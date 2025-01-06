У Сафонова первый из многих трофеев во Франции. А Головин ошибся с выбором клуба

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вчера, 10:07

Александр зря держится за «Монако».

Матвей болел за Доннарумму со скамейки

Итальянец оказался крепким парнем. Хотя раны на лице не зажили до конца – шипы разрезали щеку вратарю ПСЖ , основной голкипер решил сыграть в финале Суперкубка Франции. Сафонов сидел на скамейке и активно реагировал на происходящее на поле в Катаре. Владельцы ПСЖ решили сыграть на родной земле. А это означало, что фавориту точно нельзя уступать кубок. Луис Энрике играется с огнем в Лиге чемпионов, но во внутренних турнирах существует одной правило.

Соперники парижан получают победы и ничьи, лишь когда ПСЖ допускает грубые ошибки и демонстрирует явное падение собственных футбольных стандартов. Когда команда не справилась с «Лансом» в Кубке Франции, то пришлось рисковать в серии пенальти. Сафонов отразил два удара, сохранил ПСЖ шанс на требл. Доннарумма против «Монако» в финале совершил пять сейвов. Игра раскрылась во второй половине, когда начали отвечать атакой на атаку. Но вратарь выручил.

Учитывая статус, уровень и возраст – Доннарумме всего 25 лет, голкипер немного моложе, чем форвард Мбаппе, итальянец захочет пойти на повышение, уйти из Лиги 1. Предложения точно будут, ведь «Реалу», «Манчестер Сити» и «Баварии» скоро могут понадобиться голкиперы. Куртуа, Эдерсон и Нойер уйдут, а сменщики могут не справиться. Тогда резервный вратарь Сафонов окажется в основе ПСЖ , где его хорошо приняли. Бывают попадания, даже если идёшь в резерв.

А пока Матвей наслаждается празднованием первого в карьере трофея. Суперкубок Франции не настолько значимый кубок, чтобы сходить с ума. Дальше важные матчи в национальных турнирах и Лиге чемпионов. ПСЖ взял 11 из 12 последних Суперкубков Франции. Хорошая статистика для Сафонова. Выиграет много трофеев, получит опыт работы в чемпионском коллективе. Полезно для карьеры, ведь самому Матвею лишь 25 лет, у него впереди десяток лет в футболе.

ПСЖ контролировал финал против «Монако»

Бывали случаи, когда «монегаски» удивляли парижан. Тогда команда в красно-белых футболках смотрелась заметно лучше, а фаворит разочаровывал. Вот только Луис Энрике сделал одну важную штуку в Париже. Не доверяет футболистам, вроде Верратти и Неймара. Именно звёзды проигрывали с ПСЖ важные матчи до этого. Талантливые итальянец и бразилец представляли группу футболистов парижан, которые тратили силы на вечеринки и алкоголь. Концентрация падала, отравляли коллектив.

Вчера Верратти сидел на трибунах, он сейчас играет в Катаре. А у Энрике даже Дембеле заставляют анализировать ошибки за полем. Тренер простил крайнего форварда после ссоры, а тот отплатил победным голом в пустые ворота на 92-й минуте. У «Монако» есть привычка глупить в обороне на ровном месте. Тяжело сделать это за несколько секунд до финального свистка в основное время, но напарники Головина справились. В результате ПСЖ разогнал контратаку левым флангом и взял трофей.

ПСЖ контролировал поединок почти на всех отрезках по хронологии. У них было под три десятка ударов по чужим воротам. Героем всего матча, если оценивать уровень мастерства и количество включений в игру, можно смело назвать голкипера «Монако» молодой швейцарский вратарь Филипп Кён. Летал красиво, взял 9 ударов из 10. Можно также упрекнуть футболистов ПСЖ . Часто били высоко, что удобнее для прыгучих голкиперов. Парижане не просто так ищут на рынке «девятку», нужен нападающий.

Зато в финале четко отработали хавбеки Витинья, Заир-Эмери и Невеш. Перспективный треугольник, все любят работу с мячом. И станут ещё стабильнее, если Луис Энрике придумает, как грамотно распределить нагрузки без мяча между молодыми полузащитниками. Футболисты «Монако» старались, у них тоже неплохая культура паса. Но Хюттер не придумал эффективный атакующий кулак. Поставив Головина ближе к центру, а Минамино в четверку из атаки, не получили цунами убойных моментов.

Головин прожигает молодость в Монте-Карло

Жизнь в Монако прекрасна, если ты ловелас, которого любят европейские актрисы, и азартный игрок с миллионами евро в трастовом фонде прабабушки. Старушка торговала виски во время «сухого закона», а потом купила несколько нефтяных вышек в Техасе. Но семь сезонов в нестабильном «Монако» без трофеев – плохая карьера для сильного футболиста родом из городка Калтан за тридевять земель от Франции. Если взять состав, с которым Головин начинал в клубе Лиги 1, то остался только он.

Многие бывшие напарники хавбека представляют клубы АПЛ , пускай не все так удачно, как хавбек Тилеманс «Астон Виллу». Полузащитник Тчуамени взял пять кубков за год с «Реалом». Футболисту уровня Головина нечего делать в «Монако» столько лет, ведь шансы завоевать значимые трофеи стремятся к нулю. Александр в команде как белая ворона, и не только из-за крашеных волос. За шесть с половиной сезонов Головин пережил восемь тренерских отставок, что тоже подчеркивает ошибочность пути.

Тренер Хюттер подписал новый контракт, но не сумел отпраздновать успех победой над ПСЖ . «Монако» не проигрывал фавориту полтора часа, но строго благодаря голкиперу и промахам игроков столичного клуба. Головин парочку раз технично развернул атаки своей команды в нужном направлении. И в итоге остался без первого трофея во Франции. Тот случай, когда выгоднее быть запасным вратарем вечного чемпиона Сафоновым, чем капитаном команды с нестабильными выступлениями и без кубков.