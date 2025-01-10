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«Арсенал» готов подписать Маркуса Рэшфорда

вчера, 18:26

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Как сообщается, «Арсенал» готов сделать предложение по трансферу форварда. «Канониры» оценили Рэшфорда в 21 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:37
Лестеру проиграл еще Венгер и в играх с чемпионом тогда Арсенал набрал 4 очка за сезон. Зимой реально трудно купить кого-то стоящего, а в эпоху Артеты покупают пока не плохих игроков. Озил много создавал...но и у своих ворот он тоже создавал будь здоров, мяч потеряет и никогда не старается его вернуть, порой обрезает команду, это почему-то многие из виду упускают. Осимхен, на мой взгляд уже сдулся, а Исак, да, очень симпатичен. Думаю не купили потому что не смогли. Пока. Рэшфорд крайне рискованное вложение.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:19
Пора Артете в "депутаты".. 🤭
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:27
Ну, чес говоря, Эланга - не футболист уровня МЮ, это было видно почти сразу, на Марсьяля ещё как-то рассчитывали, ибо определенная тонкость была, а Эл так сразу оч прямолинейным показался - ни разу не топ-уровень, но для НФ сойдет, возможно, там Эшпириту над ним поколдует)
Ну, а связь, между спадом ЭТХ и Рэша, ну оч призрачная, да, она есть, и многие находят параллель, но, по мне, так это тоже самое, что если в семье муж-кормилец забухал, а жена перестала следить по хозяйству... но, вот, Бруну же скилл не потерял, так ведь?..
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:15, ред.
Привет! Да его гнобят сами болелы МЮ. Наверное из за того что он под давлением и каждое действие рассматривают под микроскопом. На самом деле все это время критику принимал только Рэшфорд, а не Тен Хаг. Не виноват Тен Хаг, а виноват Рэшфорд то что не использовал моменты из редких голевых ситуаций. А у кого их нет, даже Салах не всегда реализует, а то что Тен Хаг создает мало моментов у ворот и установка у него такая, то Тен Хаг не виноват.
Тут ситуация как с Санчо, с Элангой. Элангу вообще за футболиста не считали в МЮ, а он заиграл в Ноттингем Форест. Ему надо уходить иначе стухнет как Погба.
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 21:49
😁доминатор весь шлак тащит в клуб
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:26
Привет, ну не согласен, как раз таки сдулся Рэш! Если б было не так, и вся проблема во внутренней гнили, которая безусловно присутствует, играл бы как Бруну - с самоотдачей и без притензий к своей персоне! Может, конечно, при новом тренере в его схеме на своей позиции не тянет, но, стоп!.. Вон, Дарвин, тоже при новом тренере и новой схеме, и тоже дела не идут, однако не думаю, что кто-то может обвинить его в отсутствии старания, посещении баров, проблемах с дисциплиной и др. Может, тут не обошлось одно без другого, но уж точно и сам Рэш сам к своим страданиям руку приложил!
aNOOBis
aNOOBis ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Но дорого. Мне он, прям, нравится, но дорого. Я помню как горел, когда Руни себе выпросил 250 кФунтов в неделю, но он тогда был на пике, а после играть перестал. А Депутату надо под 400 платить и он ничего не гарантирует...Арсеналу надо центрального напа и правого флангового, дублёром Сака, но Сака дублером никто не пойдет, там нет игрового времени почти, хотя Мартинелли закис совсем, может и левого крайнего надо
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:41
Я думаю Арсенал хочет получить его из-за того, что в принципе в МЮ почти никто не заиграл. В этом клубе трудно и игрокам, и тренерам. Может быть Рэшфорд нормально проявит себя в команде, где всё в порядке, игра есть, баланс есть
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:31
Рэшфорд не сдулся, проблема скорее всего связана с отсутствием мотивации. МЮ уже не топ клуб и в ближайшее время не будет бороться за трофеи и неизвестно когда вернётся в элиту. Поэтому Маркус хочет уйти пока есть спрос на него. Да и в МЮ (кто понимает ситуацию) тянет каждый по своему, Тен Хаг загнобил Элангу ради Антони, Санчо ради левого фланга, Теллеса ради Шоу и Маласии, Фреда ради Каземиро и Эриксена. Еще неизвестно может и Бруно хотел чтобы пришёл Аморим вместо Тен Хага. Гниль идёт не от Глейзеров, а в раздевалке и в тренерском штабе, где у каждый тянет по своему.
Поэтому и Рэшфорду ждать когда в МЮ наступит гармония нет смысла.
mnd7nrptxe8u
mnd7nrptxe8u
вчера в 20:12
Странное решение от Арсенала, кидаются из крайности в крайность
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:07
испанец опять за свое)))
значит, время ухода Артеты еще не пришло.
боссам клуба нравится, что команда третий сезон подряд выходит в ЛЧ.
все говорили, что Арс перед началом сезона надо было укреплять атаку
если хотят чемпионство. Были выделены большие деньги.
Владельцы дали Артете 110 за Райса и 75 за Калафьори.
не думаю что владельцы сейчас виноваты. скорее всего, Артета сам упрямится как своем последнем. помним, как годами Арсен Венгер не купил топ напа, и Арсенал упустил АПЛ Лестеру. и помним, сколько моментов тогда создавал Озил, побил всех рекорды АПЛ. если был топ нападающий тогда, уверен, рекорд Озила по ассистам ближайшие 100 лет никто бы не побил))))
надо исправить ошибку и купить топ Форварда.
вот только Рэшфорд топ форвард?! нет!!!!
нечего распыляться, лучше вложится в Исаака или Осимхена.
у Арсенала очень хорошие фланги и центр полузащитники, но они не заточены под игры в штрафной. нужен игрок в штрафной.
или Артета потихоньку превращается в испанского Саутгейта.
тогда все ясно.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:58
Кто вам сказал что Арсенал это топ или токовым когда то БЫЛ Как раз этот игрок уровень Арсенала
aNOOBis
aNOOBis ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:15
Если Football_Tweet так написал, не факт, что сделка состоится.
Источник уровня буй с горы
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:00
Это же просто деньги на ветер...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:51
Если это правда то слишком странное решение
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:48
Портит о себе впечатление Артета, понятно, когда подписывал тех кто не прижился в Сити, и то, Зинченко - очень спорный латераль, возможно, и сами пожалели, что забрали, ну а Стерлинг так вообще истеричка и, во многом по этой же причине сбитый лётчик! О Маркусе такое говорить рано, всё таки воспитанник МЮ, возможно, нужна перезагрузка, но, сколько раз уже, из-за своей сентиментальности Артета ошибся...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:45
Ну нахера спрашивается он нужен Арсеналу!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:42
Раньше брали "сбитых лётчиков" из Челси, теперь из МЮ брать решили....
Маркус сейчас, зимой будет абузой для любого клуба, т.к у него мало игровой практикой в МЮ, плюс пока сыграется с новыми партнёрами тут уже сезон к концу подойдет....
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:40, ред.
Иногда возникает ощущение, что скауты/руководство клубов совершенно оторваны от мира. Кажется, всем понятно, что толку от Рэшфорда больше не будет, он не игрок для топ-клуба - максимум теперь оживать в команде уровня Вест Хэма или Ромы. Но ведь раз за разом топы наступают на одни и те же грабли. Неужели им кажется, что они-то смогут совладать с характером непростого игрока и вернут его на вершину.
Арсенал явно проиграет от такой сделки. Не понимаю вообще её смысла.
allemz
allemz
вчера в 18:36
У Артеты есть идеи как привести в чувство зажравшегося мальчишку или новость - утка? Причина его плохой игры в чем? Большинство говорят, что связано с его образом жизни. Интересно как на этот аспект будет влиять тренер. Команда и так боеспособная и сплочённая, все мысли должны быть связаны с чемпионством, а не распыляться на капризного депутата
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:35
...при всём непростом положении , вспоминая как Он начинал в МЮ, ну уж хочется,чтобы уже определился и совсем не потерялся в новом
будующем Клубе....!!! Но всё в его голове и ногах!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:29
Странно как-то это выглядит.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:29
Хороший вариант для Маркуса, не покидать остров...
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