У Сафонова первый из многих трофеев во Франции. А Головин ошибся с выбором клуба

Александр зря держится за «Монако».
Матвей болел за Доннарумму со скамейки
Итальянец оказался крепким парнем. Хотя раны на лице не зажили до конца – шипы разрезали щеку вратарю ПСЖ, основной голкипер решил сыграть в финале Суперкубка Франции. Сафонов сидел на скамейке и активно реагировал на происходящее на поле в Катаре. Владельцы ПСЖ решили сыграть на родной земле. А это означало, что фавориту точно нельзя уступать кубок. Луис Энрике играется с огнем в Лиге чемпионов, но во внутренних турнирах существует одной правило.
Соперники парижан получают победы и ничьи, лишь когда ПСЖ допускает грубые ошибки и демонстрирует явное падение собственных футбольных стандартов. Когда команда не справилась с «Лансом» в Кубке Франции, то пришлось рисковать в серии пенальти. Сафонов отразил два удара, сохранил ПСЖ шанс на требл. Доннарумма против «Монако» в финале совершил пять сейвов. Игра раскрылась во второй половине, когда начали отвечать атакой на атаку. Но вратарь выручил.
Учитывая статус, уровень и возраст – Доннарумме всего 25 лет, голкипер немного моложе, чем форвард Мбаппе, итальянец захочет пойти на повышение, уйти из Лиги 1. Предложения точно будут, ведь «Реалу», «Манчестер Сити» и «Баварии» скоро могут понадобиться голкиперы. Куртуа, Эдерсон и Нойер уйдут, а сменщики могут не справиться. Тогда резервный вратарь Сафонов окажется в основе ПСЖ, где его хорошо приняли. Бывают попадания, даже если идёшь в резерв.
А пока Матвей наслаждается празднованием первого в карьере трофея. Суперкубок Франции не настолько значимый кубок, чтобы сходить с ума. Дальше важные матчи в национальных турнирах и Лиге чемпионов. ПСЖ взял 11 из 12 последних Суперкубков Франции. Хорошая статистика для Сафонова. Выиграет много трофеев, получит опыт работы в чемпионском коллективе. Полезно для карьеры, ведь самому Матвею лишь 25 лет, у него впереди десяток лет в футболе.
ПСЖ контролировал финал против «Монако»
Бывали случаи, когда «монегаски» удивляли парижан. Тогда команда в красно-белых футболках смотрелась заметно лучше, а фаворит разочаровывал. Вот только Луис Энрике сделал одну важную штуку в Париже. Не доверяет футболистам, вроде Верратти и Неймара. Именно звёзды проигрывали с ПСЖ важные матчи до этого. Талантливые итальянец и бразилец представляли группу футболистов парижан, которые тратили силы на вечеринки и алкоголь. Концентрация падала, отравляли коллектив.
Вчера Верратти сидел на трибунах, он сейчас играет в Катаре. А у Энрике даже Дембеле заставляют анализировать ошибки за полем. Тренер простил крайнего форварда после ссоры, а тот отплатил победным голом в пустые ворота на 92-й минуте. У «Монако» есть привычка глупить в обороне на ровном месте. Тяжело сделать это за несколько секунд до финального свистка в основное время, но напарники Головина справились. В результате ПСЖ разогнал контратаку левым флангом и взял трофей.
ПСЖ контролировал поединок почти на всех отрезках по хронологии. У них было под три десятка ударов по чужим воротам. Героем всего матча, если оценивать уровень мастерства и количество включений в игру, можно смело назвать голкипера «Монако» молодой швейцарский вратарь Филипп Кён. Летал красиво, взял 9 ударов из 10. Можно также упрекнуть футболистов ПСЖ. Часто били высоко, что удобнее для прыгучих голкиперов. Парижане не просто так ищут на рынке «девятку», нужен нападающий.
Зато в финале четко отработали хавбеки Витинья, Заир-Эмери и Невеш. Перспективный треугольник, все любят работу с мячом. И станут ещё стабильнее, если Луис Энрике придумает, как грамотно распределить нагрузки без мяча между молодыми полузащитниками. Футболисты «Монако» старались, у них тоже неплохая культура паса. Но Хюттер не придумал эффективный атакующий кулак. Поставив Головина ближе к центру, а Минамино в четверку из атаки, не получили цунами убойных моментов.
Головин прожигает молодость в Монте-Карло
Жизнь в Монако прекрасна, если ты ловелас, которого любят европейские актрисы, и азартный игрок с миллионами евро в трастовом фонде прабабушки. Старушка торговала виски во время «сухого закона», а потом купила несколько нефтяных вышек в Техасе. Но семь сезонов в нестабильном «Монако» без трофеев – плохая карьера для сильного футболиста родом из городка Калтан за тридевять земель от Франции. Если взять состав, с которым Головин начинал в клубе Лиги 1, то остался только он.
Многие бывшие напарники хавбека представляют клубы АПЛ, пускай не все так удачно, как хавбек Тилеманс «Астон Виллу». Полузащитник Тчуамени взял пять кубков за год с «Реалом». Футболисту уровня Головина нечего делать в «Монако» столько лет, ведь шансы завоевать значимые трофеи стремятся к нулю. Александр в команде как белая ворона, и не только из-за крашеных волос. За шесть с половиной сезонов Головин пережил восемь тренерских отставок, что тоже подчеркивает ошибочность пути.
Тренер Хюттер подписал новый контракт, но не сумел отпраздновать успех победой над ПСЖ. «Монако» не проигрывал фавориту полтора часа, но строго благодаря голкиперу и промахам игроков столичного клуба. Головин парочку раз технично развернул атаки своей команды в нужном направлении. И в итоге остался без первого трофея во Франции. Тот случай, когда выгоднее быть запасным вратарем вечного чемпиона Сафоновым, чем капитаном команды с нестабильными выступлениями и без кубков.
Причем в этом сезоне «Монако» ещё в порядке, хотя и безнадежно отстает в Лиге 1 от ПСЖ. Были совсем нелепые тренерские ставки, как на сырого в тот момент наставника Тьерри Анри. Были годы без Лиги чемпионов, что тоже усложнило Головину путь в сильную команду. Ему стоило уйти раньше. Во многих лигах готовы подписать хавбека из сборной года в Лиге 1. Александру после новых поражений от ПСЖ в конце сезона снова надо задуматься о смене команды. Головину важно пойти на повышение.
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