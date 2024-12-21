«Атлетико» стал близок к чемпионству. Есть причины поверить в Симеоне перед тяжёлым выездом

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21 декабря 2024, 11:24

Команда выглядит всё лучше.

Запал иссяк

Вплоть до 18-го тура каталонцы сохраняли крепкие позиции на вершине Ла Лиги. Всё благодаря огненному старту сезона. Тренерская рокировка действительно дала эмоциональный заряд – на свежих ногах «сине-гранатовые» улетели далеко вперёд. В то же время «Реал» переживал тяжёлую интеграцию Килиана Мбаппе в костяк, а «Атлетико» изучал функционал, который расширился с появлением Конора Галлахера, Хулиана Альвареса, Александра Сёрлота и других новичков.

К счастью для Флика, как раз на этот отрезок пришлись принципиальные для «блауграны» матчи – каталонское дерби с «Жироной» (в прошлом сезоне провалили оба матча), встреча с «Баварией» (годы унижений в Лиге чемпионов) и «эль-класико» (три победы «сливочных» в прошлом сезоне). В каждой из этих игр «Барса» одержала победу – причём убедительную.

Правда, эти достижения нивелирует спад, который догнал каталонцев в начале ноября. «Сосьедад» нанёс «сине-гранатовым» первое поражение за восемь матчей, сразу после балл отобрала «Сельта» – и с того момента «Барса» выиграла лишь три матча из восьми. Позднее поражение каталонцам нанесли «Лас-Пальмас» и «Леганес».

Главная потеря – 17-летний воспитанник

Всё преимущество, заработанное ранее, испарилось – чемпионская гонка начинается заново, только на этот раз у «Барселоны» нет никакого психологического преимущества. К тому же вмешиваются травмы. Флик потерял ключевых игроков. Марк-Андре тер Штеген выбыл в сентябре, серьёзно повредив колено – основной вратарь перенёс операцию и теперь не появится на поле до конца сезона.

В центре обороны есть крепкие центрбеки Кубарси и Араухо, глубины добавляют Гарсия и Мартинес – но Андреас Кристенсен давал возможность для качественной ротации, он в лазарете до конца года.

Сильнее всего жизнь каталонцам усложнила игра с «Леганесом», по итогам которой выбыл лидер команды – молодой вингер Ламин Ямаль. В текущем сезоне 17-летний юниор стал главной опцией «сине-гранатовых» в атаке, за 16 матчей в чемпионате отметился пятью голами, а также отдал девять ассистов. Теперь молодой исполнитель пропустит игру с «Атлетико» и будет восстанавливаться в течение трёх-четырёх недель из-за травмы голеностопа.

«Матрасники» летят на вершину

Для мадридцев, наоборот, первые матчи сезона складывались крайне тяжело. Команда Симеоне сразу же потеряла очки с «Вильярреалом», а в третьем туре сыграла вничью с «Эспаньолом». В сентябре октябре к этому добавились неудачи против «Райо Вальекано» (1:1), «Бенфики» (0:4), «Сосьедада» (1:1), «Лилля» (1:3), «Бетиса» (0:1). Поражение от «зелёно-белых» до сих пор – последнее для «матрасников». С тех пор мадридцы выдали 11 побед подряд – и в том числе обыграли «Пари Сен-Жермен».

Видимо, такая пробуксовка была необходима. Симеоне знакомился с новичками команды, подбирал для них оптимальные позиции и подходящий функционал. И теперь, когда футболисты сыгрались, коллектив полетел на вершину. На данный момент «матрасники» – уже вторая команда чемпионата. Обогнали даже «Реал», который изначально считался фаворитом. В активе мадридцев 38 очков, как и на счету «Барселоны», – но вдобавок к этому есть матч в запасе.

С такими конкурентами шансов всё больше

Очень странно писать об этом, но «Атлетико» – точно не аутсайдер чемпионской гонки. У «матрасников» нет проблем с финансами в отличие от «Барсы». Поэтому, когда «сливочные» получили в усиление молодого Эндрика и одного из лучших форвардов планеты Килиана Мбаппе, именно их соседи ответили активной трансферной кампанией. Группу атаки усилили Галлахер, Альварес, Сёрлот, важное приобретение в линию обороны – Робин Ле Норман. К этому моменту новички нащупали химию и встроились в состав команды – теперь за результативность отвечает не только Гризманн (лучший бомбардир команды – Александр).

Прямо сейчас ситуация «матрасникам» на руку. «Барселона» сбавила ход и потеряла лидера атаки – точно ещё не раз оступится за то время, что Ламин будет восстанавливаться. «Реал» тоже потихоньку оживает – Беллингем смотрится на поле куда лучше, чем на старте сезона. Даже Килиан Мбаппе периодически показывает всплески привычной формы. Но «сливочные» по-прежнему довольно нестабильны – об успешной адаптации говорить пока рано.

«Атлетико» на их фоне смотрится уверенно и уже показал прогресс по сравнению с первыми матчами кампании. Главное – одержать победу в принципиальном поединке. Тогда дело останется за тем, чтобы оборонять лидерство.

В мадридском дерби Симеоне более успешен

Два последних матча с «Реалом» завершились для «матрасников» ничьей, да и на дистанции шести предыдущих дерби они уступали «сливочным» лишь раз. Противостояние с каталонцами, несмотря на их кризис, для банды Симеоне почему-то складывается гораздо тяжелее.

За семь последних матчей против «сине-гранатовых» «Атлетико» побеждал лишь раз – в октябре 2021 года дома. В пяти следующих встречах сильнее оказывалась «Барса». В гостях статистика мадридцев ещё хуже – четыре года без побед.

Прогноз Soccer.ru: прямо сейчас положение «матрасников» намного выгоднее. Поставим на набравших форму парней Симеоне – они одержат победу и выведут «Атлетико» в лидеры чемпионата.