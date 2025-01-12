«Ливерпуль» потерял 107 миллионов евро на трансфере Нуньеса. Нужен новый центральный нападающий

1736696931

вчера, 18:48

У Слота нет идеальной «девятки».

С Нуньесом в заявке нет солидных трофеев

Клопп видел уругвайца основным форвардом «Ливерпуля». Знаем это, ведь ободрили трансфер за 85 млн евро, один из самых дорогих в истории «красных». Для сравнения, за переход Салаха из «Ромы» выдали вдвое меньше денег, 42 миллиона. Позже, когда Дарвин запомнился промахами и испортил себе репутацию, за ним пришли из «Челси». Клопп настоял, чтобы Нуньес остался в Ливерпуле. Не исправился. Форвард настолько нестабильный, что мучил себя и напарников, не отрабатывая денег.

Добавив зарплату и трансферную стоимость, получается ошибка «Ливерпуля» стоимостью 107 миллионов евро. Если форвард останется до лета, то убыток будет расти. Теоретически Нуньес может принести трофеи решающими голами весной. А на практике у него из трофеев лишь Кубок Лиги и Суперкубок Англии. Смешные кубки, которые не отрабатывают вложения «Ливерпуля» в нападающего. Дарвин также имел конфликт с клубом, удалял упоминания о «красных» из своих социальных сетей.

Капризный уругваец не стал вторым Суаресом. Сейчас репутация идёт впереди форварда. Хотя у Дарвина есть талант – легко находит ударные позиции, промахи победили развитие футболиста. Проблема с психологией. Даже у Слота, хотя тренер любит таких нападающих, не получилось привнести в игру Нуньеса стабильность. В «Фейеноорде» у Арне играл похожий мексиканец Сантьяго Хименес, тоже с опытом оттяжки на фланги и перепадами формы. Но Дарвин старше, его промахи дороже.

Нуньес не умеет играть стабильно. У бывшего игрока «Бенфики» 2 гола и 2 ассиста в 15 турах АПЛ , ужасный результат. В Лиге чемпионов шесть поединков и один забитый мяч. С такой статистикой не стать мечтой следующего большого клуба. Особенно с учетом ценника. Босс «Ливерпуля» Эдвардс хочет исправить ошибку и компенсировать потери. Но 60-70 млн евро за Нуньеса сейчас выдадут лишь в одном чемпионате. Смогут убедить семью уругвайца выбрать Саудовскую Аравию?

Дарвин может стать частью важной сделки

Даже если Кварацхелия перейдет в ПСЖ , то актуальна идея обмена Дарвина с доплатой на важного для Слота нового нападающего. Жота, Диас и Гакпо занимали место в центре атаки. Но у них нет инстинкта убийцы. Даже бывшая «десятка» Фирмино в «Ливерпуле» успешно переучился на центрального нападающего. Тогда многое значили взаимодействия тройки форвардов, Мане и Салах смещались в центр. У Гакпо и Диаса свои особенности, но Луис может уйти.

Колумбиец хочет больше денег. У левого вингера «Ливерпуля» зарплата намного, намного ниже, чем у левого защитника команды Цимикаса. Не знаем, почему Диас согласился на такие условия, но Луиса можно переманить деньгами и обещанием чаще ставить в основу. У «Ливерпуля» яркая конкуренция в атаке, не считая позиции Салаха. Сам Мохамед может уйти летом, допускал такое развитие событий в недавнем интервью. Перепугал фанатов «красных».

Возможно, договорятся. Но пока Ван Дейк и Салах ведут себя как египетские торговцы на шумном рынке. Забрасывают наживку и ждут правильного предложения от другой стороны. «Ливерпуль» хочет сохранить лидеров. И одновременно нет отмашки из США , чтобы озолотить ветеранов. Дарвин Нуньес моложе, но после всех ошибок в важных поединках фактор возраста не сыграет. Уругваец близок к уходу, а обмен на ценного форварда кажется логичным.

«Ливерпуль» получит футболиста, который может усилить команду весной. Тогда неизбежно будут осечки и опасные поединки в Лиге чемпионов и АПЛ . А Нуньес получит шанс перезапустить карьеру. Даже в «Наполи» мог бы себя найти, ведь играл с оттяжкой на фланг в сборной Уругвая и «Бенфике». Игрок интересный и хитрый, но не для «Ливерпуля». Ему нужен клуб, где можно разогнаться по результативности, а главное – восстановиться морально без давления.

Слоту будет сложно найти идеальную «девятку»

У «Ливерпуля» гибридные амплуа. Гравенберх не классический опорный хавбек. Александер-Арнольд – необычный правый латераль. У Собослаи интересная позиция. Задачи менялись даже по ходу работы с новым тренером. Гакпо играл слева, а Диас уходил в центр. Жота – необычный форвард. Один Салах играет похоже много лет, но ему так удобно. Остальным надо часто меняться, иначе «Ливерпуль» обязательно окажется под ударом после серии успехов.

Можно потерять всё, если начать проигрывать. Поражение от «Тоттенхэма» в первом полуфинале Кубка Лиги списали на ошибку арбитра. Мог удалить автора будущего гола, 18-летнего шведа из состава Постекоглу. Но у соперника нашелся джокер для решающего удара. А у «Ливерпуля» замены не сработали. Слот второй раз в сезоне проиграл. Дальше у него поединок против «Ноттингем Форест». «Лесники» – единственная команда, обыгравшая Арне в лиге.

Вчера слабому сопернику в Кубке Англии забил даже Федерико Кьеза. Но чемпиону Европы сейчас подыскивают новый клуб в надежде заполучить футболиста для атаки, который изменит «Ливерпуль» заметнее, чем нынешние напарники Салаха. Даже к Гакпо легко придраться. Голландец может и должен забивать чаще. У «Ливерпуля» шикарная общая результативность, но там много разных авторов голов. Но всем нужны серийные убийцы чужой обороны.

Кроме Салаха, у «Ливерпуля» сейчас нет таких людей. А вот круг кандидатов на усиление атаки – левого фланга и центра, очень широкий. Легко представить себе Исака и Кварацхелию напарниками Мохамеда. А если убирать из уравнения египтянина, допуская его отъезд летом, то вариантов ещё больше. И ставки выше. Надо тратить деньги, чтобы не сломать атаку. Если убедят Салаха остаться, то он запросит солидных напарников по линии нападения.