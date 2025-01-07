У конкурента «Зенита» проблемы. Рискуют потерять главного диспетчера и остаться без трансферов

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вчера, 16:37

«Динамо» – на перепутье.

В прошлом году «Зенит» был очень близок к тому, чтобы упустить чемпионский титул – к заключительному туру лидировало в таблице «Динамо». По итогам чемпионата трофей забрали петербуржцы, но у турнира появились перспективы. Как минимум «бело-голубые» могли забраться ещё выше – у команды появился топ-тренер, да и состав подходил для самых амбициозных целей. Нужно было дополнить пару деталей. Но на выходе к зимней паузе москвичи даже не в тройке. Клуб снова в поиске себя.

Просадка – не вина тренера

Судя по комментариям председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, в клубе не совсем довольны тем, в какой футбол играют «бело-голубые» при Марцеле Личке. Вот что отмечал функционер после победы над «Химками» (4:3) в 13-м туре:

Мы продолжаем серию веселого медийно-привлекательного футбола. Он привлекателен для болельщиков и корвалольный для руководства команды с точки зрения количества пропущенных мячей. Важно, что мы победили, надо улучшать игру в обороне и идти к следующей игре. В идеале хочется не пропускать, чем как можно больше забивать.

И можно говорить о том, что Личка не вырос как тренер с момента назначения в «Динамо» – он по-прежнему ставит футбол с перекосом в сторону атаки и никак не решает проблемы в обороне. Только стоит взглянуть на ситуацию по-другому. Марцел – сложившийся специалист со своим видением. Что бывает, когда все элементы его паззла складываются, мы видели прошлой весной. Тогда не хватило опыта и качества ротации.

И вместо того, чтобы качественно усилиться летом и укрепить позиции в гонке, «Динамо» ограничилось тем, что закрыло позицию вратаря (тоже важно – только этого мало). Под атакующий футбол Лички нужны топ-защитники, которые смогут маскировать слабые стороны. Что будет, если таких не появится, мы увидели в первой части сезона. И это скорее вопрос к селекции (тем более раз изначально собирались провести лишь точечное усиление) – профиль тренера в клубе знали изначально, всё же приняли его.

Напряжённые отношения с лидером

Весь декабрь появлялись слухи о возможности Бителло сменить команду. Отмечалось, что бразилец хотел бы получать больше – чтобы его контракт был по условиям приближен к тому, что есть у бразильцев в «Зените». Всё же это лидер «Динамо», на котором завязана игра в атаке. Появлялись инсайды, что интерес к хавбеку проявлял «Ботафого», клуб уже делал запрос, возможен ли трансфер.

В преддверии Нового года агент Бителло Майкел Портела отмечал:

Уход Бителло из «Динамо» возможен. Когда мы ехали в Россию, не думали, что СВО затянется. Думали, мы сможем выступать за «Динамо» на других турнирах.

По последним данным бразильский клуб предложил за полузащитника сначала 10, а потом и 13 миллионов евро, но оба раза «Динамо» отвечало отказом. «Ботафого», как сообщается, уже переключился на Клаудиньо и попробует договориться с «Зенитом».

Вроде и хорошо, что удалось сохранить лидера, хорошо, что подписали его на длительный контракт на максимально выгодных условиях. Но теперь велик риск, что сникший Бителло перестанет давать тот же эффект на поле – и тогда это обернётся против «Динамо».

Тишина на трансферном рынке

Проблема в том числе в том, что от «бело-голубых» ничего не слышно в зимнее трансферное окно. «Зенит» и «Краснодар» пытаются оформить топ-трансферы, чтобы продолжить чемпионскую гонку (хотят заманить топ-легионеров – «Краснодар» даже вступил в борьбу со «Спартаком»). «Динамо» отстаёт то них на четыре очка – и по логике должно быть активнее. На деле же нет почти никаких инсайдов.

«Бело-голубые» присматривают игроков с российским паспортом – Даниила Хлусевича на один из флангов обороны, Данила Глебова в опорную зону, Илью Рожкова на перспективу. Придёт ли кто-то в итоге – большой вопрос. Тот же Глебов необходим Карпину в «Ростове», его, вероятнее всего, придержат для продажи напрямую в европейский чемпионат. Хлусевич и Рожков, в свою очередь, вряд ли решат проблему с надёжностью обороны.

В случае неудачи – очередная перестройка

По текущим раскладам «Динамо» будет тяжело бороться даже за пятёрку. В гонке за титул «Краснодар» и «Зенит», которые активно ищут усиление среди легионеров. В зоне преследования «тёмная лошадка» «Спартак». Команда солидно закупилась летом, правда, не все новички пробились в стартовый состав. В то же время показали качественный рывок ближе к паузе и пробились в топ-3. Хотя нет уверенности, что «красно-белые» сохранят набранную форму. Словом, непредсказуемый клуб, который по общему потенциалу всё же сильнее «бело-голубых».

У ЦСКА и «Локомотива» тоже есть резервы для рывка. Первые должны перейти на схему с «ромбом» в центре поля – тогда Николич и покажет первые плоды своей работы. Вторые феерили почти всю первую часть сезона, но позднее посыпались. Можно списать на неопытность, главное – правильно подготовиться к весне. Они тоже не дадут «Динамо» расслабиться.

Сейчас тяжело представить, что «Динамо» будет бороться за медали. При этом место ниже третьего наверняка расценят как провал. И учитывая напряжённые отношения с тренером, есть вероятность его отставки. Состав частично уже заточен под философию Лички, так что в случае смены наставника придётся запускать и новую перестройку. А это ещё на пару-тройку лет.