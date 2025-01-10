«Барса» продаёт своего лидера. «Юве» вцепился в защитника, которого хотела «Бавария»

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10 января 2025, 16:05

Ситуация вынуждает каталонцев действовать быстро.

Отбивали лидера у «Баварии»

Минувшей зимой серьёзные проблемы в центре обороны возникли у «Баварии». Команда переживала не лучшие времена – не было согласия между тренером и руководством, потеряли глубину скамейки среди центральных защитников. Так ещё и повалились в Бундеслиге. По этой причине мюнхенцы всерьёз зарубились за Рональда Араухо. Уругваец уже тогда считался стопроцентным лидером «Барселоны» с отличным набором качеств. И от сделки должны были выиграть все: «Бавария» бы закрыла проблемную позицию, Араухо бы попал в команду, с которой за трофеи борются на деле, а не только на словах, а «Барса» облегчила бы своё финансовое положение.

Тем не менее, менеджмент «сине-гранатовых» в лице Деку и Лапорты оказался безальтернативен. Рональда как лидера не собирались продавать никуда и ни при каких обстоятельствах. Тогда «Бавария» была готова предложить 70 миллионов евро компенсации, но каталонцы оценивали потенциальную сделку минимум в 100 млн. Эта предыстория нужна, чтобы понять, насколько изменилось положение дел к нынешнему моменту.

Переговоры по новому контракту в тупике

Казалось, что статусу защитника в клубе ничего не угрожает – это лидер на долгие годы (Рональд молод, плюс сам не горел желанием покидать «Барсу»). Но в последнее время эта уверенность пошатнулась. Изначально всплывали безобидные инсайды о ходе переговоров. У Араухо, как и у де Йонга, контракт истекает летом 2026 года. «Сине-гранатовые» заблаговременно приступили к переговорам, чтобы избежать потери лидеров. Диалог развивался в позитивном ключе, оба хотели остаться в «Барселоне». Правда, окончательного решения не было ни от того, ни от другого – клуб предупредил, что у них есть время до лета. Иначе футболистов выставят на трансфер.

К Новому году картина изменилась. Рональд уже не уверен, что стоит оставаться с «блауграной». В частных беседах с партнёрами по команде уругваец признавался, что в виду различных ситуаций чувствует выгорание. На его позиции высокая конкуренция – стремительно прогрессирует Пау Кубарси, опорой для него выступает опытный Иньиго Мартинес, помимо них в обойме находятся Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен, тоже сильные защитники. Вдобавок каталонцы хотят оформить трансфер Джонатана Та из «Байера». Вероятно, на этом фоне Рональду после травмы не хватает поддержки. По последним данным, переговоры с «сине-гранатовыми» по новому контракту в тупике: сторонам так и не удалось договориться.

На сделке с «Юве» хотят выжать максимум

«Барса» не хочет расставаться с сильным игроком за бесценок. Если уж годом ранее его не отпустили за 70 миллионов евро, сейчас нужно требовать сопоставимые условия. Предметный спрос на центрального защитника есть со стороны «Ювентуса». Туринцы перестраиваются под требования нового тренера – Мотте нужны более интеллектуальные центрбеки с культурой паса, надёжные в персональной опеке. «Бьянконери» нужно два футболиста на эту позицию и Араухо – приоритетная цель на рынке.

«Юве» хочет договориться об аренде. Отмечается, что Рональд прибудет в Турин для медосмотра на следующей неделе. В то же время «Барса» хочет продавить «старую синьору» и включить в арендное соглашение обязательство выкупа минимум за 45-50 млн евро.

Каталонцы находятся в слабой позиции

«Сине-гранатовым» будет непросто продавить свои условия, причём сразу по нескольким причинам. Во-первых, из-за самого Араухо. Годом ранее за него ещё можно было выручить 70 млн евро. К этому же моменту он получил серьёзную травму и восстанавливался на протяжении пяти месяцев. И даже до неё защитник был настолько травматичен, что на протяжении предыдущих пяти лет потратил порядка года на восстановление. Это козырь для покупателей, но не для продавцов.

Во-вторых, «Барса» больше нуждается в деньгах, чем «Юве» – в травматичном центрбеке. Каталонцы продолжают мучиться с кризисом, который дошёл до абсурда. Летом клуб испытывал сложности уже с обычной регистрацией новичка, Дани Ольмо из-за этого пропустил первые матчи. И теперь лига отказалась продлевать регистрацию (в итоге Дани и Пау Виктора согласились зарегистрировать временно, пока рассматривается апелляция). Продажа Араухо должна помочь разгрузить зарплатную ведомость, но из-за истекающего контракта стоимость Рональда с каждым окном будет только падать. В этом трансфере каталонцы нуждаются куда острее, а «Юве» может просто выждать подходящий момент, так как сейчас оформлять полноценный трансфер им невыгодно.

В чемпионате Италии Араухо может раскрыться по-новому

Для самого «Ювентуса» этот трансфер вполне может оказаться успешным. Из-за недавней травмы и истекающего контракта у Араухо, кризиса в «Барсе» туринцы получат футболиста с уценкой. При этом никуда не денутся качества уругвайца, главное – грамотно подойти к его восстановлению. В «Барсе» лидеры получают серьёзные травмы регулярно, поэтому со сменой команды ситуация может измениться.

Вдобавок на руку сыграет тот факт, что в Серии А не самый интенсивный футбол. Здесь темп игры на порядок ниже, у Рональда будет больше времени на принятие решений, как следствие – не такая высокая нагрузка на нервную систему.

Туринцам нужно просто не идти на уступки «сине-гранатовым». Если те в итоге откажутся от сделки, им же хуже: летом Араухо станет ещё дешевле, если решит не продлевать контракт.