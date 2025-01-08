Новый футбольный сезон шокировал публику. Удивил даже вечный фаворит «Манчестер Сити»

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08 января 2025, 08:48

Шансы появились даже у бывших аутсайдеров.

«Ноттингем Форест» в тройке

В АПЛ неожиданность. Нуну Эшпириту Санту испортил репутацию работой на «Тоттенхэм». Но как показывает опыт Постекоглу, а до этого Конте и Моуриньо, неудачи со «шпорами» не мерило тренерского уровня. Такой у «шпор» клуб. А вот в «Ноттингем Форест», чьего греческого владельца Маринакиса обвиняли во всех грехах, присущих крестным отцам из фильмов о мафии, стал героем сезона. Миллиардер закрывает долги «лесников», а Эшпириту Санту поставил классный футбол. У «Ноттингем Форест» шесть побед подряд в АПЛ , по очкам равны с «Арсеналом».

«Реал» и ПСЖ – середняки ЛЧ

Президентам мадридцев и парижан пока не нравится новый формат Лиги чемпионов, ведь начали проигрывать. В шести турах фавориты допустили по три поражения на брата. Луис Энрике руководит явным фаворитом во Франции, где ПСЖ выиграл у «Монако» Суперкубок и уверенно лидирует в Лиге 1. А вот в еврокубках парижан ждёт непростой матч против «Манчестер Сити». Гвардиола тоже низко в таблице, между «Реалом» и ПСЖ . Парижане пока даже в плей-офф не выползают, а команда Анчелотти в двух очках от зоны вылета из престижного турнира.

Серия неудач «Манчестер Сити»

Никто, даже сам Гвардиола, не думал, что его мощная команда может в начале 2025-го быть шестой в таблице АПЛ , пережить девять поражений и ещё парочку неприятных ничьих к этому времени. Для «Манчестер Сити» пять поражений подряд – дикая серия. Но Гвардиола прошел тернистым путем неудачливого фаворита. Не всегда «горожане» были хуже соперников, но жестко ошибались в Лиге чемпионов и матчах АПЛ . Обыграли «Лестер» и «Вест Хэм», но это не лучшие команды сезона. Посмотрим на Холанда против ПСЖ и «Челси» в конце января.

«Интер» и рывок претендентов

Индзаги в прошлом году не сразу нарастил солидное преимущество, но в итоге опередил вторую команду в таблице на 19 итоговых пунктов. Сейчас «Милан» обыграл чемпионов Италии в финале Суперкубка в драматичном стиле. А «Наполи» Конте с «Аталантой» Гасперини заставляют фаворита нервничать в чемпионате. Не сомневаемся, что здесь вероятность сенсации невысокая. «Интер» пока самая сильная машина в чемпионате Италии. Но борьба за Скудетто ожила. Но конкурентам надо переигрывать фаворита, пока у Индзаги всего одно поражение.

«Байер» в борьбе за салатницу

Обладатели чемпионского трофея в Германии не откатились в таблице, как раньше делали претенденты на титул, который привычно достается «Баварии». Команда молодого тренер Компани остается фаворитом, ведь у них есть Кейн, Мусиала и Киммих. Но у «Байера» Хаби Алонсо остались силы. Чемпионы не потеряли Вирца и других важных футболистов, вроде фланговых защитников и центрального хавбека Джаки. А поскольку из Мадрида поставили на паузу решение по Алонсо, то Хаби может ждать вызова в «Реал» ещё один год. «Байер» воодушевился.

Ничейный синдром «Ювентуса»

В поисках аномалий неизбежно приходишь к 11 мировым Тиаго Мотты в Серии А. Команда, которая обыгрывала «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, дарит соперникам очки. В результате не дерутся за Скудетто. Также не хватило опыта для победы в Суперкубке Италии. Ничейный синдром давит на обновленную и молодую команду. Раздали ветеранов и продолжат меняться. Хотят пригласить в Турин форварда Зиркзее, которого Мотта знает по работе в «Болонье». Но пока «Ювентус» не вернулся, хотя намеки оставляет. Турок Йилдыз точно большой талант.

«Атлетико» угнался за лидерами

Отдаем должное Диего Симеоне, который 13 лет верой и правдой служит «Атлетико». Не даром ему платят безумные деньги в Мадриде – 34 миллиона евро в год до уплаты налогов. Аргентинца ценят так, как Мбаппе в «Реале». У «Атлетико» есть крутой голкипер Облак, у Яна более 200 «сухих» матчей в составе мадридского клуба. Есть классные хавбеки, вроде новичка Галлахера и питбуля из сборной Аргентины Де Пауля. Также есть прекрасный Гризманн, которому в этом сезоне помогают чемпион мира Альварес и рослый норвежец Серлот.

Середняки «Тоттенхэм» и МЮ

Здесь неудачи сами по себе сенсационными не являются. У «шпор» и «дьяволов» плохие оценки много лет из-за нелепой манеры управления клубами, где достаточно доходов, плевать на результаты. Но не думали, что две настолько интересные по составу команды – точно не хуже «Ноттингем Форест», окажутся на 12-м и 13-м местах в таблице. Шутки о вылете принимаются, поскольку до опасной зоны 7-8 пунктов. Вряд ли Постекоглу и Аморим допустят борьбу за выживание. Но тренеры далеки от четвертого места, а именно в ЛЧ метили.

Американские горки «Ромы»

«Милан» пригласил тренера Консейсау. Сержиу сразу выиграл Суперкубок Италии. Эмоциональная разрядка поможет команде, которая в этом сезоне побеждала «Реал». А вот «Роме» даже старина Раньери вряд ли гарантирует стабильные результаты. Напортачил американский владелец клуба Дэн Фридкин. Испугался на старте сезона поражений и ничьих молодого наставника Де России и выгнал легенду «волков». Решение не было продуманным, пришлось увольнять также сменщика Юрича. Раньери выиграл дерби Рима, но застряли на 10-й строчке.

«Ливерпуль» приятно удивил

Люди любят использовать формулу «а я же говорил». Приятно оказаться правым в чем-то положительном. Не сомневаемся, что были фанаты, которые пророчили Слоту борьбу за титул. Но вряд ли думали, что Арне стартует настолько мощно. Проиграл на «Энфилд Роуд» сенсации сезона «Ноттингем Форест», но это единственная неудача Ван Дейка и Салаха за весь сезон. «Ливерпуль» Слота приятно удивляет толковой игрой фаворита. Главное не отдать их Маску. Илон интересуется клубом, но самый богатый на планете откровенный форменный чудак.