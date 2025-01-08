Демарш Вендела обличает минусы «Зенита». Менеджеры близки к стратегическому проколу

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08 января 2025, 22:32

Свобода делает футбол лучше.

Нет смысла ломать хавбеку Венделу карьеру

Не хочет играть за «Зенит». Не хочет выступать в РПЛ довольно давно. Ещё со времен серьезных торгов с «Фламенго», куда Маркуса хотели забрать вместе с Клаудиньо. Вендел последователен в решении, никому не врет о безмерной любви до футбольного гроба. Собрался осенью на серию неплохих матчей, чтобы появился интерес других клубов. Но по бразильцам видно, когда выдают обязательную программу. Похожи на певцов, поющих под фонограмму на скучном концерте в провинции.

Вендел достаточно крут, чтобы на холостом ходу собрать 8 голевых передач и 1 забитый мяч в РПЛ . У него 91.4 % точных передач и привычно низкий процент потерь в простых ситуациях. Вендел крутой игрок. Но если пару лет назад был в первой десятке по средним оценкам в РПЛ , то сейчас 27-й. Многие футболисты выступали стабильнее, чем Маркус. Вендел шесть из восьми голевых передач раздал ещё летом. С конца сентября у него ни одного результативного действия в матчах за «Зенит».

Как ещё игрок может намекнуть на потерю мотивации? Маркус отметился лишь желтыми карточками на отрезке с поражениями от «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Акрона». Семак сам сказал, что глаза у игроков не горят. Знаем причину. У «Зенита» нет удачных продаж на повышение. Ренан, Изидор, Круговой, Малком, Кейрос и Альберто не ушли на повышение в серьезные клубы больших лиг. Вендел не играет за «Марсель», Барриос не лидер полузащиты сенсационного «Ноттингем Форест».

У футболистов вроде Клаудиньо, Вендела, Кассьерры и остальных появляется ощущение, что застряли в матрице. «Зенит» снова может забрать все трофеи. Суперкубок у «Краснодара» выиграли. Мусаев и его подопечные склонны к вредительству самим себе, как и «Спартак» Станковича. Но Венделу не хочется быть лишь чемпионом РПЛ . Мечтает развиваться, а это возможно сделать за пределами РПЛ . Футболист точно пытался договориться, но ему отказывают. А спортсмены гордые люди.

В Санкт-Петербурге принято верить в непогрешимость клубных решений. Но комментатор Орлов и эксперты, которые не скрывают статус фанатов «Зенита», ставят под сомнение стратегию, где есть отказы футболистов возвращаться в состав в межсезонье. Вендел уже бывал в загуле, вернулся с жирком на боках. Называл разные причины для ухода. Теперь в основе его мировоззрения желание поиграть в еврокубках. Или хотя бы в очень серьезном дивизионе в Европе. Имеет право.

Право на свободу передвижения. А у «Зенита» нет права вредничать. Венделу влепили ценник в 30 миллионов евро. Игрок с его подходом к работе – не самый дисциплинированный, в 27 лет оценивается в 20 миллионов евро. Учитывая, что «Зенит» забрал молодого бразильца из «Спортинга» именно за такие деньги, пора вернуть Вендела в еврокубки. Или найти хавбеку подходящий клуб в Бразилии. Вечный эгоизм может вредить футбольным командам, «Зениту» нужно уметь отпускать.

«Зениту» важно научиться играть в новом стиле

Звучат панические аргументы, почему надо наплевать на желания Вендела и силой заставить вернуться. В «Зените» боятся, что уход Маркуса запустит цепную реакцию. Вдруг многие захотят уехать. Очевидно, что Вендел среди системных игроков. Без него и Барриоса можно сломать старый «Зенит». Вот только даже когда хавбеки на поле, Семаку добавляют нервов середняки РПЛ , а не только лидеры. «Спартак» в Санкт-Петербурге был близок к победе, хотя лидеры вышли в основе.

Удачный старт Глушенкова показал Семаку, что перемены не всегда вредят. Максим травмировался и сбавил, но его наглость понравилась сильнее, чем умение Клаудиньо и Вендела катать мяч в невысоком темпе. Игроки в застое. Им не нужно развиваться, чтобы до последнего тура бороться за титул. Обычно конкуренты сами помогают остаться с чемпионским кубком. Такой сценарий расхолаживает. «Зенит» не играет иначе, а просто ставит на яркие отрезки сильных мастеров.

Выстреливали Глушенков, Латышонок и Мостовой. В прошлом сезоне тащил Кассьерра, а теперь попадает мячом в сетку ворот намного реже. «Зениту» надо поменяться. Переживают, что без Вендела загнется оркестр, но ведь Маркус рано или поздно уедет. Даже если проведет весну в «Зените», то захочет уйти летом. Надо готовиться. Но у Семака нет в напарниках надежного спортивного директора на одной волне. Тренер упрекал руководство, что не спрашивают его мнения.

Но тут Семак сам виноват. Всегда старается пересидеть конфликтные ситуации. Не заступился за Кругового, которого отправили в резерв за решение уйти в ЦСКА свободным агентом. Не помог Венделу попасть в клуб уровня «Ювентуса». Артура замариновал в запасе. «Зениту» позже придется играть без Сантоса, Барриоса и Вендела. Чем быстрее примут реальность – тем проще будет перестройка. Но Семак боится перемен. Отсюда коллекции латералей, вингеров и центрфорвардов.

Вендел не единственный, кто подумывает об уходе

В «Зените» настаивают, что всё под контролем. А игроки, так как у них безумные зарплаты, в интервью отбиваются дежурными фразами. Никто не говорит, что у них на душе, опасная история. Тысячу раз убеждались, что когда «Зенит» разваливается, то в основном изнутри. Халк против Денисова, выходки игроков поколения Широкова, недовольство сильными иностранными тренерами, которым обещали рай и обманывали. Теперь очередной отказ Вендела возвращаться. Не все такие верные, как Сантос.

Одного из руководителей клуба Аршавина не услышали, когда предлагал сменить вектор на российский. Считали, что доверять лишь своим дорого и опасно. Можно увидеть москвичей и «Краснодар» с трофеями. Наверное, были правы. Обычно хватает ярких отрезков Клаудиньо, Вендела и Кассьерры, чтобы покорить РПЛ . Но нельзя вечно повторять одну мелодию годами, представляя её новым чемпионским синглом. «Зенит» не певица Керри, чтобы зарабатывать состояние на Рождественском альбоме.