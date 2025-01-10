На радарах новый элитный форвард. Разрывает Португалию – за ним охотятся «Бавария» и «Сити»

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10 января 2025, 19:02

Стоит грамотно подойти к выбору.

«Спортинг» Аморима – явление. Никому не известный тренер возглавляет топ-клуб чемпионата Португалии – и быстро приводит команду к титулу. Причём настолько уверенно, что на него тут же положил глаз «Ливерпуль». Рубен по итогу отправился в АПЛ – но не к мерсисайдцам, не к «Вест Хэму», а в МЮ . В «Спортинге» же остались его любимцы, на которых есть огромный спрос. Наиболее заметный – Виктор Дьёкереш, который идёт на лучшего бомбардира чемпионата (второй сезон кряду). Швед точно вырос в форварда для топ-клуба из сильного европейского чемпионата. Осталось выбрать – предложений у него много.

«Барселона»

Каталонцы предполагают, что в скором времени им потребуется усиление на позицию центрального нападающего. Всё-таки Роберт Левандовски не молодеет, а полноценной замены ему нет (мог подойти молодой воспитанник Марк Гиу – но его увёл «Челси»). Поляк уже сейчас нестабилен, затягивать с омоложением нельзя.

Жоан Лапорта выбирает между тремя кандидатами: Дарвином Нуньесом («Ливерпуль»), Виктором Осимхеном (в «Галатасарае» на правах аренды) и Дьёкерешем. Резон «Барсы» понятен – клубу нужен забивной нападающий, который впишется в звёздную группу атаки к Рафинье, Ямалю, Ольмо.

Только два ключевых вопроса – смогут ли решить финансовые вопросы и захочет ли сам швед. И в том, и в другом огромные сомнения. Не просто так огромнейшие проблемы возникли с регистрацией Ольмо – лишь недавно его согласились временно зарегистрировать, пока идёт рассмотрение апелляции. В то же время нет понимания по будущему двух лидеров команды: де Йонга и Араухо. Оба не торопятся продлевать контракты. «Барселона» в глубоком кризисе, так что даже «Спортинг» сейчас – более надёжный проект. Виктору нужна команда, в которой он будет гарантированно бороться за титулы, а не жертвовать часть зарплаты, чтобы клуб избежал финансовых проблем.

«Бавария»

Мюнхенцы хотят разнообразить подбор игроков в группе атаки. Они нашли замену Левандовскому, подписав Харри Кейна – и потратили на это крупную сумму. Теперь, видимо, хотят получить сильного конкурента, чтобы у англичанина была мотивация всегда держаться в тонусе. Кейну 31 год, он попал не в самый конкурентоспособный чемпионат, так что единственная сильная мотивация – Лига чемпионов.

Для шведа «Бавария» – палка о двух концах. С одной стороны, статус команды и её перспективы. Мюнхенцы – гегемон Бундеслиги, несмотря на прошлогодний провал. Плюс клуб подобрал тренера, с которым перезапускается проект – и уже сейчас показывает красивую картинку. Шансы увеличить коллекцию трофеев крайне велики. С другой, Харри Кейн в конкурентах. Это не такой уж возрастной форвард, чтобы рассчитывать на статус основного через пару лет. Тут придётся либо долго сидеть на скамейке, либо прыгать выше головы. Учитывая качества и статус англичанина, неизвестно, как часто и насколько выше. Виктору нужна команда, где в нём увидят основного нападающего.

«Манчестер Сити»

На первый взгляд, для этого варианта должна быть та же характеристика, что для «Баварии». Но сразу по нескольким причинам перейти в «Сити» интереснее. Да, «горожане» испытывают сильнейший спад за эпоху Гвардиолы (и даже больший период). Но это лишь сигнал, что проект требует обновлений, частичной перезагрузки. Учитывая ресурсы владельцев, это не несёт серьёзных рисков – вряд ли «Сити» превратится в середняк. Борьба за титулы будет. Тренером команды остаётся Пеп. Он наверняка поступит так же, как Клопп в последние годы в «Ливерпуле» – самостоятельно подарит клубу новую жизнь и уйдёт, лишь когда удостоверится в работоспособности механизма.

Самый щепетильный момент для Дьёкереша – конкуренция с Эрлингом Холандом. Пример Хулиана Альвареса показал – насколько бы ты ни был хорош, у норвежца будет некоторое преимущество. Но провал «Сити» ясно демонстрирует – нельзя обходиться небольшой группой футболистов, которые заработали твоё доверие. Должна быть широкая скамейка, качественная ротация. Иначе плана Б на случай форс-мажора просто не будет. Кроме того, Холанд не разрывает АПЛ , как в первый год. Он лихо начал, но после вернулись проблемы с реализацией. Ему нужен опасный конкурент. У Дьёкереша будет больше шансов, чем кажется.

«Манчестер Юнайтед»

Изначально манкунианцы не засматривались на Дьёкереша. В команде уже был Рэшфорд, в прошлом сезоне подписали Хёйлунда. Теперь, чтобы датчанин проявил себя в конкуренции (плюс чтобы было разнообразие), взяли Джошуа Зиркзее. Эффективность бригады вызывала вопросы – но оставались надежды на прогресс новичков, проблески были.

Двигателем интереса к шведу выступил скорее Аморим (слухи стали появляться ближе к Новому году). Рубен пришёл в клуб осенью, когда уволили тен Хага. Тренер уловил суть проблем – Маркуса отцепил от состава, а у руководства попросил трансфер на острие. Поскольку Рубен в «Спортинге» работал с забивным форвардом, сложить пазл было просто – обратили внимание на Виктора.

Для Виктора в этом варианте сомнений столько же, сколько в «Барселоне». Клуб, у которого нет устойчивого проекта. Есть деньги – только каждый год этот проект перезапускается, проводится массовая закупка. И эффективность самих трансферов довольно мала. В красной части Манчестера сейчас за титулы не поборешься.

По сути, сомнительным можно считать каждый из действующих вариантов. Где-то смущают перспективы проекта, где-то – конкуренция. Придётся из всех зол выбирать наименьшее.