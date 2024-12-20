Матч с «Сити» – шанс для «Виллы». У «львов» был провал осенью, но они не аутсайдеры

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20 декабря 2024, 21:29

Есть пример перед глазами.

«Львы» всё ещё на плаву

Банда Эмери на первых порах держалась бодрячком и опровергала прогнозы скептиков. Был велик риск, что под давлением двух топ-турниров клуб из Бирмингема посыпется. На деле «Вилла» стартовала ударным отрезком с одним поражением за 13 матчей. Проиграли только «Арсеналу» – в момент, когда «канониры» ещё не потеряли Мартина Эдегора и для них ещё не началась чёрная полоса.

Сильно «львов» подкосили матчи второй половины осени. Всё-таки опыта и глубины состава не хватило – команда вылетела из Кубка Английской Лиги, в ЛЧ получила 0:1 от «Брюгге». Зима началась с восьмого матча подряд без побед – за четыре тура опустились с четвёртой строчки до 12-й, зато смогли отобрать один балл у «Ювентуса».

Прямо сейчас положение «Виллы» тяжёлое, но не безнадёжное. Ниже определённого уровня «львы» не падают, в четырёх недавних встречах взяли уже три победы. Шесть очков с «Брентфордом» и «Саутгемптоном» позволили вернуться в битву за еврокубки, а победа над «Лейпцигом» вернула уверенность в своих силах.

Форвард-джокер – то, за что можно зацепиться

Во многом спад объясняется формой игроков. Интересная ситуация складывается на острие. Не так эффективен, как ранее, Олли Уоткинс. Форвард становился лучшим бомбардиром команды на протяжении предыдущих четырёх сезонов, а прошлый чемпионат вообще стал для него лучшим в Бирмингеме – 19 голов. Сейчас у него после 16 матчей АПЛ только семь забитых мячей.

В то же время раскрывается молодой колумбиец Джон Дуран. 21-летний форвард приходил из МЛС тремя годами ранее, но на первых порах сидел в глухом запасе. Прорывным был прошлый сезон (пять мячей за 23 матча АПЛ ), теперь доверять ему стали чуть больше.

Загвоздка в том, что Эмери не хочет усаживать Уоткинса на скамейку, но Дуран, даже получая мало игрового времени, великолепно им пользуется. Джон стал настоящим джокером, его форма может вытащить «Виллу». Стоило бы попробовать ему довериться.

Манкунианское дерби ударило по самолюбию

«Горожанам» покоряется очередное дно, хотя каждый раз думаешь: ещё ниже упасть невозможно. В девяти из 11 недавних матчей они потерпели поражение, но к дерби с МЮ подходили с запредельным настроем. Фундамент «красных дьяволов» тоже ходуном ходит – при этом недавно сменился тренер, идёт активная фаза перестройки. Такого соперника надо обыгрывать.

И поначалу матч складывался худо-бедно в пользу «горожан». До самой концовки владели минимальным преимуществом благодаря голу Гвардиола. Но потом включился Диалло – Амад заработал пенальти (его реализовал Фернандеш), а затем забил и сам. Матч перевернулся за две минуты. Так «Сити» вплотную к себе подпустил «Борнмут» и «Астон Виллу».

Закупка и списанная звезда – возможные пути решения

Масштабы бедствия «Сити» из-за спонтанности обвала даже больше, чем провал «Ливерпуля» в сезоне-22/23. Но и боссы «горожан» готовы серьёзно потратиться, чтобы спасти сезон. Ключевая позиция, которая требует решения – опорная зона. Системообразующий хавбек Родри выбыл до конца кампании с крестами, а равнозначную замену обладателю ЗМ найти невозможно.

Приоритетный вариант для «Сити» – лидер «Сосьедада» Мартин Субименди. Опорник давно выступает на топ-уровне, к тому же Альгуасил ставит энергозатратный футбол. Это даёт неплохие шансы, что адаптация пройдёт быстро. В то же время оформить сделку почти невозможно. Летом на лидера «бело-голубых» выходил «Ливерпуль». «Красным» ответили отказом – и Мартин поддержал родную команду. Теперь же «Сити» пытается выдернуть краеугольный камень «Сосьедада» по ходу сезона, так что у басков все карты на руках.

Есть и другой вариант – более спорный, но и лучше подходящий под определение временный. На Субименди потребуется астрономическая сумма, однако гораздо дешевле обойдётся трансфер Поля Погба. Рисков в этом сценарии хватает – француз после возвращения в «Юве» провёл всего восемь игр в Серии А, отбывает дисквалификацию из-за допинга. И это вдобавок к тому, что никуда не делся его сложный характер. Это футболист настроения, которому необходимо доверие и полная поддержка тренера. Показательно, что он не сработался с Моуриньо. Но у него есть опыт игры в опорной зоне, если его вернуть на топ-уровень, Пеп получит элитного плеймекера, который по уровню может тягаться с Де Брюйне. И это – за сущие копейки. «Сити» рассматривает такую возможность, выбор за тренером.

Победа будет для «львов» подвигом, но без него не забраться в зону ЛЧ

За последние 20 матчей с «Сити» «Вилла» только дважды одержала победу и два раза зацепила ничью. При этом по одной победе и ничьей «львы» оформили в последние два сезона – это уже показатель прогресса. Теперь команда может тягаться с «небесно-голубыми», тем более когда последние в состоянии кризиса.

Ещё важнее – турнирная составляющая поединка. Парни Эмери смогли предотвратить падение и быстро сгруппировались, до первой пятёрки – всего два очка. И как раз «Сити» эту пятёрку замыкает. Если «Вилла» хочет вернуться в борьбу за ЛЧ , камбэк надо начинать сейчас, лучше шанса не будет.