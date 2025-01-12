Матч Аргентина — Мексика на ЧМ-30: первый и, вероятно, единственный в истории мундиалей намеренно незабитый пенальти

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вчера, 20:02

Матч Аргентина — Мексика 6:3 состоялся 19 июля 1930 на стадионе Сентенарио. Это самый результативный матч на ЧМ -30, да и в истории Кубка мира один из таких.

Для Мексики это была уже третья и последняя игра на турнире. Аргентинцы играли лишь во втором своём матче.

Некоторых деталей этого матча касались в предыдущей статье. Тогда же я сказал, что фотоподтверждений из 9 забитых голов в матче едва ли наберётся на 4 или 5. Оказалось, что это не совсем соответствует действительности — фотографии есть! И если не самих голов, то их преддверия. В аргентинской газете Critica фото хоть и не совсем «приличного» качества, но для регистрации факта голевого момента и это подойдёт.

Матч изобилует необычными фактами, о которых до сих пор спорят историки футбола. В основном это касается действий арбитра.

Матч в поле доверили судить тренеру сборной Боливии Улисесу Сауседо. На многих фото, в том числе и в качестве тренера, этот боливиец был в фирменном пиджаке с оторочкой. В таких пиджаках на турнире были почти все уругвайские арбитры. Боливиец, вероятно, весьма устраивал организаторов в качестве рефери в матче с участием аргентинцев.

Одним из лайнсменов был и другой тренер из числа привлечённых к судейству на ЧМ -30 — румын Константин Радулеску. Для придания весу всем этим назначениям вторым лайнсменом был Гуальберто Алонсо, президент ассоциации футбольных арбитров Уругвая:

Ещё раз дадим общий вид стадиона Сентенарио:

Центральная трибуна Олимпико 4-х ярусная, с башней позади. Напротив неё трибуна Америка, 2-х ярусная. Справа от центральной трибуны или от башни — трибуна Коломб, назовём это правыми воротами. Слева — трибуна Амстердам, это будут левые ворота. Обе трибуны идентичны, 3-х ярусные.

Если на фото из-за ворот нет в кадре других трибун, кроме противоположной 3-х ярусной, или не видно верхней части противоположной трибуны — понять где Коломб, а где Амстердам практически невозможно.

Итак, Аргентина была в таком составе:

Фото взято на сайте Центра фотографий Монтевидео. В оригинальной подписи не указан тренер Хуан Хосе Трамутола. Капитаном же ошибочно был назван Адольфо Сумельсу. В действительности капитан с вымпелом в руках — это вратарь Анхель Боссио. И у двух игроков перепутаны имена.

А вот с составом мексиканцев придётся поподробнее. Это для того, чтобы на не совсем чётких фото различать их по вспомогательным признакам.

Вот первое фото, где все игроки приветствуют зрителей:

В первую очередь обращаю ваше внимание на тех, у кого явно перебинтованы у щикотолок голени, слева направо: Фелипе Росас, Фелипе Оливарес, Франсиско Гарса Гутьеррес и его старший брат Рафаель Гарса Гутьеррес (капитан команды). И плюс Хуан Карреньо, которого практически не видно на этом фото (справа). У вратаря Оскара Бонфильо и у Альфредо Санчеса также были невысокие белые подмотки, они в самом центре кадра стоят рядом.

А вот так виден Карреньо:

Но на этом фото не виден полностью младший из братьев Росасов — Фелипе. Но Карреньо есть, крайний справа. Он практически всегда играл с распахнутой широко футболкой на груди (без шнуровки вообще) и в берете. По комплекции очень похож на Раймундо Родригеса, который также играл в берете, но без белой подмотки у щикотолок и с завязанной шнуровкой на груди.

Карреньо и Родригеса часто путают, не избежал этой участи и я. На фото выше Родригес в берете, вышел на шаг вперёд из строя и как-бы задаёт тон общему приветствию. Позади него Гайон и Карреньо, у Карреньо берет в поднятой вверх правой руке.

Более привычное фото команды перед матчем в два ряда:

Родригес и Карреньо стоят рядом, и хоть Карреньо не в берете, но по распахнутой футболке их отличить можно, а по комплекции и по росту — вряд ли.

Впервые в истории мундиалей на поле были сразу две пары родных братьев, тем более в одной команде. Это достаточно редкий случай.

Ход матча, как забивались голы и фото этих моментов

На 8-й минуте Гильермо Стабиле получил справа пас от Демарии, но далековато отпустил мяч. К нему уже бросился Бонфильо. Однако Стабиле опередил всё-таки вратаря, выбил мяч у того буквально из-под носа и, несмотря на преследование защитника Франсиско Гарсы Гутьерреса, смог забить первый гол. Два фото этого момента есть:

Счёт 1:0.

Второй гол был рассмотрен в предыдущей статье. Аргентина подавала угловой. После удара Сумельсу мяч попал в перекладину, от неё в газон, а потом уж Раймундо Родригес, стоявший у дальней штанги при этом угловом, пытается ловить мяч руками:

Счёт 2:0.

Третий гол был забит на 16-й минуте. И вновь отличился Стабиле. Этот момент собрал наибольшее количество фото в разных источниках.

Стабиле обыграл Рафаэля Гарсу Гутьерреса и послал мяч в левый от вратаря угол ворот. От штанги мяч влетел в ворота, Бонфильо не мог дотянуться, как ни старался:

Частенько под этим последним фото фигурирует подпись о том, что Бонфильо парирует удар. Это вряд ли, это всё тот же 3-й гол, всё та же кепка вратаря лежит в левом углу ворот. И беспомощный капитан сборной Мексики лежит на газоне.

Этот гол вызвал восторг даже у уругвайской публики.

А вот дальше было «представление», которое устроил арбитр, и потом не прекращал этого весь матч.

На 30-й минуте происходят события, в результате которых судья регистрирует игру рукой у мексиканца в пределах штрафной площади. Игры рукой, пожалуй и не было. Но свисток прозвучал. Понимая, что немного сплоховал, арбитр решил назначить штрафной удар в 14 шагах от линии ворот в пределах штрафной площади, без стенки. Прямо пляжный футбол. По другой версии реф отмерил все 16 шагов. Так что защитник Фернандо Патерностер исполнял этот пенальти практически с линии штрафной площади.

Игроки аргентинской команды, ведя 3:0, не ждали от рефери никаких «подачек». Так что и «липовый» пенальти им был ни к чему. Именно поэтому Фернандо Патерностер намеренно ударил по центру ворот на высоте пояса прямо в руки Оскара Бонфильо.

Именно такая трактовка сейчас превалирует у аргентинских историков. Именно этот поступок Патерностера преподносится как истинный пример «фейр плей». Ничего против этой версии не имею.

Некоторые мексиканские специалисты считают тот удар просто штрафным, не пенальти. Но нет ни одного фото этого момента. Стенки не было точно. То, что реф чудил — это бывает, игроки сами вправе решать, как поступить. Но, повторюсь, это не пляжный футбол — никаких штрафных ударов в пределах штрафной площади без защиты не бывает — только пенальти. И не важно, сколько реф там отсчитал шагов.

В конце первого тайма пенальти за игру рукой был назначен уже в ворота Аргентины. По всему, защитник Делла Торре сфолил.

Исполнял старший из братьев Росасов — Мануэль, 22-летний. До сих пор встречаются ресурсы, где его называют 18-летним.

Два фото этого момента. Правда, одно из фото приписывают другому моменту из второго тайма. Но тут следует разобраться с трибунами и с другими второстепенными признаками на фото.

Фото первое, из-за ворот:

Непростой кадр для распознования. Вид из-за ворот, напротив 3-х ярусной трибуны, которую не видно полностью, да и соседние не видны. Не понятно из какого тайма фото. Но давайте посмотрим на белый платок позади вратаря, он явно лежит за линией гола, так как вратарь Боссио стоит как раз на ней. Видна также линия вратарской, потом отметина возле мяча, и остальные игроки стоят вдоль 16,5 метровой линии штрафной. Пенальти.

Это фото с платком повсеместно идёт иллюстрацией ко второму пенальти, который мексиканцы били во втором тайме.

А за настоящий кадр первого гола мексиканцев, с пенальти, идёт вот это фото из El Grafico:

Фоторепортёров на корточках или на коленях вы, конечно, видите. И автор этого кадра также снимал с низкой точки. Поэтому и белый платочек внутри ворот виден не так, как на фото выше. Но виден же! И это один и тот же предмет. Поэтому и фото выше из-за ворот — из первого тайма, это ворота Аргентины у трибуны Амстердам, левые.

На фото из-за ворот приглядитесь, кстати, на шорты вратаря. У него сзади на шортах есть карман, под правую руку. Это нам ещё пригодится.

Что ж, Счёт 3:1.

Аргентинская газета Critica однозначно писала в номере от того же дня о матче:

После первого тайма 3:1. А Патерностер исполнил пенальти в руки вратаря. Пенальти, других терминов не было.

Плюс заметка по итогам матча Франция — Чили и первого тайма нашего матча — все это было 19 июля — с итогом:

Три пенальти и два сейва, молодцы вратари: француз Тепо и мексиканец Бонфильо. А Боссио пока не преуспел.

Хосе Делла Торре ещё своё слово скажет и во втором тайме, про Патерностера уже сказали. Вот оба на обложке El Grafico в 1929 году:

Патерностер справа по фото. Кстати, у него было весьма «говорящее» прозвище — Маркиз (el Marqués). Как пишут аргентинские историки, Патерностер был «честным, чувствительным игроком с чувством справедливости, который даже упустил возможность отпраздновать свой гол», свой единственный гол в составе сборной за два года.

Во втором тайме атаки аргентинцев не ослабли.

Франсиско Варальо на 53-й минуте забил свой единственный гол на ЧМ -30. Он ударил по воротам, попал точно в левый от вратаря угол, Бонфильо не дотянулся. Во вратарской в это время пытались добраться до мяча также Карлос Спадаро (в светлой форме) и один из братьев Гарса Гутьеррес. Оба фото «очень газетного» качества:

Подписи к фото не оставляют сомнений, это четвёртый гол аргентинцев. Счёт 4:1.

Потом вновь отличился Сумельсу, и вновь только подпись разъясняет ситуацию и то отчасти:

Стабиле поспособствовал и Сумельсу (то ли он лежит в кадре, то ли нет?) оформил дубль. Счёт 5:1.

Затем вновь в «гандбол» в своей штрафной сыграл Делла Торре, и вновь пенальти. И вновь его исполнял Мануэль Росас.

Есть три основных фото.

Удар, мяч попадает во вратаря:

Скорее всего, мяч угодил в правое колено Боссио. На фото мы видим мексиканских игроков, слева поодаль стоит Раймундо Родригес. Руки в боки — вероятно Иларио Лопес, так как нет белой подмотки на голени. Но широко распахнутая шнуровка на футболке была у Фелипе Росаса и у Оливареса, но они были с обмоткой. За кепкой вратаря по причёске узнаётся Роберто Гайон.

Мяч уже отскочил от ноги вратаря и полетел влево, а вратарь продолжал падать вправо:

«Руки в боки» так и продолжает стоять, как и рядом игрок. Появился слева в кадре Карреньо (в берете и с подмотками).

На следующем фото уже состоялось добивание:

Сам Мануэль Росас оказался расторопнее всех, прибежал, добил отскочивший от вратаря мяч в пустые ворота и выбежал из кадра, слева. Ликует Роберто Гайон слева, поднимает радостно руки Хуан Карреньо, справа к воротам бежит младший брат пенальтиста, Фелипе со своей белозубой улыбкой. Защитники Патерностер и Делла Торре в роли статистов.

Теперь вернитесь в первому и второму фото этого пенальти: что вы видите в заднем кармане шорт вратаря Боссио? Правильно, белый платок. Вероятно, это он же и лежал внутри ворот в первом тайме. Но не в кармане шорт. Всё ясно.

Счёт 5:2.

Через некоторое время вновь забили мексиканцы. А вот этого гола нет на фото ни в каком виде — ни до, ни в момент, ни после гола. Увы. Но из 9 всего один — это простительно. Плёнку фотографы перезаряжали.

Последний гол в матче уже снимали, есть пара кадров.

Гильермо Стабиле оформил хет-трик, который долгие годы считался самым первым в истории мундиалей. Но потом его подвинули с пьедестала. Подробнее об этом я рассказывал в статье здесь.

А шестой гол Аргентины зафиксировали:

Страхует вратаря Рймундо Родригес. Мгновением позже это выглядело вот так:

Как видим, Оскар Бонфильо уже был в кепке. Счёт 6:3, он же итоговый.

В Critica было вот такое фото Бонфильо:

Тут ошибочно в подписи приписывают все 13 пропущенных голов на турнире ему — Бонфильо играл только в 2 из 3 матчей, пропустил 10 голов. Но и это больше, чем любой другой вратарь на турнире.

Свой «звёздный час» Бонфильо словил в раздевалке после матча. Поздравить кипера со взятым пенальти пришёл сам Карлос Гардель, аргентинский певец, от голоса которого сходила с ума вся испано-говорящая часть мира. Родился, кстати, во Франции.

Гардель даже преподнёс свой подарок киперу — спел в раздевалке для него и партнёров одну из популярных своих песен.

Певец был хорош не только голосом, он был очень привлекательным мужчиной. Вот фото Гарделя на фоне одного из фото Бонфильо с партнёрами по своему клубу:

В 1966 году журналист Бонфильо и тренер эквадорского клуба Emelec Патерностер встретились во время тура по США , когда эквадорский клуб играл с мексиканским Chivas de Guadalajara. Бонфильо напомнил Патерностеру, что это он взял его пенальти на ЧМ -30. Оба тепло обнялись.

Вот обзорная статистика матча из всё той же аргентинской газеты Critica:

Всё красноречиво. И все 3 пенальти на месте. Вообще в двух номерах от 19 и от 20 июля эта газета в 5 статьях упоминала про 3 пенальти в матче, в том числе и в заметке про чудака арбитра, который перед каждым пенальти для мексиканцев отсчитывал шаги помельче, а для аргентинцев шагал ого-го:

А в финальном матче ЧМ -30 комичный боливиец Сауседо, однако, работал лайнсменом. Всё в порядке, всех устраивал.

Хотя в ещё одной заметке 20 июля в той же Critica негодовали о плохом судействе, упрекая арбитра простов в незнании основных правил футбола. И все 3 назначенных им пенальти считали ошибочными.

За весь матч Аргентина — Мексика боливийский арбитр только раз попал в кадр, на фото с первым голом Стабиле. Ну, на фото с капитанами он также был, но это перед игрой.

Осталось несколько фото с нашего матча, в моментах, когда не было голов.

Гильермо Стабиле в очередной раз уложил на газон защитника Франсиско Гарсу Гутьерреса:

Хотя в сети чаще всего пишут, что на газоне вратарь Бонфильо. Нет, это младший Гарса Гутьеррес.

В Critica было и ещё одно фото Бонфильо, он прервал удар Пеуселя, а Демария не у дел:

Есть и другие фото, но они менее информативны.

Наверное, нужно дать и фото Мануэля Росаса, забил два гола, в предыдущем матче с Чили забил и в свои ворота:

У Мануэля весьма необычная дата рождания — 29 февраля 1908 года.

Есть и фото Франсиско Варальо:

Как видим, в своём клубе Бока Хуниорс он также играл с широко распахнутой футболкой.

Патерностер, Стабиле, Сумельсу и другие на трибуне Парк Сентраль во время ЧМ -30:

«Маркиз» Фернандо Патерностер сидит в фуражке, рядом с ним при галстуке-бабочке Гильермо Стабиле. Далее в этом ряду двое в тёмных пальто и в шляпах — Адольфо Сумельсу и Карлос Спадаро. Аргентинский арбитр Хосе Бартоломе Масиас стоит позади Сумельсу и Спадаро, улыбается, без головного убора.