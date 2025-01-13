Фатальные ошибки «Реала». «Барселона» опять разгромила мадридцев

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сегодня, 00:56

На этот раз – в финале Суперкубка Испании.

Пока рано говорить о том, что у «Реала» может развиться какой-то комплекс от встреч с «Барселоной», но текущий сезон делает все, чтобы рано или поздно это случилось. После разгрома со счетом 4:0 в чемпионате Испании случился новый. Причем все выглядело перед матчем так, что на этот-то раз «Реал» не повторит своих ошибок. К этой встрече он подошел с пятиматчевой победной серией, полный решимости и уверенности в себе.

«Барселона», напротив, оказалась под давлением и критикой после невнятных предыдущих туров в Ла Лиге. Плюс еще эта суматоха вокруг Пау Виктора и Дани Ольмо, которых сначала не позволяли зарегистрировать, а потом дали это сделать. В общем, расклад говорил в пользу «Реала». Но Эль Класико – это противостояние само в себе. Так что эти предматчевые разговоры часто оказываются бессмысленными.

Аванс от судьбы

Надо сказать, что первая часть матча была совсем не радужной для «Барселоны», несмотря на то, с каким счетом она ушла на перерыв. Ведь за несколько стартовых минут каталонцы упустили три вернейших шанса, чтобы забить. Где-то не повезло, а чаще блистательную реакцию показывал Тибо Куртуа, который включил «режим Бога» в самом дебюте. Он отразил фирменный хитрый удар Ламина Ямаля, потом парировал удар Рафиньи головой почти в упор с отскоком от газона.

Парад упущенных шансов продолжал тот же Рафинья, который легко вышел на простор слева в штрафной, а вот точности пробить в дальний угол не хватило. Более того, перед этим образцовая контратака в исполнении Килиана Мбаппе позволила «Реалу» выйти вперед уже на пятой минуте. Это на фоне упущенных шансов могло надломить «Барселону». Но оказалось, что только расслабило «Реал». Если можно говорить о расслабленности применительно к такому противостоянию и такому статусному поединку.

Решение вопроса

Предыдущий матч между этими соперниками запомнился тем, что «Барселона» забила четыре безответных мяча за второй тайм. В этот раз она справилась с тем же нормативом за вторую половину первого тайма, начав ровно с его середины. «Реал» как будто не насторожили те проблемы, которые вскрыли каталонцы в его защите на первых минутах. Мадридцы упорно повторяли ошибки. И Ямаль опять в своей типичной манере со смещением справа к центру пробил – на сей раз без шансов для Куртуа. Слишком легко Ламин вскрыл оборону «Реала».

Но еще через десять минут с небольшим «Барселона» заработала пенальти. Опять по глупости в обороне. Неаккуратно сыграл Эдуардо Камавинга против Гави в своей штрафной, заехав ему по бедру. С помощью ВАР рефери определил одиннадцатиметровый, а Роберт Левандовски его реализовал. Прошло еще три минуты, и Рафинья наказал мадридцев за другой невыученный урок: опять пробивал головой без помех, но на этот раз без спасения Куртуа. И как в самом дебюте матча, бразильца упустил Лукас Васкес, занимавший удивительно пассивную позицию.

Четвертому голу во многом помогло огромное количество компенсированного времени. Его было более десяти минут. И на исходе как раз случилась контратака, в которой Рафинья вывел на удар Алехандро Бальде, а тот прошил Куртуа. Добавили же так много из-за вынужденной замены Иньиго Мартинеса, получившего травму, а также оказания помощи Мбаппе, который дважды оказывался на газоне. Впрочем, Килиан игру продолжить смог. Но от стартовой активности не осталось следа. Она вернулась только в самом конце матча, когда было поздно.

Добивание и шансы

В перерыве Карло Анчелотти сменил проваливавшегося по ряду параметров и висевшего на желтой карточке Камавингу на Дани Себальоса. «Реал» наверняка имел какой-то план и мог начать реализовывать его сразу же, но Родриго после передачи Винисиуса красиво зарядил в крестовину. Карма, которая настигла «Барселону» в дебюте первого тайма за упущенные моменты, теперь отыгралась на «Реале». Сразу же каталонцы забили пятый. Образцовый забег в контратаку устроил Рафинья – главная звезда поединка. Уже в штрафной он издевательски убрал Орельена Тчуамени и пробил Куртуа вновь низом.

Как бы расписавшись в капитуляции, Анчелотти выпустил после этого Рауля Асенсио в защиту вместо Васкеса. Видимо, чтобы счет не стал еще более разгромным. Потому что исправлять таким ходом что-то было бессмысленно. Да, Васкес провалил игру. Как это сделал, например, и Чуамени. Но проваливать в защите ее они стали уже на первых минутах встречи. Тогда и следовало реагировать. А после пяти пропущенных как-то поздно.

Впрочем, призрак надежды загорелся в глазах «Реала», когда каталонцы прозевали контратаку в исполнении проснувшегося Мбаппе. Он на грани офсайда умчался один на один, а вышедший из штрафной Войцех Щенсны поддел Килиана ногой. Судья поначалу не отреагировал, поскольку полагал, что у француза офсайд. Но ВАР убедился, что это не так, а вратарь «Барселоны» достоин удаления за фол последней надежды.

Это, конечно, не был пенальти, однако реализовали шанс теперь мадридцы образцово. Родриго прямым ударом со штрафного заставил капитулировать только вышедшего на поле Иньяки Пенью. Но разница в три мяча оставалась слишком значительной, чтобы рассматривать возвращение «Реала» в борьбу всерьез. Действительно, игра скомкалась, стала рваной, излишне насыщенной эмоциональными стычками, которые портили настрой и убивали время. Кое-какие моменты мадридцы еще выжали, но не более того.

Исход противостояния решили ошибки «Реала» в защите. Они были слишком явными, слишком легко мадридцы предоставляли голевые моменты «Барселоне». Той оставалось только ими пользоваться, что поначалу каталонцы делали не без проблем. Возможно, Анчелотти следовало сделать другой выбор стартового состава, доверив место в старте Асенсио, а не Васкесу. Но задним умом мы все сильны. Явно не стоит «Реалу» и заигрываться с идеей размещения Тчуамени в качестве центрального защитника. Это может долго работать, а потом случится вот такое. Порой десяток добытых побед перечеркивается подобными поражениями.