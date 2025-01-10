«Арсенал» готов подписать Маркуса Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с нападающим Маркусом Рэшфордом.
Как сообщается, «Арсенал» готов сделать предложение по трансферу форварда. «Канониры» оценили Рэшфорда в 21 млн фунтов стерлингов.
«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с нападающим Маркусом Рэшфордом.
Как сообщается, «Арсенал» готов сделать предложение по трансферу форварда. «Канониры» оценили Рэшфорда в 21 млн фунтов стерлингов.
Арсенал явно проиграет от такой сделки. Не понимаю вообще её смысла.
Арсенал явно проиграет от такой сделки. Не понимаю вообще её смысла.
Поэтому и Рэшфорду ждать когда в МЮ наступит гармония нет смысла.
Поэтому и Рэшфорду ждать когда в МЮ наступит гармония нет смысла.