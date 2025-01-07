Кризисный топ забрал трофей. Консейсау оживил Леау – «Милан» выдал чудо-камбэк

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вчера, 11:44

Первый успех нового тренера «россонери».

«Интер» и «Милан» в Саудовской Аравии выдали 90 минут футбольного праздника. Матч, достойный финала Суперкубка Италии – яркая игра, крупный счёт и камбэк коллектива, который находится в кризисе.

Первые 50 минут – привычный сценарий для «Интера»

В «нерадзурри» видны черты «Реала». Команда действует в привычном темпе и не позволяет сопернику навязать свою игру – и с ними нельзя расслабляться вплоть до финального свистка. Даже если игра протекает вяло, «Интеру» достаточно пары моментов, чтобы уйти в отрыв.

«Аталанта» Гасперини в полуфинале Суперкубка терзала «нерадзурри» активным прессингом, высоким давлением. Но миланцы попросту не обращали на это внимания – организовывали быстрые атаки, чтобы разбивать давление, и так получали свободное пространство.

В дерби с «Миланом» «Интер» тоже не спешил развивать события. Команда Индзаги притаилась и следила за тем, как изменился соперник после назначения Консейсау. К перерыву смотрелись на равных – но «нерадзурри» заработали преимущество, наказав «россонери» за единичную ошибку. «Милан» потерял мяч в позиционной атаке, а «Интер» быстро вбросил аут. Так получили преимущество в контратаке, довели мяч до Лаутаро Мартинеса – и тот пробил точно в ближний. Сразу после перерыва «нерадзурри» забили второй. Крупный счёт не вытекал из логики – но «Интер» вёл в два мяча.

Сработали козыри и сменщик Тюрама

Вопрос в том, за счёт чего «нерадзурри» сохраняют феноменальную реализацию. Команда отлично понимает свои качества. Быстрые атаки, длинные передачи, вратарь, играющий ногами – всё это помогает разбивать прессинг и добиваться преимущества. Против «Лацио» «Интер» показал один из своих козырей – как по конспекту, сыграли латерали (поучаствовали в трёх голах из шести).

На этот раз на первый план вышли дальние передачи. Центральные защитники активно забрасывали мяч на форвардов в борьбу. Так перебрасывали прессинг и взвинчивали темп. Второй гол – лучшая иллюстрация такого плана. Де Врей забросил на чужую половину на Тареми, а сам Мехди идеально нашёл момент и отклеился от опекуна. «Нерадзурри» получили выход 1-на-1 и 2:0. Иранец, кстати, провёл идеальный вечер. Он заменил в старте лидера Маркуса Тюрама – и помимо гола отличился ассистом на Мартинеса.

Леау в дерби был лидером

К португальцу немало претензий. Лидер команды не должен быть игроком настроения – но в один вечер Рафаэл выдаёт матч жизни, а в другой ходит пешком по полю. Консейсау в играх Суперкубка предпочёл посмотреть на молодого Алекса Хименеса. Леау оставался на скамейке в двух матчах подряд. В этот раз его выход на поле разделил игру на «до» и «после».

Буквально сразу вингер заработал штрафной вблизи от ворот. Его реализовал Тео Эрнандес. Через 10 минут Рафаэл создал острейший момент для Рейндерса – протащил мяч в штрафную с Биссеком на плечах, затем сбросил его и вынудил вратаря выдвинуться, выждав паузу. Тиджани оставалось попасть по пустым воротам – спас игрок соперника.

В победном голе Леау тоже сыграл решающую роль. Португалец сместился в центр и увидел готовящуюся передачу под забегание (образовалась зона между центральным и левым защитником «Интера»). Снова вынудил вратаря выдвинуться и отдал Абрахаму на пустые. «Милану» повезло, что вчера им достался хороший Леау – без него такой камбэк бы не закрутился.

Перформанс от Пулишича и Тео, камбэк Абрахама

Ещё несколько игроков «Милана» достойны отдельного упоминания – топ-матч провели Пулишич и Эрнандес. «Россонери» вернулись в игру на их индивидуальном мастерстве. Тео запустил камбэк голом со штрафного – удар получился плотный. Второй мяч, который они сотворили на пару, – отдельный разговор. Тео смог найти момент для прострела, находясь под давлением – причём изначально у передачи не было адресата. Кристиан сам сместился в нужную зону, увидев готовящуюся передачу. Идеальный тайминг и взаимопонимание.

Роль Тэмми в победе не так весома – он забил победный, который, к слову, для него сотворил Леау (оставалось лишь попасть в створ). Но у форварда тяжёлый период карьеры. Он стагнировал в «Роме», в итоге оказался им не нужен. Аренда в «Милан» – возможность реабилитироваться. В конкуренции с Моратой за неё тяжело схватиться – но англичанин забивает.

Консейсау нашёл точку опоры

Сержиу пришёл в «Милан» совсем недавно. К его назначению «россонери» сильно отстали от чемпионской гонки. Предстоит исправлять то, что не удалось Фонсеке. При этом трофей на второй матч у руля команды – отличное начало и хорошая основа для толчка. Менеджер по итогам дерби отмечает:

Я очень рад за команду – это было нелегко, атмосфера была не самой лучшей. Это подвиг, который также подчеркнули слезы в конце матча. У нас было несколько дней, чтобы поработать над важными деталями, и нам противостояли две очень сильные команды. Волшебство сотворили игроки, которые восприняли наши идеи, даже если нам пришлось многое улучшить. Проявив смирение, мы сможем провести четыре месяца на хорошем уровне в чемпионате и хорошо выступить в Лиге чемпионов. Мы празднуем победу, но с завтрашнего дня будем думать о матче с «Кальяри».