Легенда МЮ поднимает чемпионов Англии. У звёздного нападающее богатое тренерское будущее

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вчера, 23:48

Планомерно идёт по нарастающей.

Руд ван Нистелрой проделал большой путь всего за полтора года. Летом 2023 года специалист попрощался с должностью наставника ПСВ , а в минувшее межсезонье вернулся в «Манчестер Юнайтед». Успел даже поработать в качестве главного – но ушёл. Всё для того, чтобы возглавить другой клуб АПЛ . Уже на постоянной основе. «Лисы» могут стать открытием ближайших сезонов, а Руд – новым топ-тренером для английских грандов.

Не стал заложником карьеры игрока

Для многих бывших футболистов ловушка – мерить свой имидж как тренера достижениями в качестве игрока. Александр Мостовой упорно не шёл учиться на тренерскую лицензию и говорил, что не игравший тренер не может быть сильным.

Оле-Гуннар Сульшер до сих пор сидит без работы после того, как тренировал «Юнайтед». Карпин раскрывается как топ-менеджер только сейчас – при том, что начал свой путь в качестве генерального директора «Спартака» ещё в 2008 году.

Начиная карьеру тренера, всему надо обучаться заново. И не отказываться от работы – даже если предлагают место где-то в глубинке или в академии. Ван Нистелрой это быстро понял – поэтому осел в Эйндховене и начал тренировать в академии ПСВ . Постепенно специалист вырос в клубной системе до наставника молодёжки, а после попал и в основную команду. Поступательное развитие позволило легко войти в профессиональный футбол – и в первый же сезон Руд взял серебро Эредивизи, завоевал Кубок и Суперкубок Нидерландов. Плюс за ним закрепился имидж специалиста, который ставит атакующий футбол.

Вернулся, чтобы помочь тен Хагу – смог разгрузить игроков после отставки

Целый год голландский менеджер находился без работы. ПСВ он покинул по собственному желанию – ван Нистелрой чувствовал, что не получает достаточно поддержки в клубе, чтобы продолжать работу.

Зато специалист был отдохнувший в момент, когда понадобился МЮ . В минувшем сезоне манкунианцы пережили кошмар. На поле не клеилось абсолютно ничего, команда обновила сразу несколько антирекордов, тен Хагу не удавалось наладить ситуацию из-за постоянных травм, на самого тренера свалилось немало критики. После появления Джима Рэтклиффа в клубе решили дать менеджеру ещё один шанс. Но всё же обновили тренерский штаб. В том числе пригласили ван Нистелроя как человека, который отлично понимает дух «красных дьяволов», к тому же лучше, чем ЭТХ, налаживает связь с коллективом.

Вскоре понадобилась его помощь у руля – поражение от «Вест Хэма» стало последней каплей, тен Хага уволили. Тогда-то и проявились сильные стороны Руда. Он быстро наладил взаимопонимание с игроками и постарался сбросить напряжение – в первом же матче после рокировки манкунианцы разбили «Лестер» (5:2) в Кубке. Атмосфера начала налаживаться, вскоре команда поделила очки с «Челси» (1:1), обыграла ПАОК в Лиге Европы (2:0) и вновь разгромила «Лестер» (3:0) – уже в чемпионате.

Специалист отлично справился со своей задачей – удержал МЮ от развала, поработал над атмосферой в раздевалке и снизил градус проблем, прежде чем передать руководство Амориму.

«Красные дьяволы» предпочли Аморима – и для ван Нистелроя это к лучшему

За голландца было обидно. Намечалась красивая история – к клубной легенде обратились в критический для себя момент, специалист выправил ситуацию. И по уму заслужил поработать ещё. Тем более ван Нистелрой был знаком с положением дел, понимал источники проблем и был готов с ними работать. В конце концов, он ставит атакующий футбол, который наверняка бы понравился фанатам и руководству. Но его успехи не стали принимать во внимание – почти сразу после рокировки стало известно, что новым тренером будет Рубен Аморим. Независимо от тог, что покажет Руд.

С другой стороны, для голландца это и к лучшему. Важно развиваться поступательно – резкие скачки в карьере могут не принести ничего хорошего. Тот же Стивен Джеррард начинал в родном «Ливерпуле», потом пришёл в «Рейнджерс» – но испытания «Астон Виллой» не выдержал и после отставки пришлось ехать в Саудовскую Аравию.

Или Фрэнк Лэмпард – вернулся в родной «Челси» сразу после успехов с «Дерби Каунти» и соблазнился первыми успехами. Опыт показал, что это было лишь стечение обстоятельств – дальнейшая работа в «Эвертоне» и скоротечное назначение в «Челси» не принесли ничего хорошего.

Хорошо начал с «Лестером» – свой стиль и навыки надо отточить

Руд получил назначение в клуб подходящего уровня. «Лестер» имеет за плечами счастье сенсационного чемпионства и опыт борьбы за место в еврокубках, а также горечь недавнего вылета и мотивацию от возвращения в АПЛ . Смесь горючая, Стив Купер с ней справиться не смог.

Зато у ван Нистелроя были предпосылки. Он прошёл все ступени детско-юношеского футбола и закрепился во взрослом, тренировал голландский топ-клуб и познал чемпионскую гонку на позиции тренера. В МЮ прошёл быстрый курс кризис-менеджера. Всё это необходимо в «Лестере».