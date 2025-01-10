«Реал» возвращается. Выдали классику с «Мальоркой», финал – шанс на главный реванш сезона

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10 января 2025, 10:17

За 0:4 в предыдущем «класико».

Снова прощали соперника в первом тайме

С манерой игры «сливочных» все давно знакомы. В команде достаточно сильных исполнителей, чтобы даже при скверной игре держать соперника в напряжении все 90 минут. Парни Карло Анчелотти уже показали свою магию в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии» – уступая в два мяча, смяли «чёрно-жёлтых» и оформили разгром.

В полуфинале Суперкубка Испании получилось нечто подобное. В поединке с «Мальоркой» фаворит был ясен. Тем не менее, сминать соперника мадридцы не спешили. «Реал» расстреливал ворота Грейфа. На удар выходили Родриго, Винисиус, Мбаппе лез в обводку и просил пенальти после падения в штрафной. У того же Килиана на восьмой минуте был выход один на один – идеально момент для диагонали нашёл Федерико Вальверде. Но французский форвард завалился в офсайд, плюс не смог обработать мяч.

«Мальорка» при этом ожидаемо играла вторым номером, чтобы сохранить надёжность обороны. Оставалось надеяться на контратаки, но по-настоящему острым был только один момент. На 19-й минуте после передачи с фланга Мурики выманил за собой Рюдигера и отдал в касание в появившийся коридор. Туда сместился Дани Родригес, он выиграл забег у Менди и подал на Ларина, но тот не смог подстроиться под заброс. Де-факто это был единственный шанс «островитян».

Опять сняли все вопросы только в концовке

«Сливочные» вырвались вперёд только на 63-й минуте. Показательно, что даже этот мяч дался «Реалу» с огромным трудом: на удар выводили Родриго, Мбаппе, Беллингема. Первый попал в штангу, второй – во вратаря. Когда на мяче оказался Джуд, створ прикрывали голкипер и четыре игрока «Мальорки», ещё один пытался накрыть англичанина.

И после гола отрезок был неубедительный. При том, что преимущество на мяче оставалось за мадридцами, им катастрофически не везло в завершении. Команда Анчелотти не избежала нервной концовки. В любой момент «Реал» могли поймать на контратаке и сравнять. Преимущество увеличили уже на второй добавленной минуте. И даже не сами «сливочные» – автогол забил Вальент. Браим Диас вырезал тонкую проникающую передачу под забегание Мбаппе, но мяч срезали, вратарь уже не успевал среагировать.

Забив второй, «сливочные» успокоились и в итоге довели дело до разгрома. Третий мяч забил Родриго, отклеившись от защитника после заброса Васкеса. Мадридцы нанесли 28 ударов по воротам «Мальорки», 11 из них – в створ. По-настоящему острых эпизодов было не так много. Матч не напоминал уничтожение андердога. Анчелотти честно говорит о проблемах с реализацией:

Мы хорошо начали, а когда нужно было забивать – мы не могли. У нас были проблемы с голами до 90-й минуты, но это итог матча, который получился очень сложным. Мы пытались добиться своего всеми возможными способами. Соперник хорошо оборонялся и тоже создавал моменты, потому что он очень опасен в воздухе, скажем. Произойти могло что угодно, но мы достаточно сбалансированно действовали в защите.

Даже так Джуд, удачный отскок и Родриго сделали сценарий матча удачным.

Родриго выгрызает место в основе

Для бразильского форварда в «Реале» наступила тяжёлая пора. Он и до этого был теневым героем. Винисиус привлекал больше внимания своим эпатажным поведением на поле и громкими высказываниями. Родриго просто наслаждался игрой и стремился приносить пользу. Когда «Реал» готовил сделку по Мбаппе, было ясно, что пострадает от неё именно Родриго. Вини не даст себя в обиду, также на поле он забивает голы в решающих матчах. Это качество элитного форварда. Беллингема подписали недавно, к тому же он не конкурирует с Килианом на одной позиции – их можно совместить на поле.

А вот с Родриго сложнее. Он тоже играет в группе атаки, всё зависело от выбора схемы. При сохранении «4-3-1-2» бразилец садился на скамейку. А при «4-3-3» возвращался на фланг – при этом ещё сильнее растворялся на площадке. Завершителей «Реалу» и так хватает. У Родриго всё же есть свои амбиции, поэтому и появились слухи об уходе, за этой ситуацией следил даже «Ман Сити».

И всё же форвард не торопится уходить. Несмотря на прогресс, Мбаппе не до конца адаптировался к команде, а Родриго взялся за ум. В двух последних матчах чемпионата в 2024 году он забил два мяча и отдал две передачи, а теперь прибил «Мальорку». Статистика не самая впечатляющая, но надо учитывать, что 24-летний футболист также выполняет огромный объём черновой работы. Он нужен Анчелотти. И готов бороться за место на поле и статус лидера.

В финале будет рубка

На Суперкубок и конкретно на финал у «Реала» огромная мотивация. Сезон складывается абсолютно не по плану Карло Анчелотти. Итальянец надеялся, что Мбаппе станет главным элементом обновленной команды, и «сливочные» катком пройдутся по Ла Лиге, Лиге чемпионов и сопутствующим турнирам. На деле коллектив всю первую часть чемпионата провёл в погоне за «Барсой», а обошёл «блауграну» только на фоне их просадки.

Вдобавок к этому каталонцы натурально поиздевались над «сливочными». В Эль-Класико на «Сантьяго Бернабеу» они не просто победили (хотя уже это – пощёчина), но и оформили разгром 4:0, хотя три предыдущих очных поединка в официальных турнирах складывались в пользу мадридцев.

Мотивация на «Барсу» будет запредельной ещё и потому, что каталонцам всё же позволили зарегистрировать Ольмо и Пау. Сообщалось, что против клуба на фоне такого решения настроена едва ли не вся Ла Лига.