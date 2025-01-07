У конкурента «Зенита» проблемы. Рискуют потерять главного диспетчера и остаться без трансферов

«Динамо» – на перепутье.
В прошлом году «Зенит» был очень близок к тому, чтобы упустить чемпионский титул – к заключительному туру лидировало в таблице «Динамо». По итогам чемпионата трофей забрали петербуржцы, но у турнира появились перспективы. Как минимум «бело-голубые» могли забраться ещё выше – у команды появился топ-тренер, да и состав подходил для самых амбициозных целей. Нужно было дополнить пару деталей. Но на выходе к зимней паузе москвичи даже не в тройке. Клуб снова в поиске себя.
Просадка – не вина тренера
Судя по комментариям председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, в клубе не совсем довольны тем, в какой футбол играют «бело-голубые» при Марцеле Личке. Вот что отмечал функционер после победы над «Химками» (4:3) в 13-м туре:
Мы продолжаем серию веселого медийно-привлекательного футбола. Он привлекателен для болельщиков и корвалольный для руководства команды с точки зрения количества пропущенных мячей. Важно, что мы победили, надо улучшать игру в обороне и идти к следующей игре. В идеале хочется не пропускать, чем как можно больше забивать.
И можно говорить о том, что Личка не вырос как тренер с момента назначения в «Динамо» – он по-прежнему ставит футбол с перекосом в сторону атаки и никак не решает проблемы в обороне. Только стоит взглянуть на ситуацию по-другому. Марцел – сложившийся специалист со своим видением. Что бывает, когда все элементы его паззла складываются, мы видели прошлой весной. Тогда не хватило опыта и качества ротации.
И вместо того, чтобы качественно усилиться летом и укрепить позиции в гонке, «Динамо» ограничилось тем, что закрыло позицию вратаря (тоже важно – только этого мало). Под атакующий футбол Лички нужны топ-защитники, которые смогут маскировать слабые стороны. Что будет, если таких не появится, мы увидели в первой части сезона. И это скорее вопрос к селекции (тем более раз изначально собирались провести лишь точечное усиление) – профиль тренера в клубе знали изначально, всё же приняли его.
Напряжённые отношения с лидером
Весь декабрь появлялись слухи о возможности Бителло сменить команду. Отмечалось, что бразилец хотел бы получать больше – чтобы его контракт был по условиям приближен к тому, что есть у бразильцев в «Зените». Всё же это лидер «Динамо», на котором завязана игра в атаке. Появлялись инсайды, что интерес к хавбеку проявлял «Ботафого», клуб уже делал запрос, возможен ли трансфер.
В преддверии Нового года агент Бителло Майкел Портела отмечал:
Уход Бителло из «Динамо» возможен. Когда мы ехали в Россию, не думали, что СВО затянется. Думали, мы сможем выступать за «Динамо» на других турнирах.
По последним данным бразильский клуб предложил за полузащитника сначала 10, а потом и 13 миллионов евро, но оба раза «Динамо» отвечало отказом. «Ботафого», как сообщается, уже переключился на Клаудиньо и попробует договориться с «Зенитом».
Вроде и хорошо, что удалось сохранить лидера, хорошо, что подписали его на длительный контракт на максимально выгодных условиях. Но теперь велик риск, что сникший Бителло перестанет давать тот же эффект на поле – и тогда это обернётся против «Динамо».
Тишина на трансферном рынке
Проблема в том числе в том, что от «бело-голубых» ничего не слышно в зимнее трансферное окно. «Зенит» и «Краснодар» пытаются оформить топ-трансферы, чтобы продолжить чемпионскую гонку (хотят заманить топ-легионеров – «Краснодар» даже вступил в борьбу со «Спартаком»). «Динамо» отстаёт то них на четыре очка – и по логике должно быть активнее. На деле же нет почти никаких инсайдов.
«Бело-голубые» присматривают игроков с российским паспортом – Даниила Хлусевича на один из флангов обороны, Данила Глебова в опорную зону, Илью Рожкова на перспективу. Придёт ли кто-то в итоге – большой вопрос. Тот же Глебов необходим Карпину в «Ростове», его, вероятнее всего, придержат для продажи напрямую в европейский чемпионат. Хлусевич и Рожков, в свою очередь, вряд ли решат проблему с надёжностью обороны.
В случае неудачи – очередная перестройка
По текущим раскладам «Динамо» будет тяжело бороться даже за пятёрку. В гонке за титул «Краснодар» и «Зенит», которые активно ищут усиление среди легионеров. В зоне преследования «тёмная лошадка» «Спартак». Команда солидно закупилась летом, правда, не все новички пробились в стартовый состав. В то же время показали качественный рывок ближе к паузе и пробились в топ-3. Хотя нет уверенности, что «красно-белые» сохранят набранную форму. Словом, непредсказуемый клуб, который по общему потенциалу всё же сильнее «бело-голубых».
У ЦСКА и «Локомотива» тоже есть резервы для рывка. Первые должны перейти на схему с «ромбом» в центре поля – тогда Николич и покажет первые плоды своей работы. Вторые феерили почти всю первую часть сезона, но позднее посыпались. Можно списать на неопытность, главное – правильно подготовиться к весне. Они тоже не дадут «Динамо» расслабиться.
Сейчас тяжело представить, что «Динамо» будет бороться за медали. При этом место ниже третьего наверняка расценят как провал. И учитывая напряжённые отношения с тренером, есть вероятность его отставки. Состав частично уже заточен под философию Лички, так что в случае смены наставника придётся запускать и новую перестройку. А это ещё на пару-тройку лет.
Что касается заявления Тарасова, то у меня, давно уже назрел ответ всем блогерам: ребята, пожалуйста, не пишите голословно то, чего в природе не существует- это несолидно. Уже одного гения от Багрова увидели, сначала у ростовщиков всё проиграл, потом столичную Герту отправил в 1-ю лигу, а недавно, даже в ШОУ МЛС финал проиграл...
Теперь, вот- это хамло стало топ-тренером, которое, даже вести себя не научилось на людях, матерится и считает это приемлемым. А собственно, чему удивляться, у ростовщиков всегда так- это привычно. В советское время, пузатого чеха посадили бы за подобные выходки, но у торгашей нормально, как и ролики со свиньями снимать допустимо.
Что касается заявления Тарасова, то у меня, давно уже назрел ответ всем блогерам: ребята, пожалуйста, не пишите голословно то, чего в природе не существует- это несолидно. Уже одного гения от Багрова увидели, сначала у ростовщиков всё проиграл, потом столичную Герту отправил в 1-ю лигу, а недавно, даже в ШОУ МЛС финал проиграл...
Теперь, вот- это хамло стало топ-тренером, которое, даже вести себя не научилось на людях, матерится и считает это приемлемым. А собственно, чему удивляться, у ростовщиков всегда так- это привычно. В советское время, пузатого чеха посадили бы за подобные выходки, но у торгашей нормально, как и ролики со свиньями снимать допустимо.
Да там, собственно много чего было, и всё, откровенно говоря- под ооооочень большим вопросом... Ну на пример, Личке не укрепили защиту и бедняга страдает. Согласен, некачественная оборона для любой команды огромная проблема, что видно, даже по Реалу- с его бездарным Рюдигером и тп. Но у чеха проблемы не только в отсутствии защитников высокого уровня, у него полнейший дисбаланс в линиях, он не способен создать грамотный ансамбль, он не читает соперника, и против всех команд играет однотипно. Другими словами- он не тактик и не стратег... Всю игру ростовщиков делает полузащита- в лице Битело и Карраскаля, плюс конечно- нигер, а без них- чеху конец... Сам, грамотно, он не способен создать конструктив- у него жлобский взгляд на футбол. Я не вижу, чем его футбол отличается от футбола той же МЛС, где все бегут в атаку, играют без центра поля и забывают про оборону.
Анатолий, уверяю Вас, если этого хама и грубияна попрут, никто, из более менее приличных команд его не пригласит, потому что его футбол примитивен- как угол дома... Он не способен на великий эксперемент, как Осинькин, который перевернул представление о футболе, превратив примитивного Сергеева в блуждающего форварда, что в принипе было невозможно!!! Осинькин футбольный авантюрист, и очень слабый стратег, но он- Великий эксперементатор!!!!!!!
Да там, собственно много чего было, и всё, откровенно говоря- под ооооочень большим вопросом... Ну на пример, Личке не укрепили защиту и бедняга страдает. Согласен, некачественная оборона для любой команды огромная проблема, что видно, даже по Реалу- с его бездарным Рюдигером и тп. Но у чеха проблемы не только в отсутствии защитников высокого уровня, у него полнейший дисбаланс в линиях, он не способен создать грамотный ансамбль, он не читает соперника, и против всех команд играет однотипно. Другими словами- он не тактик и не стратег... Всю игру ростовщиков делает полузащита- в лице Битело и Карраскаля, плюс конечно- нигер, а без них- чеху конец... Сам, грамотно, он не способен создать конструктив- у него жлобский взгляд на футбол. Я не вижу, чем его футбол отличается от футбола той же МЛС, где все бегут в атаку, играют без центра поля и забывают про оборону.
Анатолий, уверяю Вас, если этого хама и грубияна попрут, никто, из более менее приличных команд его не пригласит, потому что его футбол примитивен- как угол дома... Он не способен на великий эксперемент, как Осинькин, который перевернул представление о футболе, превратив примитивного Сергеева в блуждающего форварда, что в принипе было невозможно!!! Осинькин футбольный авантюрист, и очень слабый стратег, но он- Великий эксперементатор!!!!!!!