«Ливерпуль» не сумел отомстить обидчикам в АПЛ. Зато против сенсации сезона выручил древний козырь

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сегодня, 08:56

Сохранили серию без выездных поражений.

У команды Слота мало трансферных промахов

«Ноттингем Форест» повезло с резкой контратакой. Единственная команда, которая обыгрывала «Ливерпуль» в АПЛ в новом сезоне, забила важный мяч. Вуд открылся и не оставил шансов Алиссону. Новозеландский ветеран отличился 13-й раз в чемпионате. Затем «Ливерпуль» висел на воротах «лесников». Лес рубили, щепки летели. Второй тайм понравился Слоту. Команда Эшпириту Санту сыграла грамотно, но ничего не смогли поделать, когда пошли замены у Арне. Левый латераль Цимикас навесил мяч, а Жота забил головой.

«Ливерпуль» снова выручает грамотно собранный состав. Из трансферных решений лишь подписание Нуньес остается бельмом на глазу. Уругваец не отрабатывает дикие деньги. При этом Дарвин интересен клубам из Саудовской Аравии, где готовы предложить состояние за переход молодого уругвайца. Тогда «Ливерпуль» не сильно потеряет на этой сделке финансово. Хотя футбольный урон ощущается. Промахи Дарвина оставили Клоппа без трофеев в прощальном сезоне. А Слоту нужно искать форварда под основу этой зимой.

Без него не удалось со второй попытки остановить «Ноттингем Форест». При этом Слот не проигрывает в 10 подряд выездных матчах АПЛ с начала сезона. Прекрасный результат. Особенно на фоне осечек конкурентов. «Манчестер Сити» снова потерял очки, выигрывали 2:0 и допустили ничью в дополнительное время. «Ливерпуль» стабильнее, ведь у них много удачных сделок. Не говорим о древних попаданиях, хотя Алиссон, Робертсон, Ван Дейк и Салах по-прежнему на поле. Были классные свежие подписания в разные линии.

Конате играет в обороне, Гравенберх и МакАллистер в центре поля. Собослаи не всегда идеален, но это точно не трансферный промах. Луис Диас, если покинет «Ливерпуль», принесет деньги. А Гакпо останется, ведь Слот доверяет форварду. Удачные трансферы выручили «красных». Хотя новому тренеру не выдали много денег на сделки с порога, может это даже к лучшему. Есть претензии к отдельным исполнителям, но минусы перекрывают сообща. А такие футболисты, как Жота, доказывают мастерство службы скаутов «Ливерпуля».

Разминаются с самыми проблемными сделками

Ушли Матип, Фабиньо, Алькантара, Вейналдум, Фирмино и Мане. Много перемен, капитан Хендерсон тоже вне состава. На пути реновации основы «Ливерпуль» мог повторить многие ошибки «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Причем забавно, что нередко «красные» интересовались футболистами, которые позже не приносили пользу именно в двух знаменитых клубах. Например, «красные» несколько лет подряд обхаживали Маунта. А после переезда из Лондона в Манчестер хавбек потерялся в «Юнайтед».

Травмы плюс неважная форма – Мэйсона забыли. Ещё один футболист, на которого Клопп едва не променял Салаха, тоже затерялся в МЮ . Речь о бразильце Антони. Юрген считал, что правый вингер «Аякса» станет заменой Мохамеду. Был период, когда египтянин ссорился с немецким тренером. Если бы в клубе выделили безумные деньги – под сто миллионов евро, на игрока «Аякса», то мог выбрать не «Манчестер Юнайтед», а «Ливерпуль». Клопп сказочно повезло, как с ещё одним экс-игроком «Челси».

Игра форварда Тимо Вернера нравилась знаменитому тренеру «красных». Юрген надеялся, что форвард «Лейпцига» пойдет по пути Томаса Мюллера, станет необычным результативным нападающим с большим количеством ассистов. В итоге констатируем, что «Ливерпулю» повезло не подписать Вернера. Сейчас у Тимо нет стабильного места в «Тоттенхэме». Также Клопп правильно сделал, что не пригласил Горецку. У полузащитника «Баварии» были крутые матчи, но затем у него случился жесткий спад.

Даже охота за дорогущими хавбеками, которые в итоге вместе оказались в «Челси» – это Фернандес, Кайседо и Лавия, была опасной для «Ливерпуля». Сейчас Мареска выжал из аргентинца и эквадорца неплохой футбол. Хотя тезка тренера Фернандес заиграл не сразу. А Лавия мог стать ошибкой «Ливерпуля». Потратив много денег на молодого бельгийца, отказались бы от сделок с японцем Эндо, который выручил в прошлом сезоне, и могли не заполучить Гравенберха, который стал ключевым в основе Слота.

Впереди новые испытания для менеджеров клуба

Лавировали, лавировали и вылавировали без Лавии. Но впереди порция новых важных подписаний. Никто в мире не знает, заиграет ли Мамардашвили в «Ливерпуле». По номиналу это один из лучших молодых голкиперов мира. Но опытный Алиссон ещё не принял окончательного решения о своем будущем. В подвешенном состоянии Ван Дейк и Салах. Торгуются за новые контракты с «Ливерпуле». Александер-Арнольд одной ногой в «Реале», Слоту и директору «Ливерпуля» Эдвардса придется делать ставки.

Легко промахнуться. Но именно эффективность выделяет «Ливерпуль». Они никогда не были главными транжирами в АПЛ . Поэтому хватило денег на Ван Дейка и серию других трансферов, которые дешевле, но тоже приносили трофеи. Сейчас на рынке много переоцененных игроков. Дарвин Нуньес оказался одним из них. Агенты подсунули Клоппу форварда, которому не хватает меткости и психологической стабильности. «Ливерпуль» пойдет за новым центральным нападающим, а это всегда опасная футбольная охота.

Также надо подумать, справится ли Конор Брэдли в роли основного правого латераля. Александер-Арнольд невероятно хорош в атаке, а северный ирландец играет впереди скромнее. Также думают, кто усилит левый фланг обороны, если Слоту не подходят Цимикас и Робертсон. Ещё одна задача – поиски замены для Салаха. Даже если Мохамед продлит контракт, то возраст подсказывает, что лучше вовремя найти замену. «Ливерпуль» прошел по канату. Многие клубы на этом этапе перестройки страдают чаще.