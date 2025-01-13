Оцениваем российский костяк «Локомотива». Местные футболисты грозятся бороться за чемпионство

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сегодня, 20:37

Пока «золотую» оценку заслужил лишь один.

Тренер «Локомотива» Галактионов подчеркнул, что российский костяк крайне важен для клуба. Поэтому постараются его сохранить. Заявку специально собирали из местных нестарых игроков. В клубе сейчас три человека без российского паспорта, ведь у армян Тикнизяна и Севикяна документы имеются, родились в российских мегаполисах. Наир может покинуть «Локомотив», но останутся местные ребята. За некоторыми обязательно придут, вроде юной сенсации Батракова или крепкого крайнего защитника Сильянова. Но руководители «Локомотива», как известно по судьбе капитана Баринова, умеют отказывать. Только с Глушенковым просчитались, отдали «Зениту». Зато после Максима лидером стал 19-летний воспитанник клуба. Пока их оценить. Без баллов остаются лишь Раков, Тимофеев, Погостнов, Салтыков и Митрюшкин. Эти участники русского актива клуба провели в РПЛ слишком мало минут.

10 баллов. Алексей Батраков

Десять из десяти. Батраков забил в РПЛ 10 мячей, сделал 6 ассистов. Прекрасный результат для футболиста, которому нет двадцати лет. «Локомотив» хочет продлить контракт с игроком, ведь действующее соглашение рассчитано до лета 2027-го. Боятся потерять деньги, если за Батраковым придут серьезные покупатели. А пока воспитанник клуба планирует улучшить условия контракта. А интерес к нему будет, независимо от длительности соглашения. Алексей понравился подходом, но весной новый семестр и другие оценки по итогам сессии. Пока Батраков наслаждался испугом защитников соперников. Стал стихией с умными подачами, играл легко и заслужил даже больше ассистов, чем получил в итоге. Но здесь недоработали его коллеги, адресаты передач Батракова не заслужили настолько высокую оценку, как сам Алексей.

7 баллов. Александр Сильянов, Илья Самошников

Такая система оценки позволяет разделить явного лидера Батракова и других футболистов на расстояние в три балла. Защитник Сильянов и новоиспеченный вингер Самошников в числе лучших в команде. Но при этом они не главные герои всего сезона в РПЛ . Алексей в сборной первой части чемпионата, а Самошников и Сильянов за её пределами. При этом крайний защитник Александр заинтересовал «Зенит», ещё может перейти в команду Семака зимой. Самошников скорее останется в «Локомотиве». Галактионов часто ставит Илью в атаку. На фланге бывший игрок «Рубина» забил 4 мяча и сделал 1 ассист. Раскрывает новую грань таланта и пользуется резкостью. Конечно, Сильянова и Самошникова нельзя занести в список главных звезд чемпионата. Но высокие оценки в команде они точно получают, поскольку оба продемонстрировали прогресс, баловали стабильностью. Сильянов и Самошников порадовали публику осенью.

6 баллов. Дмитрий Воробьёв, Илья Лантратов, Евгений Морозов

Одинаковая оценка, но смысл у этих «шестерок» немного разный. Лантратов раньше мог бы получить 9-10 баллов, голкипер был лидером «Локомотива». В этот раз его отчасти подставила ужасная игра иностранных центральных защитников. А отчасти сам Илья сбавил, не сумел стать лучшим вратарем первой части сезона. У «Локомотива» в заявке также появился Митрюшкин. Бывший голкипер «Спартака» подстрахует опытного коллегу, если Лантратов допустит ошибки. Ошибки были у центрального защитника Морозова, но Евгений подрос в первой части сезона в центре обороны, поэтому ставим высокий балл. А вот форвард Воробьёв оказался неплохим дебютантом, но при этом нельзя сказать, что Дмитрий застолбил место в основе надолго. Возможно, у Галактионова есть мыслишка просмотреть центральных нападающих вроде Мирлинда Даку из «Рубина». Воробьёв умный нападающий, но иногда он полезнее в роли оттянутого форварда в группе атаки, а на острие хочется увидеть классического стервятника, который сначала делает, а потом думает.

5 баллов. Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Артём Карпукас, Владислав Сарвели

У Пиняева были неприятности на старте сезона. Говорили, что молодой вингер набрал слишком много мышечной массы. Адаптировал движения к новой силе своего тела. Ведь для него важна скорость и пластика, а мышцы влияют на зигзаги во время бега. Пиняев точно может играть намного лучше, потому что это юный игрок с огромным опытом, поэтому пока средний балл. Крайний защитник Ненахов и опорник Карпукас отработали неплохо, а должны играть круче, поскольку тоже футболисты с неплохими данными. Пускай они не мечтали перейти в «Манчестер Юнайтед», как Пиняев в юности, но хотят быть частью основы «Локомотива». А форвард Сарвели попадает в группу с этой оценкой, Владислав неплохо включался, невзирая на недоверие тренеров. Форвард лишь три раза появлялся в основе, а ещё 12 раз выходил на пару минут. При этом у Сарвели 4 голевых действия, на два больше, чем у левого латераля и вингера Тикнизяна, который выходил в старте намного чаще. Когда резерв и герои второго плана работают качественно, то получается не отставать от лидеров.

3 балла. Дмитрий Баринов, Тимур Сулейманов