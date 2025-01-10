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АПЛ назвала лучшего игрока декабря

вчера, 14:39

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-Лиге по итогам декабря.

В предыдущем месяце шведский футболист забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах. В игре с «Ипсвичем» (4:0) он отметился хет-триком.

Для игрока такая награда стала первой в карьере.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:22
У Салаха 7+7, рекорд, но лучший Исак
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:35
Когда у него было время свободное от тренировок, и Лобан не запирал команду на базе, встречались в гидропарке в пляжном футболе, или на стадионе Динамо в Киеве, на игре дублеров, куда приходили многие киевляне динамовцы...
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 19:20


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shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:30
...интересно было бы , в двух словах ....!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:24
С Вадиком лично был знаком!!!!!!!

Я ухожу, спишемся позднее...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:23
..по типаж Исак напоминает мне Евтушенко Вадима, такой свиду
неказистый, незащищённый, но каково чутьё на голевой момент,
и видиние поля прекрасное!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:22
Да да, именно так было...
shur
shur
вчера в 16:21
...по типаж Исак напоминает мне Евтушенко Вадима, такой свиду
неказистый, незащищённый, но каково чутьё на голевой момент,
и видиние поля прекрасное!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:18
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:00, ред.
Да, было такое. Но было и другое, когда киевляне вели 2:0 в Киеве, в 1997г., но НК сделал 2:2, после чего, Лобановский гневно произнес: "Это большое счастье для НК"!!! А у себя, НС выиграл 2:0, хотя, тот матч, ничего не решал, но деньги за победу, киевляне потеряли...
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:56
Но был и 2002 год, когда Динамо К. обыгрывал сорок, с голами от Шацких и Хацкевича)
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:40, ред.
Александр Исак, вне всякого сомнения, достоин этой награды. Результативность - потрясающая. Причём все голы у него забиты с игры. Интересно, что на Родине Исака называют «новым Ибрагимовичем». Несмотря на высокий рост (190 см) он очень подвижный, пластичный, скоростной, техничный и координированный футболист. При этом обладает хорошей обводкой для своих габаритов. С выбором позиции и комбинационной игрой у него тоже всё хорошо.
Дальнейших спортивных удач и побед этому яркому шведскому форварду
вместе с Ньюкаслом и сборной Швеции!
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:24
Да, играют простенько, но как говорится- со вкусом. Пусть им повезёт. Уважаю эту команду, еще с тех времен, когда НК побеждал киевское Динамо, в нулевых...
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:20
Это точно! Семь побед подряд, три из которых над Арсеналом, Тоттенхэмом и МЮ - это дорогого стоит. Надеюсь в этом году сороки смогут попасть в зону Еврокубков, хотя бы в ЛЕ.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:07
Впечатляет, как и весь НК.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:05
Даже у бамбардиров топ-клубов не часто такие показатели увидишь. Впечатляет!
SHEARER
SHEARER
вчера в 15:03
Справедливый выбор!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:02
Ну значит так тому и быть ☝️ 😉
shlomo
shlomo
вчера в 14:55
Ожидаемо, сумасшедшую форму набрал, надеюсь продолжит в том же духе... как не крути, сейчас он в ударе, стабильности нет, потому что часто травмируется. Если до конца сезоне сыграет без травм, тогда может выиграть и Золотую бутсу АПЛ. Скромно и без лишнего шума к 25 годам вышел на космический уровень.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:42
Правильный выбор.. Результат впечатляющий за месяц
unxfm49q4tjk
unxfm49q4tjk
вчера в 14:42
Исак заслужил эту награду,сороки провели отличный отрезок
Гость
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