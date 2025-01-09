«Челси» расплачивается за грехи владельца. Мареска не верит в чемпионство своей команды

1736451579

09 января 2025, 22:39

Энцо был прав, команда пока не готова.

В атаке спасают лишь два футболиста

Поскольку Тодд Боэли, совладелец «Челси» и человек, принимавший ключевые решения в клубе, наделал ошибок, то Мареску ставят перед фактом. Будут проблемы с подписаниями, ведь баланс свести непросто, слишком много странных покупок. Игроки не выстрелили, а контракты на много лет наперед, ведь пытались обмануть систему. Хаотичный скаутинг подарил пестрый состав. Мареска хочет внести коррективы, но молодые ребята упали в цене. Также собралось много недовольных игроков, а не всех готовы отпустить зимой.

Ситуация не самая здоровая. Хотя отдадим должное молодому итальянскому тренеру. Даже щекотливое дело Энцо Фернандеса удалось разрешить в пользу футбола. Сначала аргентинец транслировал песню с оскорблениями темнокожих игроков сборной Франции и Мбаппе после победы на Кубке Америки. Списали на то, что Энцо не расист, а футболист. Заявили, что спортсмен просто глупый человек. Затем хавбек бросил жену с двумя маленькими сыновьями. Фернандес заявил, что не нагулялся, а ему всего 23 года, нужна свобода.

Странный Энцо был в ужасной форме. Но его тезка Мареска вернул хавбека в основу. Также тренер приводит в чувство других игроков «Челси». Лондонцы выделяются формой отдельных исполнителей. Намного лучше смотрится Кайседо. В отличие от напарника Фернандеса, не склонен к участию в скандалах. Эквадорец среди лучших хавбеков сезона в АПЛ , аналог Гравенберха из «Ливерпуля». Только Мойсесу проще работать в опорной зоне, его родная позиция. А вот в нападении возникают проблемы, ведь там два игрока в форме.

К Джексону всегда легко придраться, поскольку сенегальскому форварду не хватает голого класса. Николас может промахнуться из убойной позиции. А вот второй результативный игрок Палмер тащил «Челси» во многих матчах. У англичанина пробивается комплекс мессии. Заметно, что иногда Коул непривычно эгоистичный. Но с кем делиться мячом? Из набора атакующих хавбеков – Нкунку, Мадуэке, Санчо, Феликс, Нето и Мудрик, никто не впечатлил результативностью в АПЛ . А у Палмера 19 баллов по «гол плюс пас».

Соперники изучили тактику «Челси»

Молодым командам – средний возраст основы Марески часто ниже 24 лет, тяжело работать тонко. Выбирают схему «4-2-3-1», где все роли расписаны. Даже свобода Палмера это результат расчётов тренерского штаба, помноженных на талант футболиста. У «Челси» есть академичность на флангах в обороне. В опорной зоне два хавбека, один из которых работает выше. Вингеры превращаются в инсайдов. Джексона можно назвать классической «девяткой», последний ассист отдал в сентябре. Но у Николаса очередной спад, что вредит «Челси».

Соперники подучили постулаты Марески, который требует от «Челси» лидерской игры с контролем мяча. Много говорят о Постекоглу, который ставит «Тоттенхэму» строго атакующий футбол, невзирая на потери в обороне и соперников. Но ведь Мареска тоже одержимый. Его «Челси» второй по владению мячом в АПЛ после «Манчестер Сити». Но как «горожан» ловили на предсказуемости, так и лондонский клуб потерял 10 пунктов из 12 в четырех последних турах. Два поражения и две мировые позволили «Ливерпулю» оторваться на 10 очков.

Недавно опережали «Челси» на 2 пункта. Тогда Мареска настаивал, что «Челси» не участвует в чемпионской гонке. Знает свою команду. Наверное, Энцо и Палмер неправильно делали, что категорично отвергали возможность прорыва. Теперь они отстали от «Арсенала» и «Ноттингем Форест», хотя тоже имели в активе классные поединки. У «Челси» живой футбол. Вторые по качеству моментов благодаря передачам Палмера. Но вот в защите играют с грубыми ошибками. Пропускают мало, но в неподходящий момент. А потом некому отыграться.

После продаж надо усиливать состав

Грановская и Чех могли бы быстрее разобраться, хотя у Марины Владимировны была любовь к коллекциям из футболистов на контракте. И Боэли тоже переборщил. У него банда вратарей и достаточно людей, которых надо отпустить зимой. Сегодня говорят о четверке с Чилуэллом во главе, но список надо расширять. Понятно, что никто не подпишет сейчас Мудрика. В его крови нашли следы запрещенного препарата, на котором погорели многие российские спортсмены в прошлом. Но когда директора «Челси» заработают денег, Мареска запросит новичков.

Итальянец упрямый наставник. Может до лета делать вид, будто хватает усилий Палмера. Коул не сыграет за всех, надо принимать решения о группе атаки вокруг нового лидера команды, который создает моменты в промышленных масштабах. При этом «Челси» забил лишь на один мяч больше, чем «Брентфорд» с сильным тренером, структурированной игрой и одиннадцатой строчкой в таблице. По меркам АПЛ 39 мячей это много, больше только у «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Но если представлять зрелый «Челси», то для титулов нужно больше голевых атак.

Будущие трансферы интересны, ведь в клубе работают два молодых спортивных директора с опытом в «Брайтоне» и «Монако», где умеют отбирать футболистов. Присматриваются к центральному защитнику сборной Англии и «Кристал Пэлас» Гуэхи. Возможно, получится поменять Марка на своего игрока. Травму получил Уэсли Фофана. У Марески возникли проблемы в обороне, где народу много, а порядок есть не всегда. Тренер уверен, что «Манчестер Сити», который на два пункта ниже, поборется за титул. Но свою команду держит ногами на земле.

Правильная тактика. Мареске виднее, нужно ли ставить игроков на место. Но если Фернандес, Кайседо и Палмер не получат в «Челси» путевку в Лигу чемпионов и не смогут бороться за трофеи, то выслушают предложения более успешных клубов. Этот момент тоже надо держать в уме. Неудачная летняя охота за контрактом Осимхена стала показательной. Виктор с детства болеет за «Челси». Разбил дверью лицо, когда в слезах убегал из заведения, где смотрел финал Лиги чемпионов с промахом Терри с пенальти. Теперь у «Челси» нет права на промахи.