуть больше. То, что происходит сейчас, – настоящий пожар. Победа над «Саутгемптоном» – только вторая на отрезке из последних девяти игр.

Но разгромы «святых» и «Ман Сити» не перекрывают поражений от «Галатасарая», «Ипсвича», «Борнмута», «Челси». Очки у лондонцев также отобрали «Рома», «Фулхэм» и «Рейнджерс». Подопечные Анге Постекоглу оступаются в тех матчах, где должны побеждать на классе, и заставляют понервничать, даже когда ведут 3:0. Как итог – в Премьер-лиге «Тоттенхэм» только на 10-м месте. Спасает разве что то, что конкуренты выше не так стабильны, чтобы сформировать и поддерживать отрыв. После 16 туров «шпоры» всё ещё в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.

Есть неплохая основа – мешают травмы и авантюрный стиль

Ситуацию с «Тоттенхэмом» не так сложно объяснить. Как и в прошлом сезоне, команду подкосила череда травм. Тогда лондонцы тоже ближе к новому году лишились своего главного плеймейкера Джеймса Мэддисона, что подкосило атакующий потенциал. Теперь в лазарете оказались лидеры обороны. Очень не хватает расчётливых Кристиана Ромеро и Мики ван де Вена, Бэн Дэвис давал глубину скамейки. Ключевая потеря – Гильельмо Викарио. Итальянский голкипер – первый номер «шпор», но в матче против «Ман Сити» он сломал лодыжку и теперь требуется длительное восстановление.

Важно понимать, что в системе Постекоглу у игроков обороны определяющее значение. Требуются элитные исполнители, которые смогут компенсировать авантюрно-атакующий стиль и прикрывать партнёров. Вдобавок «Тоттенхэму» не хватает качественной ротации. Всё это приводит к тому, что потеря лидеров обороны дополнительно подсвечивает проблемы с организацией. Сразу проскакивают крупные счета, «робингудский футбол».

Осечки – случайность или начало спада

«Ливерпуль» неожиданно стабильнее, чем кто-либо в Премьер-лиге. «Арсенал» и «Ман Сити» потеряли своих системообразующих игроков – «горожане» так до конца сезона будут играть, плюс наслаивается стагнация возрастных лидеров. Поэтому недавние фавориты неожиданно отпустили молодую и только перестроившуюся команду. Вдобавок в топ ворвались «Челси» и «Ноттингем» – только обоим не хватает опыта, чтобы соперничать с «мерсисайдцами» (те всё же пробовали конкурировать с «Сити» и «Арсеналом» в прошлом году).

Но в недавних матчах проблемы появились даже у такого организованного и крепкого монстра. «Ливерпуль» в двух турах подряд теряет очки – причём огорчили их не самые крепкие «Фулхэм» и «Ньюкасл». Это можно объяснить тем, что в пользу соперников говорит организация и дисциплина. В то же время есть тревожный звоночек, что запал «красных» медленно затухает.

Шанс, которым нужно пользоваться

«Арсенал» тоже неожиданно залетел в гонку двумя годами ранее – тогда случился кризис у «Ливерпуля». Теперь команды поменялись местами. Но всё же есть небольшая разница. Кризис «Ман Сити» – это стагнация на дистанции всего сезона, а резкий обвал. И ощущается он глубже, чем то, что переживал «Ливерпуль».

К тому же отстал и другой конкурент «Арсенал». То есть прямо сейчас бороться приходится с неопытным и не самым стабильным «Челси». Ну и наконец, опыт. «Канониры» развалились на финишной прямой, поскольку им не хватило качества ротации и опыта. У «Ливерпуля» тоже нет первого – зато опыта больше.

Всё решит зимняя закупка – «красным» нужен форвард

И как раз проблему со скамейкой необходимо решить в зимнее трансферное окно. Очень важно снизить зависимость от Мохамеда Салаха. Прямо сейчас египтянин – футболист, который определяет эффективность группы атаки. Он лучший бомбардир команды. При этом не хватает элитного форварда, который бы подсвечивал сильные стороны вингеров. Диас и Жота всё же не совсем подходят, а Нуньес, когда дело доходит до завершения – кромешный кошмар.

Сообщалось об интересе «мерсисайдцев» к Маркусу Тюраму. Он дорого обойдётся клубу – француз закрепился в статусе лидера «Интера», а сейчас даже стал главной опцией в завершении. Плюс у него длительный контракт с «нерадзурри» и козырь – миланцы регулярно борются за титулы, а «красные» – лишь с переменным успехом.

Подавляющее преимущество

«Шпоры» – тот соперник, с которым «Ливерпулю» играть проще всего. За 20 последних матчей «мерсисайдцы» 12 раз одерживали победу, а проиграли только дважды – в октябре 2017-го и сентябре 2023-го.

Встречи всегда получаются результативные, причём забивают обе команды – эта тенденция тянется с декабря 2020 года. Самые результативные встречи на этом отрезке пришлись на сезоны-22/23 и -23/24. Оба раза победа была за «Ливерпулем» – 4:3 и 4:2 соответственно.