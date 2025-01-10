АПЛ назвала лучшего игрока декабря

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-Лиге по итогам декабря.
В предыдущем месяце шведский футболист забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах. В игре с «Ипсвичем» (4:0) он отметился хет-триком.
Для игрока такая награда стала первой в карьере.
Дальнейших спортивных удач и побед этому яркому шведскому форварду
вместе с Ньюкаслом и сборной Швеции!
Дальнейших спортивных удач и побед этому яркому шведскому форварду
вместе с Ньюкаслом и сборной Швеции!