Дикий матч в Бундеслиге. 4 гола за 20 минут, «Боруссия» едва не спаслась после кошмарного начала

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вчера, 09:58

«Байер» смял соперника двумя быстрыми голами.

«Фармацевты» и дортмундцы шикарно открыли 16-й тур Бундеслиги – пять голов в матче и очень нервная победа «Байера». Разбираем детали поединка.

«Фармацевты» с Вирцем на скамейке

Хаби Алонсо подходил к поединку с «Боруссией» с осторожностью. Вот, что он отмечал накануне:

Для нас это большой матч. Провести первую игру года в Дортмунде – это мотивирует. Все видят, что «Боруссия» развивается под руководством Шахина, на своём поле они очень сильны, это касается не только командных взаимодействий, но и индивидуальной игры. Мы должны провести идеальный матч, если хотим победить.

Видимо, с этим связаны изменения, на которые пошёл испанец. Вместо привычной схемы «3-4-2-1» леверкузенцы выбрали «4-4-2». В центре поля вместо Паласиоса вышел Андрих, но главное изменение – на скамейке остался Флориан Вирц. Немец поймал кураж в последних играх, однако в схеме с двумя форвардами Алонсо предпочёл выпустить в атаке Теллу и Шика. Как показала игра, не прогадал.

Воспользовались кадровыми проблемами хозяев

«Боруссия» к 16-му туру подходила в ужасном состоянии. Команда не участвует в чемпионской гонке и даже попадание в Лигу чемпионов под вопросом (об этом позже). Очень важная деталь в ситуации «чёрно-жёлтых» – эпидемия травм. Она «выкосила» буквально весь центр обороны, Нури Шахин остался без профильных центральных защитников: восстанавливаются Шлоттербек, Антон, Зюле, Мане. Против «Байера» выпустили профильного правого защитника Риерсона и Янника Люрса. Последнего выдернули из дубля.

Из этого вытекал полный рассинхрон при обороне. «Фармацевты» нашли свободный коридор уже на 20-й секунде – Риерсон потерял позицию, Телла оказался в полном одиночестве в убойной позиции. И хорошо приложился с лёта. На восьмой минуте «шмели» допустили очередной провал. Леверкузен убежал в контратаку, Шик без опеки пробирался к дальней штанге и замкнул прострел Инкапье. Два гола настолько быстрые, что казалось – «Боруссия» в нокауте.

Огненный первый тайм

«Боруссия» Шахина эпизодами крайне интересна в атаке, но чаще всего абсолютно безнадёжна в обороне, подобный перекос касается и «Байера». Чемпионы Германии играют сами и дают играть сопернику. К тому же вчера они играли в непривычной расстановке. Так что у дортмундцев быстро появился шанс на камбэк. На 12-й минуте Ян Коуто свободно прошёлся по флангу и прострелил в центр штрафной. На отскок выдвинулся Байно-Гиттенс, он смог перебросить вратаря с острого угла.

До перерыва произошло ещё достаточно событий: «фармацевты» вновь увеличили преимущество, Байно-Гиттенс вышел на убойную позицию и едва не заработал пенальти, Адейеми плотно приложился с линии штрафной, а Байер выходил на добивание, Шик после углового упал в штрафной «Боруссии» (получил жёлтую, выпрашивая пенальти). Так что на табло могли гореть и 3:3 и 4:3 – никто бы не удивился.

Бенефис Шика

Трёх голов «Байеру» хватило, чтобы увезти три очка из Дортмунда, хотя была довольно нервная концовка. И огромная заслуга в важной победе принадлежит Патрику Шику. Чех выдаёт оверперформанс в конкретном матче и на дистанции нескольких игр, да и судьба у него удивительная. Форвард пережил тяжелейшие два сезона в Леверкузене. После успешного чемпионата-21/22 (24 гола в 27 играх, звание лучшего бомбардира) он мучился с травмами, ноябрь 2022-го и всю зиму пропустил из-за повреждения приводящей, весной слёг с разрывом отводящей мышцы и не играл восемь месяцев. В сезоне-23/24 вернулся только в декабре, но никак не мог набрать былую форму, тогда сверкали Бонифац и Вирц. В апреле нападающего уже отправляли на футбольную пенсию.

Только в текущей кампании Патрику выпал шанс вернуться – теперь уже Виктор оказался в лазарете. Ровно в этот момент чех расчехлил свою пушку. В пяти матчах Бундеслиги после травмы нигерийца Шик забил 10 мячей: хет-трик в ворота «Хайденхайма», покер в игре с «Фрайбургом», гол «Униону». Теперь – дубль против «Боруссии».

У «Баварии» снова опасный конкурент

Для «фармацевтов» такая ситуация только в плюс. Команда, даже потеряв главного бомбардира, получает другого и будто не замечает травму лидера. Оверперформанс Шика наслаивается на внушительную шестиматчевую победную серию в чемпионате. Так леверкузенцы сделали рывок. «Лейпциг» развалился, «Айнтрахту» не хватает опыта, даже «Бавария» на этом отрезке сыграла вничью с «Боруссией» и уступила «Майнцу».

«Фармацевты» выбрались на второе место. После победы их с мюнхенцами разделяет всего один балл («Бавария» сыграет матч 16-го тура сегодня). У команды Компани нет шанса на ошибку – «Байер» в огне и готов снова вырваться в лидеры.

Дилемма «шмелей»

В «Боруссии» строится новый проект, на это уйдёт немало времени. Для перезагрузки пригласили Нури Шахина, недавно продлили спортивного директора Себастьяна Келя. Но клуб к финишу первого круга на перепутье – непонятно, приведёт ли эта перестройка к чему-то внятному. Клуб доверился своему экс-футболисту, но у того нет тренерского опыта на топ-уровне.

И играет команда соответствующе – нестабильно. В топ-матчах может начать шикарно, но вмешательство тренера разрушает игровую структуру (намёк на поражение от «Реала»). Или наоборот – начнут кошмарно, потом побегут спасать ситуацию. Против «Байера» даже при 0:2 «Боруссия» не выглядела безнадёжно и могла сравнивать уже по ходу первого тайма. Но сами же дортмундцы допустили ошибки и подарили гостям голы. К слову, не стоит забывать и о травмах защитников.

Словом, в этом уравнении слишком много «но». Решение по тренеру – один из способов внести ясность. Возможно, в Шахина нужно просто поверить. Трудный дебют закалит характер немца и научит прагматичности.