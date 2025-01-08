Играет круче Холанда и готов к большому трансферу. Исак заслужил матчи в плей-офф Лиги чемпионов

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08 января 2025, 11:21

Обеспечил «Ньюкаслу» серию из семи побед.

Хау выше Гвардиолы в таблице и обыграл Артету в Кубке Лиги

Недавно были разговоры об увольнении Эдди Хау, когда у молодого английского специалиста начались проблемы в «Ньюкасле». Но хорошо собранная скаутами команда справилась с непростыми вызовами. «Сороки» на пятой строчке в АПЛ , на один пункт выше «Манчестер Сити». Также в первом полуфинале Кубка Лиги обыграли «Арсенал» на выезде. Первый гол забил Исак, второй мяч в ворота Райи отправил Гордон, а шведский форвард «Ньюкасла» поучаствовал в голевой комбинации. «Арсенал» давил, «сороки» перешли в глухую оборону.

По схеме «5-4-1», а иногда «5-5-0», тоже можно играть красиво. Для этого пришлось убрать с поля Исака, но Александер уже обеспечил преимущество в счете. Из четырех ударов в створ «Ньюкасл» выжал два выездных гола и не пропустил в ответ. Шикарный результат, который позволяет заявить, что Исак сейчас круче Холанда. В отличие от мощного норвежца, шведский форвард умеет работать на команду. У Исака есть верный напарник в сборной – Дьёкереш с дикой результативностью. Форварды в списках скаутов «Арсенала», где ищут «девятку».

Артета после матча отметил неэффективность атаки. Из 23 ударов «Арсенала» лишь 3 пришли в створ Дубравки. Голкипер не допускал ошибок. А вот Мартинелли слева сыграл банально, бразильцу подыскивают замену в лице чемпиона Европы и вингера сборной Испании Уильямса. Также вспоминают Кварацхелию, но Хвичу сложнее забрать у неаполитанской семьи. В центре просматривали многих. Сомневались, ведь Осимхен и Дьёкереш работали на команды, где есть пространство. А нужен король игры в центре штрафной площади перед воротами.

Исак может подойти. Его карта ударов указывает на стиль работы. Швед позволил парочку явных промахов в победных играх «Ньюкасла». Но не теряет концентрацию в критический момент. Александер пока отстает от Холанда на три мяча в АПЛ – 13 голов против 16, но играет не за «Манчестер Сити», где команда подолгу контролирует мяч. Также у Исака 10 голов в последних 9 матчах и 2 ассиста. Как участник комбинаций с Гордоном, Мерфи и Жоэлинтоном швед полезнее, чем норвежец Холанд, у которого сломался контракт с атакующими хавбеками.

Исак давно заслужил повышение и чётко справляется с кризисами

У Холанда есть проблемы в сложных для «Манчестер Сити» матчах. Молодой норвежец невероятно одаренный нападающий, голевая машина. Но ему не хватает уверенности. Исак тоже терял самообладание перед чужими воротами. У него была плохая серия. Но Исак в итоге выпадал максимум на несколько матчей, а затем снова отличался. Александер встал в один ряд с легендами атаки «Ньюкасла» Энди Коулом и Аланом Ширером. На его счету 25 голов в АПЛ за календарный год. Другие нападающие клуба не могут похвастаться таким достижением.

В Англии любят спрашивать, является ли Исак лучшим центральным нападающим в АПЛ прямо сейчас? Это не имеет значения. Вопрос не меняет сути. Форварду 25 лет, он в ударе и учится анализировать собственные проколы. Мастерства хватало ещё в составе «Реал Сосьедада», куда швед попал после «Боруссии» из Дортмунда. За два с половиной сезона в АПЛ Исак доказал, что есть класс. Теперь осталось правильно выбрать следующий клуб. При всем уважении к «Ньюкаслу» с крутыми фанатами и шейхами в спонсорах, Александеру пора идти дальше.

Понимаем, почему Артета в ступоре, выбирая «девятку». Но после таких матчей, как против «Ньюкасла», Микеля тыкают в персональную ошибку. Не собрав чемпионскую атаку, может потерять шансы на титул после травмы Букайо Сака. С Исаком вероятность победного рывка «Арсенала» точно вырастет. Александер играл за команды, где форварду приходилось быть в разных ролях, смещаясь в глубину и на фланги. Парень худой и высоченный, но это не Питер Крауч. Швед был заметен ещё в прошлом сезоне, его включали в список лучших страйкеров АПЛ .

При трансферах всегда существует опасность сломать темп. Даже Мбаппе непросто было найти себя в «Реале», хотя там также влияла смена позиции. У Исака роль центрального форварда. Достаточно эгоистичное амплуа, чтобы прижиться в составе разных клубов. Чаще говорят об «Арсенале», но Исака можно представить в составе «Ливерпуля», если Гакпо останется на левом краю, а у Диаса и Нуньеса есть планы на переезд в новом году в другие команды, ведь к колумбийцу и уругвайцу сохраняется интерес покупателей. Слоту нужны новые лидеры.

Александер командный игрок и может раскрыться в составе гранда

В отличие от ребят из клубов, где можно ждать чистый пас, Исаку приходится работать. У шведа почти в два раза больше передач за игру, чем у Холанда и Джексона. Эти форварды выступают за лидеров по контролю мяча в АПЛ . «Ньюкасл» 10-й клуб по владению, Исаку часто приходится прессинговать. У него техничная манера ведения мяча, перебрасывает снаряд с ноги на ногу. Может оттеснить соперника от мяча, закрыть его или корпусом, или длинными ногами. Форвард цепкий. Неплохая скорость, рост не мешает разгоняться. Головой тоже играет удачно.

Не похоже, чтобы у Исака был сложный характер. Редко жалуется и спорит с арбитрами. Также не имеет проблем с Дьёкерешем в сборной Швеции, где подыгрывает напарнику и выступает в роли второго форварда, оставляя Виктору чистые моменты. Исак часто оказывается перед пустыми воротами. А это говорит о мастерстве выбирать позицию. Любой результативный форвард промахивается, но у Исака 10 нереализованных хороших шансов в новом сезоне, а у Холанда 14. У Салаха, к слову, тоже 14. Исак аккуратнее, чем фаворит в борьбе за «Золотой мяч».

Пора покинуть «Ньюкасл», но Исак побаивается перехода зимой. С такими вызовами не справлялись даже опытные нападающие, вроде Фернандо Торреса – неудачно перешел из «Ливерпуля» в «Челси». Александер точно готов к чемпионской борьбе. И поскольку его родня родом из Эритреи, а не из Англии, то стоимость трансфера вряд ли будет рекордной. «Сороки» пытаются начать торги с 150 миллионов фунтов, но это бравада. Хотя форварда, который реализует 22.6 % шансов, за копейки не забрать. Исак не ставит на пенальти, 13 голов в АПЛ у него с игры.