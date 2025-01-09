«Ливерпуль» прервал многомесячную серию без поражений. Вновь рискуют остаться без главных трофеев

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09 января 2025, 11:24

Повторяется прошлогодняя история?

Слот понимал, что это случится. Поражения неизбежны, важна реакция на них. «Ливерпуль» год назад после 19-го тура тоже был на первом месте в АПЛ , как сейчас. Клопп надеялся побороться за серию трофеев в прощальном сезоне. В АПЛ у «красных» было лишь поражений от «Тоттенхэма». В четвертьфинале Кубка Англии ждал «Манчестер Юнайтед». Команда, которую Клопп должен был обыграть, но уступил 3:4. В Кубке Лиги попался в полуфинале «Фулхэм», который прошли и завоевали в итоге трофей в сложном финале с «Челси».

Сейчас путь опаснее, ведь встретили «Тоттенхэм» и уступили в первом полуфинале. Двадцать побед, четыре ничьих, а теперь неудача против «шпор», у которых эпидемия травм. По ходу матча тренер Постекоглу потерял также Бентанкура. Уругваец страшно упал на землю при угловом без борьбы. Гримаса на лице и положение рук указывали на неврологические проблемы. Сейчас Родриго улыбается, но выглядело страшно, всех напугал. «Тоттенхэм» сыграл за себя и за уругвайца, а «Ливерпуль» пропустил в концовке. «Красным» никто не отдаст кубки за красоту. Год назад Клопп в Лиге Европы нарвался на «Аталанту», проиграв на «Энфилд Роуд» 0:3. У Слота сейчас задача сложнее. Голландца ждёт непредсказуемый плей-офф Лиги чемпионов. Ничего не решено, пора искать минусы «Ливерпуля» и думать, как их исправить.

Подумать о подписании форварда

«Манчестер Сити» пошел за Мармушем из «Айнтрахта», хотя у них есть Холанд. Но египтянин может сыграть в оттяжке в роли Альвареса из прошлого сезона. «Арсенал» оценивает Исака из «Ньюкасла» после поражения от «сорок». Прекрасный форвард, «канонирам» точно нужен человек в штрафной площади. Но разве у «Ливерпуля» в этой зоне нет проблем? У Жоты была травма. Португалец не является новым Суаресом. Нуньес тоже не превзошел соотечественника в «Ливерпуле». У тройки Мане, Фирмино и Салаха была невероятная магия, работали синхронно. Сейчас надо дождаться, чтобы Гакпо или Диас классно выступили на левом фланге со смещением в центр атаки, а Салаха не выключили из игры прессингом, чтобы «Ливерпуль» раскрыл потенциал атаки. Нельзя назвать голевыми машинами Нуньеса и Диаса. Именно поэтому столько разговоров об уходе уругвайца и колумбийца. Слоту и директору «Ливерпуля» Эдвардсу надо обсудить подписание нападающего. Причем зимой, не ждать лета, ведь можно остаться без решающих голов и трофеев.

Реорганизовать средний прессинг

Вчера за «Тоттенхэм» дебютировал сын легенды «Сатурна» Антонин Кински. Полный тезка отца в 21 год отличается одной зрелой характеристикой. Кински прекрасно играет ногами. Поскольку у Постекоглу в целом безумно смелый футбол, где атака как пьедестале, то привлечения голкипера, который в первом матче уверенно раздает пасы разной длины помогло «шпорам». «Ливерпуль» был озадачен. Одна из фишек Слота – откат прессинга. Год назад команда Клоппа потратила много сил в интенсивной борьбе в финальной трети без мяча. Тогда соперники знали, что «Ливерпуль» не отведет Салаха и компанию на десять метров глубже. А вчера против «Тоттенхэма» были пойманы на удочку Кински. Сыграли слишком глубоко. Антонин пасовал на защитников почти без ошибок, а «красные» не успевали высоко отбирать мяч. Сказалось в итоге. Понятно, что в целом надо следовать плану Слота, рабочая тактика. Экономят силы, отбирая мяч ниже. Но в отдельных поединках важно переключаться на старый режим Клоппа, и вчера не получилось. «Шпоры» не испугались фаворита.

Активнее страховать фланги в защите

Угадывалось, что у «Ливерпуля» будут проблемы против МЮ в прошлом матче. Аморим – хитрый тренер, который едва не возглавил команду Слота. Португалец понимал, что у Робертсона и Александер-Арнольда не лучший сезон по игре в защите. В результате Трент ошибался, капитан ван Дейк ругал будущего защитника «Реала» прямо на поле. Подвели разговоры о разгроме МЮ на «Энфилд Роуд», сыграли 2:2. Всегда опасно недооценивать соперников. Также неразумно не искать латералей. Слот знает, что Трент – игрок «Реала», уедет к другу Беллингему. У Робертсона были разногласия с главным тренером. Шотландец вернулся в основу, но против «Тоттенхэма» сыграл грек Цимикас. А справа работал молодой Бредли. И они не создавали явные моменты в дебюте игры. А когда вышел Александер-Арнольд, то защитнику Дрэгушину пришлось выносить мяч с линии ворот. Но в обороне вся четверка латералей играет с перепадами. Многие задачи закрывали Конате и ван Дейк, но они тоже далеко не безупречные, как любые защитники. «Ливерпулю» надо растянуть игру без мяча, чтобы перекрыть дыры на флангах.

Не ждать ключевых ошибок соперника

Не возить мяч в ожидании Годо, он может не прийти. Против «Тоттенхэма» у «красных» было меньше качественных шансов. Ударов больше, явных моментов меньше. Постоянно искали треугольники из футболистов, наделись на результативные ошибки соперника. А лондонцы их не совершили. Более того, выиграли. Фанаты «Ливерпуля» скажут, что автор победного гола мог быть изгнан с поля арбитром. Будут правы, судьи оставили повод для споров. Но в голевой атаке «Тоттенхэма» соединяется всё, о чем говорили до этого. Тройка атаки расположилась слишком глубоко, позволили «шпорам» правильно построить выпад. Заброс правого латераля Порро на Соланке оказался точным. Ван Дейк потерял свою зону, а Конате проиграл борьбу рослому форварду. В итоге случился пас на 18-летнего шведа Бергуолла, Лукас не промахнулся. Хотя Слот видел, куда всё идет, раз выпустил Конате и Александер-Арнольда, Диаса и Нуньеса, замены в этот раз не сработали. «Ливерпуль» в режиме ожидания оказался не настолько грозным, как команде хотелось бы. «Манчестер Юнайтед» сравнял счет, а «Тоттенхэм» их победил.