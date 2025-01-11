Чёрная полоса конкурента ПСЖ. «Монако» без Головина обжёгся на аутсайдере

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вчера, 13:09

Еле спасли ничью.

«Монако» сейчас лихорадит — топ-клубу не хватает стабильности, чтобы весь сезон держаться в гонке с «Пари Сен-Жермен». Показательно, что теперь команда едва не проиграла аутсайдеру Лиги 1.

Потеряли нить игры

Довольно долго подопечные Ади Хюттера держались неподалёку от парижан в турнирной таблице. Одна ничья в первых семи турах, восемь туров подряд без поражений – монегаски сразу набрали солидный ход. Но не смогли его поддерживать. Начиная с декабря, команда просто посыпалась. В принципиальном матче «Монако» уступил «Марселю» и пропустил «провансальцев» на второе место в Лиге 1. За поражением от «Арсенала» в Лиге чемпионов последовали 0:0 с «Реймсом» и 2:4 от ПСЖ . Коллектив безнадёжно отстал от лидера чемпионата. Позднее случилась ещё одна неудача. Подопечные Ади Хюттера после победы над «Юнионном Сен-Жан» в Кубке снова проиграли парижанам и отдали Суперкубок Франции.

Монегаски не мучаются с травмами, как условный «РБ Лейпциг», давно работают со своим тренером, в отличие от, например, «Боруссии». Кризис немецких грандов объясним, а вот спад «Монако» – едва ли.

Отсутствие россиянина – удар по команде

Ещё одна важная вводная – отсутствие Александра Головина. Полузащитник отыграл 72 минуты матча с ПСЖ и был заменён. Хюттер так объяснял своё решение:

Головин был расстроен, но вовсе не заменой. Саша снова почувствовал боль в лодыжке, и именно это его заставило нервничать. Я могу его понять.

Нужно учитывать, что россиянин оказывает огромное влияние на игру монегасков. Он придаёт ей разнообразие за счёт своего универсализма. Футболист часто играл на фланге, а когда стал готов физически, вернулся в центр поля – во Франции атлетичный футбол, поэтому важны физические данные центрхавов. Подробнее о важности Головина для «Монако» мы говорили здесь. Сейчас ограничимся комментарием Хюттера, который раскрывает то, как универсальность Александра расширяет функционал команды.

Сегодня [против ПСЖ ] Головин играл глубже, в опорной зоне, рядом с Закарией, мы хотели больше владеть мячом, к тому же в предыдущих играх мы допускали простые ошибки, когда были без мяча – для это мы поставили Сашу. В целом я им доволен, он молодец.

Поэтому отсутствие полузащитника снизило потенциал «Монако» против «Нанта».

Оборона монегасков во всей красе

Правда, отсутствие Головина – так себе объяснение для кошмарного начала. К 47-й минуте монегаски «горели» 0:2, причём оба гола – следствие ошибок «Монако» при обороне, а не мастерства «Нанта» или их эталонного плана на матч.

В первом случае Уаттара на 12-й минуте проиграл дуэль Сорбе Томасу. Тот прострелил в штрафную. Керер играл по Дугласу, но в паре метров от него стоял ещё один футболист «канареек» Маттис Аблин. Форвард успел подстроиться под передачу и пробил без сопротивления – центрбек «Монако» поздно переключился на него (да и в целом оказался в ловушке).

В случае со вторым мячом монегаски снова забыли Томаса на фланге. Уаттара отпустил его, на Сорбе пришлось выдвигаться Салису. В брошенную им зону ворвался Амьян, Закария не успел подстраховать.

Де-факто оборона «Монако» мгновенно рассыпалась, как только «Нант» ускорял темп атаки. Странно говорить об этом, когда речь идёт о противостоянии топ-клуба и андердога чемпионата.

Камбэк за семь минут

Команда Хюттера долго разбиралась с тем, как строить свои атаки. Вполне возможно, что потребовалась адаптация из-за отсутствия Александра Головина – полузащитник читал игру и грамотно продвигал мяч, управлял темпом атак, плюс мог стягивать на себя игроков соперника (часто по нему просят играть персонально). Более или менее регулярно моменты гости стали создавать во второй половине первого тайма. Камара приложился с дальней дистанции, опасный заброс был на Эмболо (неточно пробил головой), ближе к перерыву хорошо подключился к атаке Закария, заброс Синго в компенсированное время едва не превратился в гол.

Окончательно проснулись лишь после того, как пропустили второй мяч. На 52-й минуте прошла диагональ с фланга на Эмболо. Это был гол на тоненького во всех смыслах – Бреэль подобрал момент для нырка за спину защитнику и своевременно сыграл корпусом. Не поймай тайминг – и можно было проиграть единоборство. Плюс расположись форвард на пару сантиметров ближе к воротам – и оказался бы в офсайде.

Уже спустя семь минут гости вернули равенство на табло. На протяжении этого отрезка монегаски планомерно нагнетали – были удары Бен-Сегира и Синго, в одном из эпизодов Салису сигнализировал, что была игра рукой. Но сам Салису в итоге забил второй мяч. В оставшееся время у «Монако» был ещё стопроцентный момент – но и «Нант» пробил в перекладину. Ничья – закономерный итог.

Цель – не выпасть из зоны Лиги Чемпионов