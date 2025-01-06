Результативнее «Арсенала», но проваливают сезон в АПЛ. «Тоттенхэм» – магнит для травм и парадоксов

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вчера, 15:53

Атакующая и вечно несчастная команда.

У Постекоглу много поводов для злости

Ангелос – один из самых обаятельных тренеров в футболе. Часто в диалогах обращается к людям с приставкой, которую можно перевести как «дружище». Тренер с яркими реакциями и живой мимикой. Фанаты «Тоттенхэма» шутят, что иногда греческий австралиец похож на коалу. Только злую коалу. Бородатый крупный дядька в гневе после матча с «Ньюкаслом». Разозлило поражение 2:1 в поединке, где «шпоры» заслужили награду за неплохой футбол против достойного соперника. Постекоглу сказал, что никогда в карьере не был таким злым. Но повод неудачный.

Некоторые представители «Тоттенхэма» настаивают, что первый гол «Ньюкасла» стоило отменить. Голевую атаку начали с попадания мяча в руку игроку «сорок». Арбитры аргументировано ответили, что мячом в конечность, которая располагалась в естественном положении, попал сам игрок «Тоттенхэма». Надо учиться играть в пас недалеко от своих ворот без ошибок. Дальше мяч от руки отскочил к хавбеку Бруно, который выдал голевой пас на Гордона. У Энтони, которого Тухель точно вызовет в сборную Англии, шестой подряд матч с голевым действием за «сорок».

Постекоглу зря грешит на арбитров. Они всё сделали верно. А вот на эпидемию травм игроков обороны можно пожаловаться. С румыном Драгустином, который дарит мяч соперникам, и перепуганным 18-летним Греем – не может поймать соперника в простой офсайд, «Тоттенхэм» обречен на поражения. А вот «Ньюкасл» после победы в Лондоне вышел на пятое место. Благодаря осечкам «Челси» «сороки» ввязались в борьбу за место в Лиге чемпионов, в отличие от «шпор». Мареска был прав, что его команда не готова к чемпионству. А «Тоттенхэм» намного ниже.

Без голкипера Викарио, центральных защитников ван де Вена и Ромеро и левого латераля Удоги у «Тоттенхэма» из основной пятерки в защите остался Порро. Именно Педро сделал голевой пас на Соланке в дебюте матча против «Ньюкасла». Но бедняги не сумели удержать преимущество, пропустили в ответ на шестой минуте. Владели мячом, не позволили превратить матч в голевое шоу, как в случае с игрой против «Ливерпуля», когда уступили 3:6. Но у Постекоглу три поражения и ничья в последних четырех матчах АПЛ . Занимают несчастное 12-е место в таблице.

Столичный клуб подпустил вплотную «Манчестер Юнайтед» после ничьей Аморима против «Ливерпуля». Богатые середняки умеют сыграть здорово. Но речь об отрезках или, в лучшем случае, отдельных поединках. Сейчас от четвертого места, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов, куда хотят попасть владельцы МЮ и «Тоттенхэма», их отделяют тринадцать и двенадцать пунктов соответственно. А поскольку на первую четверку претендует также «Манчестер Сити», то вряд ли Аморим и Постекоглу реально верят в борьбу за место среди европейской элиты.

У «Тоттенхэма» немало жирных козырей

Постные ужины остались позади. У «шпор» в футболе привычно жирная зимняя диета. «Тоттенхэм» забил 42 мяча в АПЛ , больше только у «Ливерпуля». Среди лучших команд лиги по качеству моментов только подопечные Постекоглу опережают голами сумму xG. Если «Челси» тянут вниз промахи Джексона и компании, то у «Тоттенхэма» достаточно сильные игроки для создания красивых голевых эпизодов. Даже Соланке, хотя дорогой новичок адаптировался не сразу, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи в АПЛ . Лондонцы любят и умеют атаковать красиво.

Постекоглу справедливо критикуют за одержимость нападением при полном игнорировании проблем в защите. Но здесь тренер следует воле и наклонностям команды. «Тоттенхэм» без основных голкипера и защитников вряд ли выдержит «автобусную» игру. Поскольку итальянский вратарь Гильермо Викарио сломал ногу, то тяжело угадать, когда вернется после операции. Сменщикам Форстеру и Остину в клубе не доверяют. В результате экстренно подписали четвертого голкипера. Его имя и фамилию точно знаете, поскольку это сын и полный тезка легенды клуба «Сатурн».

Новому Антонину Кински 21 год, до переезда в Лондон играл за «Славию». Хотя пражане покатились вниз в еврокубках – занимают 29-е место в таблице Лиги Европы, за Кински давно следили скауты из-за крутой игры в чешской лиге. В основе недавно. Выделяется крутой игрой ногами. Много зрячих дальних забросов, низкий брак при розыгрышах мяча. Хотя «шпоры» не играют в три центральных защитника, Кински может выручить в билдапе. Если чех окажется в хорошей форме и покажет, что сильнее более опытных резервистов, то усилит команду.

Впрочем, проблемы не только в защите. Плеймейкер Мэддисон недавно был на матче в дартс, поскольку не готов к полноценным поединкам в футболе. Бразильский форвард Ришарлисон в лазарете с начала ноября. У южнокорейского ветерана Сона, который задумался об уходе в конце сезона, тоже проблемы со здоровьем. Мелкие травмы мешают Хын-Мину спасать любимую команду. В обороне «Тоттенхэм» без оговорок плох, одна из худших команд по допущенным моментам. Зато на контратаках «шпоры» самые опасные в АПЛ , забили так десять мячей из 42.

Хотя фанаты «шпор» традиционно недовольны владельцами клуба, особенно Леви, зрители должны признать, что их команду не лишили звезд. Многие футболисты задерживаются слишком долго. Даже Кейн пересидел в «Тоттенхэме». А теперь его ошибку повторяют Сон, Мэддисон и Кулусевски. Последний сейчас один из самых интересных игроков сезона. Даже в 12-м клубе АПЛ можно красиво расти и впечатлять на уровне всей лиги. «Шпоры» недавно выносили «Манчестер Сити» с разницей 4:0, для этих ребят нет ничего невозможного.