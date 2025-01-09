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«Ливерпуль» прервал многомесячную серию без поражений. Вновь рискуют остаться без главных трофеев

09 января 2025, 11:24
«Ливерпуль»

Повторяется прошлогодняя история?

Слот понимал, что это случится. Поражения неизбежны, важна реакция на них. «Ливерпуль» год назад после 19-го тура тоже был на первом месте в АПЛ, как сейчас. Клопп надеялся побороться за серию трофеев в прощальном сезоне. В АПЛ у «красных» было лишь поражений от «Тоттенхэма». В четвертьфинале Кубка Англии ждал «Манчестер Юнайтед». Команда, которую Клопп должен был обыграть, но уступил 3:4. В Кубке Лиги попался в полуфинале «Фулхэм», который прошли и завоевали в итоге трофей в сложном финале с «Челси».

Сейчас путь опаснее, ведь встретили «Тоттенхэм» и уступили в первом полуфинале. Двадцать побед, четыре ничьих, а теперь неудача против «шпор», у которых эпидемия травм. По ходу матча тренер Постекоглу потерял также Бентанкура. Уругваец страшно упал на землю при угловом без борьбы. Гримаса на лице и положение рук указывали на неврологические проблемы. Сейчас Родриго улыбается, но выглядело страшно, всех напугал. «Тоттенхэм» сыграл за себя и за уругвайца, а «Ливерпуль» пропустил в концовке. «Красным» никто не отдаст кубки за красоту. Год назад Клопп в Лиге Европы нарвался на «Аталанту», проиграв на «Энфилд Роуд» 0:3. У Слота сейчас задача сложнее. Голландца ждёт непредсказуемый плей-офф Лиги чемпионов. Ничего не решено, пора искать минусы «Ливерпуля» и думать, как их исправить.

Подумать о подписании форварда

«Манчестер Сити» пошел за Мармушем из «Айнтрахта», хотя у них есть Холанд. Но египтянин может сыграть в оттяжке в роли Альвареса из прошлого сезона. «Арсенал» оценивает Исака из «Ньюкасла» после поражения от «сорок». Прекрасный форвард, «канонирам» точно нужен человек в штрафной площади. Но разве у «Ливерпуля» в этой зоне нет проблем? У Жоты была травма. Португалец не является новым Суаресом. Нуньес тоже не превзошел соотечественника в «Ливерпуле». У тройки Мане, Фирмино и Салаха была невероятная магия, работали синхронно. Сейчас надо дождаться, чтобы Гакпо или Диас классно выступили на левом фланге со смещением в центр атаки, а Салаха не выключили из игры прессингом, чтобы «Ливерпуль» раскрыл потенциал атаки. Нельзя назвать голевыми машинами Нуньеса и Диаса. Именно поэтому столько разговоров об уходе уругвайца и колумбийца. Слоту и директору «Ливерпуля» Эдвардсу надо обсудить подписание нападающего. Причем зимой, не ждать лета, ведь можно остаться без решающих голов и трофеев.

Реорганизовать средний прессинг

Вчера за «Тоттенхэм» дебютировал сын легенды «Сатурна» Антонин Кински. Полный тезка отца в 21 год отличается одной зрелой характеристикой. Кински прекрасно играет ногами. Поскольку у Постекоглу в целом безумно смелый футбол, где атака как пьедестале, то привлечения голкипера, который в первом матче уверенно раздает пасы разной длины помогло «шпорам». «Ливерпуль» был озадачен. Одна из фишек Слота – откат прессинга. Год назад команда Клоппа потратила много сил в интенсивной борьбе в финальной трети без мяча. Тогда соперники знали, что «Ливерпуль» не отведет Салаха и компанию на десять метров глубже. А вчера против «Тоттенхэма» были пойманы на удочку Кински. Сыграли слишком глубоко. Антонин пасовал на защитников почти без ошибок, а «красные» не успевали высоко отбирать мяч. Сказалось в итоге. Понятно, что в целом надо следовать плану Слота, рабочая тактика. Экономят силы, отбирая мяч ниже. Но в отдельных поединках важно переключаться на старый режим Клоппа, и вчера не получилось. «Шпоры» не испугались фаворита.

Активнее страховать фланги в защите

Угадывалось, что у «Ливерпуля» будут проблемы против МЮ в прошлом матче. Аморим – хитрый тренер, который едва не возглавил команду Слота. Португалец понимал, что у Робертсона и Александер-Арнольда не лучший сезон по игре в защите. В результате Трент ошибался, капитан ван Дейк ругал будущего защитника «Реала» прямо на поле. Подвели разговоры о разгроме МЮ на «Энфилд Роуд», сыграли 2:2. Всегда опасно недооценивать соперников. Также неразумно не искать латералей. Слот знает, что Трент – игрок «Реала», уедет к другу Беллингему. У Робертсона были разногласия с главным тренером. Шотландец вернулся в основу, но против «Тоттенхэма» сыграл грек Цимикас. А справа работал молодой Бредли. И они не создавали явные моменты в дебюте игры. А когда вышел Александер-Арнольд, то защитнику Дрэгушину пришлось выносить мяч с линии ворот. Но в обороне вся четверка латералей играет с перепадами. Многие задачи закрывали Конате и ван Дейк, но они тоже далеко не безупречные, как любые защитники. «Ливерпулю» надо растянуть игру без мяча, чтобы перекрыть дыры на флангах.

Не ждать ключевых ошибок соперника

Не возить мяч в ожидании Годо, он может не прийти. Против «Тоттенхэма» у «красных» было меньше качественных шансов. Ударов больше, явных моментов меньше. Постоянно искали треугольники из футболистов, наделись на результативные ошибки соперника. А лондонцы их не совершили. Более того, выиграли. Фанаты «Ливерпуля» скажут, что автор победного гола мог быть изгнан с поля арбитром. Будут правы, судьи оставили повод для споров. Но в голевой атаке «Тоттенхэма» соединяется всё, о чем говорили до этого. Тройка атаки расположилась слишком глубоко, позволили «шпорам» правильно построить выпад. Заброс правого латераля Порро на Соланке оказался точным. Ван Дейк потерял свою зону, а Конате проиграл борьбу рослому форварду. В итоге случился пас на 18-летнего шведа Бергуолла, Лукас не промахнулся. Хотя Слот видел, куда всё идет, раз выпустил Конате и Александер-Арнольда, Диаса и Нуньеса, замены в этот раз не сработали. «Ливерпуль» в режиме ожидания оказался не настолько грозным, как команде хотелось бы. «Манчестер Юнайтед» сравнял счет, а «Тоттенхэм» их победил.

Год назад вместо четырех трофеев, на которые реально претендовали – лидировали в АПЛ, были явными фаворитами в Лиге Европы, побеждали во внутренних кубках, получили дырку от бублика. Для Клоппа те поражения стали ударом. Но Слот научен чужим горьким опытом. Любопытно посмотреть на настройки «Ливерпуля» против «Ноттингем Форест». Сначала будет кубковый матч против откровенного аутсайдера, а затем Слота проверит Эшпириту Санту. Бывший тренер «Тоттенхэма» и сосед «Ливерпуля» в таблице АПЛ. «Лесники» среди сюрпризов сезона, с ними сложно играть. Арне не нужно об этом рассказывать. До «Тоттенхэма» единственное поражение у «Ливерпуля» было именно от «Ноттингем Форест» в домашней игре.

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Ignatik09rus
Ignatik09rus
10 января в 05:31
Интересная статься высосана из пальца.
Громкое название, о главных трофеях. А когда Кубок Лиги ним был? Этот унылый турнир, в котором за победу, дадут 250к. А сколько сил тратят команды, да ещё и полу финалы в 2 матча. Где как не в таком турнире проигрывать, при этом в основе вышло 4 человека , которые не играли больше месяца . Тоттенхэм отлично играл, согласен, вот только данное поражение ничего ещё не значит. Да и снова , в игре с Тоттенхэмом, судьи показывают, свой наивысший профессионализм. Так, что просто не раздуваем из мухи слона, вторая часть сезона, будет очень сложной. Но у клуба прекрасный задел, во всех турнирах, и это удивительно, так, что спады будут и это ожидаемо, а если не будут, то будет удивительно. Держим кулачки и верим!
Migelito
Migelito ответ sihafazatron (раскрыть)
09 января в 19:32
Расслабиться и в ЛЧ и во внутренних кубках. При всем уважении, они в данный момент нужны, как пятая нога собаке. В идеале нужно доукомплектовать состав, сделать передышку основе, не теряя тонуса. Но мы же о Ливерпуле - про новичков можно забыть(( И повторится старая история. Лишний раз убеждаюсь, что трофеи руководству не нужны
sihafazatron
sihafazatron ответ Joseph Dredd (раскрыть)
09 января в 15:53
Несомненно. Но зато в лч могут немного расслабиться и провести ротацию
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
09 января в 15:52
В ответном матче могут быть потрачены весьма значительные силы.
monah-10
monah-10
09 января в 14:41, ред.
Антонин Кински, вот про него бы отдельную статью, парень из скромной Славии за 16.5 ляма перешел в Тотем и сразу в бой, и по первому ощущению как там и играл. А этих мы и так вдоль и в поперек знаем
labasy
labasy
09 января в 14:00
Ливерпулю нужно качественные защитники, только остался Ван Дейк, и хоть вернули Конате, Трент и Робертсон подсели, Цимикас и Бредли не замена им, тем более Гомес и Куансе, нападение нормально Гакпо молодец выиграл у Диаса, что позволило появится конкуренции в атаке, без Собослая, передвижение мяча в вперёд стало сложно, Макалистер и Джонс, а также Эллиот, больше завершатели атак, один Гравенберх не потянет на середину кто может начать атаку, поэтому Ливерпулю надо больше защитники и один опорник с передвижением мяча вперёд
DXTK
DXTK
09 января в 13:50
Недавно читал статью....то что не удалось сделать Клоппу, удастся выиграть Слоту, "замахнуться на достижение которое не покорилось немцу"....явно речь шла о мифическом квадрупле, ... когда красным приписывают 4 трофея по середине сезона, то они с трудом выигрывают хотя бы один к его окончанию.......

Думаю даже если вылетят из кубка лиги, они не сильно и расстроются для них важнее АПЛ на втором месте ЛЧ, так приучил их Клопп, ставя преорете в основном на значимые трофеи, как делают акцент многие гранды.......

PS минимальная победа Тоттенхэма конечно не может ни радовать, до финала еще один шаг, пока все идет к тому что Ньюкасл сыграет с Тоттенхэмом, было бы хорошо, но боюсь на энфилде будет совсем другая историю.......
sihafazatron
sihafazatron
09 января в 11:30
Страшного вообще ниче не произошло. Для ливера может даже хорошо, что они проиграли, сделают выводы и попрут дальше. Да и из кубка Карабаха ещё не вылетели, будет ответка. Посмотри ближайшие матчи проведут красные, там вроде должен быть выезд к НФ))
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