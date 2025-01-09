Главный талант в футболе ставит Неймара выше Месси и мечтает о голах. Ямаль – уникальный футболист

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09 января 2025, 13:46

Океан природного таланта.

Юниорам выгодно учиться у молодого Неймара

Ямаль говорит, что его кумиром в детстве был не Месси, а Неймар. В рейтинге обожания испанца бывший вингер «Барселоны» стоит выше Лионеля. Месси мощнее по номиналу, Ламин это подчеркивает, но обожал игру бразильца. Впервые увидел Неймара в «Сантосе», когда Ламину было пять лет. Жуниор играл легко, используя множество трюков. В «Барселоне» вингера не ставили в жесткие рамки. Ламин вспоминает, что впервые в 7 лет увидел Неймара вживую на «Камп Ноу». Понял, что хочет оказаться на его месте.

Когда говорим строго о футболе в начале карьеры, то Неймар прекрасный пример для подражания для нового поколения. Легкость, скорость, резкость, безжалостность – в «Сантосе» Жуниор создал 200 голов в 225 матчах. Его не окружали Иньеста, Хави, Суарес и Месси. Бразилец был локомотивом «Сантоса», который без него вылетал в низшую лигу. Неймара сравнивали с Пеле. Та версия вингера, который работал по всему фронту атаки, напоминала Ямаля. Понятно, почему Ламин выделяет заочного учителя и кумира детства.

У Неймара можно научиться играть в красивый футбол, но его карьера – пример, как делать не нужно. Ямаль не рвался за 250 миллионов евро в ПСЖ . Хотя в Париже выдали бы безумную зарплату и обожали как Мбаппе. Ламин настаивает, что хочет остаться в «Барселоне». Но безумные долги, накопленные за время правления странного президента Бартомеу, толкают клуб с президентом Лапортой на грань пропасти. Возможно, каталонцам придется рассмотреть продажу главных талантов, чтобы не объявлять банкротство.

Ямаль в 17 лет старается не забивать себе голову тем, в чём не разбирается. Его задача – помогать «Барселоне» выжить на поле. В матче против «Атлетика» Педри быстро сделал удачный перевод на Бальде, а затем Алехандро позволил Гави забить первый гол после травмы. Воспитанники каталонского клуба придумали важный мяч в ворота чемпиона Европы Симона. Второй гол тоже на совести выпускников «Ла Масии». Ямаль сел на землю, но когда увидел Гави с мячом, то мгновенно вскочил и добил опасный «Атлетик».

Ямалю пора переживать из-за собственной крутости

Месси в 17 лет играл хуже, чем Ямаль. Понимаем, что эти строки читают люди, которым в 2004-м было слишком мало лет, чтобы родители разрешали ночами смотреть матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов. Поверьте очевидцам, правый полузащитник Месси в 17 лет не рубил соперников в капусту. В таком возрасте Лионеля лишь начинали подпускать к матчам основы. Провел за «Барселону» 7 поединков за весь сезон в Примере, забил всего 1 гол. Даже в следующем сезоне, когда выходил чаще, Месси мог выпасть из игры.

Ямаль тоже не всегда в центре внимания. Его разгружает активность Кунде на правом фланге. Жюль в лучших играх «Барселоны» в режиме Дани Алвеса. Опять можно учиться футбольным методам легенды, но нельзя повторять ошибки бразильца за пределами поля. Алвес сидит в тюрьме за сексуальное насилие. Кунде не такой скандальный. Ямалю надо поблагодарить напарника за помощь. Месси развивался с Алвесом за спиной, а до этого Лионеля страховали менее одаренные правые защитники. Ямалю повезло.

Месси благодарен Это’О и Роналдиньо. У Ямаля есть Левандовски и Рафинья. В итоге Гвардиола отпустит камерунца и бразильца, поскольку Дино вместе с Деку часто вливали в себя алкоголь, Хосеп боялся, что возьмут в ночной клуб Месси и уничтожат карьеру таланта. Флику можно не переживать. Рафинья не пьет, как и Левандовски. В худшем случае поляк научит Ямаля танцевать. А если без шуток о Роберте, который считает себя хорошим танцором, но им не является, то Ламину создали прекрасные условия для развития.

После всех побед Лионеля часто подчеркивали важность коллектива и тренеров. Месси понял этот аргумент, когда в ПСЖ не выиграл Лигу чемпионов. Роналду оценил напарников, когда оказался в «Ювентусе» с похожим финальным результатом в Европе. Ямаль делает «Барселону» лучше, но Педри, Гави и Ольмо помогли ему состояться в роли главного юного таланта мира. Ламин слишком хорош, и это опасно для его карьеры. Месси спокойно набирал высоту и зафиксировал себя на безумном уровне на много сезонов.

Ямалю надо будет пережить падения, которые неизбежно будут при таких нагрузках на 17-летнего. Главное не попасть в траншею с травмами, как у бразильца Роналдо. Месси в этом плане повезло, хотя Лионель не старался на тренировках и не следил за диетой. Ямалю важно долго спать и правильно питаться. Общаться с девушками, которым интересен сам мальчик с брекетами, а не его миллионы и безумная слава. Ламин растет на глазах футбольного мира. Иногда важно будет притормаживать, чтобы растянуть пик формы на годы.

У испанца есть футбольные цели на новый год

«Барселоне» важно удачно выступить в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас они на второй строчке в общей таблице после «Ливерпуля». Проиграли «Монако», но одержали пять побед. Громили «Баварию», забили 21 мяч. Даже больше, чем у «Боруссии», которая накидала 7 голов «Селтику». А вот в чемпионате Испании проблемы. После серии осечек, когда иногда не хватало как раз удачных действий травмированного Ямаля, Флик допустил камбэк «Реала» и «Атлетико». Борьба будет сложной, но Ламин любит вызовы. На Евро-2024 прошел грандов.

У Ямаля не видим нервозности. Похоже, как Вирц из «Байера» и сборной Германии, не ощущает давления трибун, не ведется на провокации защитников. Ламина будут встречать жестче, надо уворачиваться и развивать технику. Природный талант невероятной ширины. Поэтому Ямаль так легко выполняет сложные трюки вроде голевых передач внешней стороной стопы. Испанец с африканской и арабской кровью – здесь похож на Мбаппе по происхождению, может встретить грозную команду Килиана в финале Суперкубка Испании в воскресенье.

Если «Реал» пройдет вечером «Мальорку», то будет Эль Класико. В прошлый раз «Барселона» победила 4:0, а Ямаль забил один из мячей. Но у вингера бывают неудачные матчи, как против «Лас-Пальмаса» и «Леганеса». Оба раза «Барселона» проиграла. Футбольной целью на 2025-й атакующий лучший молодой игрок назвал увеличение результативности. Простых ассистов ему теперь мало. Здоровый футбольный эгоизм, у Ямаля пока средняя результативность. Развитие Ламина привлекает внимание, интересно смотреть, как зажигаются звезды.