«Монако» взломал ПСЖ. Хюттер знает, как остановить Энрике – но Лига чемпионов навредила «монегаскам»

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17 декабря 2024, 23:20

Дома с парижанами играют отлично.

Выдали яркий старт

Монегаски наконец окончательно оправились от своего глобального кризиса, который оттолкнул команду за пределы топ-10 – этот период забыли как страшный сон. На дистанции последних пяти сезонов худший результат – шестое место в чемпионате. И в прошлом году – вторая строчка. К текущему чемпионату «Монако» подходил уже как стабильный французский гранд – с системным тренером, чёткой структурой игры и крепким костяком.

Начало сезона это только подтверждало. Коллектив Ади Хюттера разобрался с «Сент-Этьеном», «Лионом», «Осером», а на старте Лиги чемпионов неожиданно остановил ожившую «Барселону». На дистанции первых 11 матчей во всех турнирах монегаски не проиграли ни разу – и лишь в трёх матчах сыграли вничью. На этом отрезке обыграли в том числе «Црвену Звезды» – сербы вообще получили разгром (1:5).

Конечно, в чемпионате аналогичный ход набрал и «Марсель» – но даже рванувшую с Де Дзерби команду «Монако» уверенно обгонял. И шёл на равных с «Пари Сен-Жермен» – конкуренты набрали по 30 очков.

Испытание провалено – проиграли принципиальные матчи

И всё-таки сказывается разница в подборе игроков и качестве ротации. Парижане темп сохранили – а вот монегаскам стало тяжелее. Первые тревожные звоночки – во второй половине октября-начале ноября банда Хюттера уступила «Ницце» и «Анже». Поражение от первых не так страшно – это крепкий соперник, который идёт в зоне еврокубков. Но «Анже» – андердог, борется за выживание.

Осечкой «Монако» «Марсель» воспользовался – провансальцам и самим тогда тяжело давались очки, но конкретно в 10-м туре одержали победу. И в начале декабря монегаскам предстояло главное испытание первой части сезона – очный поединок с «Марселем», вновь отставшим на три очка.

Перед тем поединком играли с другим топ-клубом – «Бенфикой» (2:3). Энергозатратный матч аукнулся – «Монако» упустил ничью на последних минутах – 1:2. При этом Хюттер успокаивал:

Я помню, что в середине прошлого сезона мы шли на пятом или шестом месте, было это в январе. Однако это не помешало нам здорово завершить сезон и пробиться в Лигу чемпионов. Мы знали, что нам предстоит встреча с сильной командой, которую возглавил отличный тренер. Нужно продолжать борьбу. Сегодня мы очень расстроены тем, как сложилась эта встреча (1:2), однако нам не может быть стыдно за то, что мы показали на поле.

Только осечек у «Монако» больше, чем у парижан – и разрыв лишь увеличивается.

Новый вектор парижан

Перестройка была неизбежна – постепенно ПСЖ лишился своих звёзд, которые формировали имидж клуба-диснейленда. Последним игроком такой величины был Килиан Мбаппе. Не осталось ни Рамоса, ни Месси, ни Неймара – а подписанные Асенсио, Рамуш, Коло-Муани ощутимо уступают в известности. При этом просадки в плане результата не наступило, плюс выровнялся баланс сил, нет перекосов в зарплатной ведомости.

К этому моменту оформилась новая группа игроков, которая отвечает за результат. На первый план вышли не Коло-Муани или Рамуш, а 22-летний вингер Брэдли Баркола. Футболист получает не так много времени на поле – но уже забил 10 мячей в чемпионате и отдал две голевые. Вместе с ним более заметны в атаке стали Ли Кан Ин и Усман Дембеле, идеально вписался в команду плеймейкер-новичок Жоау Невеш. Кореец отметился шестью голами, француз забил столько же и отдал пять голевых, а в активе португальца – шесть ассистов и два мяча.

Прямо сейчас чемпионство – единственное, на что ПСЖ может рассчитывать

В Лиге 1 у гегемона ожидаемо не возникает проблем – разве что в тех случаях, когда команда проигрывает сама себе. До сих пор парижане не проиграли в Лиге 1 ни разу – очки смогли отобрать только «Нант», «Осер», «Ницца» и «Реймс».

Но судить о форме ПСЖ стоит не по чемпионату, а по Лиге чемпионов. Там у команды как раз возникают проблемы. На фоне соперников своей весовой категории парижане стираются. Они «всухую» проиграли «Арсеналу» (0:2) и «Баварии» (0:1), также потерпели поражение от «Атлетико» (1:2). На этом фоне вполне реален сценарий, при котором парижане вообще не отберутся в плей-офф.

Понятно, что с грандами играть приходится чаще – но путь в плей-офф был бы примерно такой же. ПСЖ не готов бороться за главный еврокубок. А в Лиге 1 конкуренция на порядок слабее. «Марсель» только вернулся в топ-3, «Монако» снова не хватает качества ротации. Никто не может обойти ПСЖ , пока те не заскучают.

Разница в классе никуда не делась – но даже так «Монако» способен на сенсации

Очевидное преимущество на отрезке последних 20 очных встреч – на стороне парижан. 13 раз они одерживали победу, тогда как монегаски записали себе в актив всего четыре. Но именно в последнее время – и в домашних стенах – «Монако» добился наибольших успехов. В гостях ПСЖ проиграл два матча из последних четырёх – и только в одном одержал победу.

В марте команда Хюттера удержала нулевую ничью, а в феврале 2024 «монегаски» оформили крупную победу (3:1).

Прогноз Soccer.ru: сейчас «Монако» нестабилен – поэтому и судить об их перспективах однозначно не получится. Доверимся статистике домашних матчей – Хюттер снова остановит Энрике. Опять будет ничья.