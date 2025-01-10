АПЛ назвала лучшего игрока декабря

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вчера, 14:39

Нападающий «Ньюкасла» признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-Лиге по итогам декабря.

В предыдущем месяце шведский футболист забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах. В игре с «Ипсвичем» (4:0) он отметился хет-триком.

Для игрока такая награда стала первой в карьере.